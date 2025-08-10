Rakovinu děložního čípku jsem porazila, ale stála mě ledvinu

Narozením dcery v roce 2018 se u mě rozjely bolesti břicha. Myslela jsem, že souvisejí s porodem, který musel být proveden císařským řezem. Bolesti ovšem neustávaly a přidalo se k nim i krvácení mimo menstruační cyklus. Lékaři až později odhalili, že mám rakovinu děložního čípku. Čtenářka Pavla napsala další díl seriálu Můj boj s nemocí.

Snímek z magnetické rezonance ukazuje nález rakoviny děložního čípku (růžová barva uprostřed). | foto: Profimedia.cz

Gynekolog mě poslal na kontrolní vyšetření do nemocnice. Tam na nic vážného nepřišli a řekli mi, že se to po porodu může stát. Tak to pokračovalo, takže jsem se znova obrátila na gynekologa.

Vyšetřil mě, odebral krev a provedl stěr z děložního čípku. Výsledky nedopadly dobře, a tak mě pan doktor poslal na důkladnější vyšetření, tentokrát do jiné nemocnice. Tam mi lékaři odebrali vzorek tkáně z děložního hrdla.

Papilomaviry útočí. Na bezpečný orální sex zapomeňte

Léčba zabrala

Rozbor odhalil, že jde o rakovinu. Byl to pro mě šok. Řekli mi, že nádor má téměř tři centimetry a v těle už pravděpodobně roste delší dobu. Bohužel se nacházel mimo dosah stěru sliznice z čípku, proto ho lékaři neobjevili při dřívější kontrole.

Nádor navíc prorostl i do okolních tkání a způsobil poškození ledviny, která přestávala fungovat. Okamžitě následovala chemoterapie a ozařování.

Po měsíci této léčby jsem musela zůstat v nemocnici, kde mi v narkóze prováděli takzvanou brachyterapii – vnitřní ozařování, při kterém se zdroj záření umísťuje do těsné blízkosti nádoru. Bolesti neustupovaly, navíc mi nebylo z léčby dobře.

Kolem sebe jsem ale viděla pacienty v mnohem horším stavu. Snažila jsem se proto nemoci nepodlehnout, i když jsem věděla, že stát se může cokoli. Naštěstí terapie, kterou jsem podstupovala několik týdnů, zabrala.

Když mi lékaři sdělili, že je nádor zapouzdřený, obrovsky se mi ulevilo. A taky rodině a manželovi, kteří se celou dobu starali o dcerku a syna.

Děti nechám očkovat

Od té doby nemám žádné další onkologické problémy. Potýkám se ovšem se špatným trávením, k tomu se přidaly potíže s močením. Před dvěma lety mi lékaři museli odebrat ledvinu, která už téměř nefungovala. Naštěstí mohu žít i bez ní, jsem stabilizovaná.

Pět věcí, které můžete udělat pro ochranu děložního čípku před rakovinou

Syna jsem nechala naočkovat proti lidskému papilomaviru (HPV), který je příčinou většiny případů rakoviny děložního hrdla. Vím totiž, že chlapci mohou být přenašeči tohoto viru a sami mohou onemocnět. Jakmile bude dceři jedenáct, na očkování půjde také. Sníží se tím riziko problémů, kterým jsem čelila.

Fakta o HPV

  • S HPV se setká až 80 % populace.
  • Téměř 30 % dívek a více než 50 % chlapců není v Česku naočkováno proti lidskému papilomaviru (HPV).
  • Viry stojí za naprostou většinou případů rakoviny děložního hrdla, ale podílejí se také na vzniku nádorů pochvy, zevních rodidel, řitního otvoru nebo i genitálních bradavic.
  • Česko připravuje Národní plán pro eliminaci onemocnění způsobených HPV, s cílem zařadit tyto choroby mezi vzácné.
  • Do roku 2030 by podle Národního onkologického plánu mělo být v Česku proti HPV naočkováno minimálně 90 % dívek a optimálně stejné množství chlapců do 15 let.
  • Proočkovanost proti HPV se liší napříč regiony. Nejhorší je situace ve Zlínském a Moravskoslezském kraji a na jižní Moravě.
  • Ženy ve věku 35, 45 a 55 let mohou zdarma podstoupit HPV DNA test, který odhaluje přítomnost infekce HPV.
  • Zkušenosti z jiných států ukazují, že pomocí komplexní strategie je možné výskyt těchto onemocnění snížit na minimum. Česko proto připravuje národní plán pro eliminaci onemocnění způsobených HPV s cílem zařadit tyto choroby mezi vzácná onemocnění. O tématech spojených s HPV diskutovali odborníci u kulatého stolu Senátu PČR.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

