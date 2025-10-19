Celý život jsem běhal a nikdy nekouřil. Na konci roku 2023 mě začaly trápit bolesti mezi lopatkami, které neustávaly. Lékaři v kolínské nemocnici zjistili, že mám vyhřezlé ploténky v krční páteři. Nebylo to však podle nich tak vážné, abych musel na operaci.
Chtěl jsem mít jistotu, že opravdu žádný zákrok nepotřebuji. Známý mi poradil, abych svůj stav probral ještě s neurochirurgy z nemocnice v Hradci Králové. Ti mi naopak operaci doporučili a hned nabídli i termín zákroku. Při něm mi praktický lékař sdělil, že mám na rentgenu na plicích podezřelý nález.
|
Pozor na přehnané uklízení. Čisticí prostředky škodí plicím jako cigarety
Za týden jsem šel ještě na CT vyšetření a přišel šok: nádor v plicích. Paní primářka mi však řekla, že není až tak velký a měl by jít odstranit. To mě trochu uklidnilo. Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jsem podstoupil bronchoskopii, při které mi odebrali vzorek nádoru. Ukázalo se, že je nádor zhoubný.
Paní primářka v kolínské nemocnici mi zařídila operaci na III. chirurgické klinice 1. LF UK a FN Motol. Nebylo to pro mě jednoduché období. Jsem paní primářce vděčný za to, jak rychle se o všechno sama postarala.
Můj boj s nemocí
Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.
Operace se podařila
Podstoupil jsem robotickou operaci, při které chirurgové nemusejí otvírat celý hrudník. Na těle jsem tak měl jenom několik malých vpichů. Robotickou rukou – speciálním přístrojem – mi lékaři odstranili nejenom nádor, ale i celý plicní lalok.
Operace se podařila a dobře dopadl také rozbor plicního laloku – v jeho uzlinách nebyla žádná další nádorová ložiska. Večer po operaci mi sestřička nabízela jídlo, ale neměl jsem hlad. Když jsem ji asi o hodinu později přece jen o něco malého k snědku požádal, ochotně mi donesla jogurt. Možná to zní jako banalita, taková vstřícnost a lidskost ale podle mě úplnou samozřejmostí není.
Z nemocnice mě lékaři propustili domů po třech dnech a upozornili mě, že bych se měl vyhnout větší zátěži. Rekonvalescence sice trvala několik týdnů, ale já se cítil lépe a brzy jsem začal chodit na delší procházky.
Mohl jsem se vrátit k běhání
Když jsem po měsíci přijel do Motola na kontrolu, všechna vyšetření byla v pořádku. Ptal jsem se proto, jestli můžu zase začít běhat. Lékaři nic nenamítali, a tak jsem se postupně ke svému největšímu koníčku zase vrátil.
|
Při rakovině plic se hraje o čas. Když máte příznaky, často už bývá pozdě
Pár měsíců po operaci jsem si dokonce troufl na desetikilometrový běžecký závod Běchovice–Praha. Neběhám sice tak rychle jako dřív, to však není vůbec podstatné. Důležité je, že zase zvládnu doběhnout do cíle. Vrátil jsem se i k zaměstnání, protože nedělám žádnou manuální činnost.
Docházím na pravidelné kontroly na plicní oddělení nemocnice v Kolíně. Cítím se teď dobře – i po psychické stránce. Po operaci se hodně ulevilo nejenom mně, ale i celé rodině, která mi byla velkou oporou.
Názor odborníka
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., přednosta kliniky a vedoucí Pneumoonkochirurgického centra FN Motol a Národního programu transplantace plic
Technologie a špičkoví lékaři umožňují obrovský posun v léčbě. Chirurgové z naší kliniky už provádějí více než polovinu operací plic miniinvazivně. Pacient, pokud nenastanou komplikace, odchází po třech dnech domů. Rána se lépe hojí a bolí méně než při otevřené operaci. V dalších dnech již nemocný rehabilituje a rychle se vrací zpět do běžného života.
Každé léčbě předchází řada vyšetření, jejichž cílem je navrhnout pro konkrétního pacienta na míru ušitý léčebný plán. Využíváme přitom 3D model plic, pokročilé zobrazovací metody včetně modelace pomocí virtuální a rozšířené reality a také umělou inteligenci. Více informací naleznete na internetových stránkách plicnichirurgie.cz.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.
