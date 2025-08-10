Gynekolog mě poslal na kontrolní vyšetření do nemocnice. Tam na nic vážného nepřišli a řekli mi, že se to po porodu může stát. Tak to pokračovalo, takže jsem se znova obrátila na gynekologa.
Vyšetřil mě, odebral krev a provedl stěr z děložního čípku. Výsledky nedopadly dobře, a tak mě pan doktor poslal na důkladnější vyšetření, tentokrát do jiné nemocnice. Tam mi lékaři odebrali vzorek tkáně z děložního hrdla.
Léčba zabrala
Rozbor odhalil, že jde o rakovinu. Byl to pro mě šok. Řekli mi, že nádor má téměř tři centimetry a v těle už pravděpodobně roste delší dobu. Bohužel se nacházel mimo dosah stěru sliznice z čípku, proto ho lékaři neobjevili při dřívější kontrole.
Nádor navíc prorostl i do okolních tkání a způsobil poškození ledviny, která přestávala fungovat. Okamžitě následovala chemoterapie a ozařování.
Můj boj s nemocí
Po měsíci této léčby jsem musela zůstat v nemocnici, kde mi v narkóze prováděli takzvanou brachyterapii – vnitřní ozařování, při kterém se zdroj záření umísťuje do těsné blízkosti nádoru. Bolesti neustupovaly, navíc mi nebylo z léčby dobře.
Kolem sebe jsem ale viděla pacienty v mnohem horším stavu. Snažila jsem se proto nemoci nepodlehnout, i když jsem věděla, že stát se může cokoli. Naštěstí terapie, kterou jsem podstupovala několik týdnů, zabrala.
Když mi lékaři sdělili, že je nádor zapouzdřený, obrovsky se mi ulevilo. A taky rodině a manželovi, kteří se celou dobu starali o dcerku a syna.
Děti nechám očkovat
Od té doby nemám žádné další onkologické problémy. Potýkám se ovšem se špatným trávením, k tomu se přidaly potíže s močením. Před dvěma lety mi lékaři museli odebrat ledvinu, která už téměř nefungovala. Naštěstí mohu žít i bez ní, jsem stabilizovaná.
Syna jsem nechala naočkovat proti lidskému papilomaviru (HPV), který je příčinou většiny případů rakoviny děložního hrdla. Vím totiž, že chlapci mohou být přenašeči tohoto viru a sami mohou onemocnět. Jakmile bude dceři jedenáct, na očkování půjde také. Sníží se tím riziko problémů, kterým jsem čelila.
