Lékaři mu nedávali mnoho nadějí. Marek bojoval a rakovinu hrtanu porazil

Krutá prognóza, kterou nechce slyšet nikdo. Strojvedoucímu pražského metra Marku Řehákovi lékaři diagnostikovali rakovinu hrtanu a dávali mu jen malé naděje. Přesto se rozhodl zachovat klid a svůj boj o život nevzdat. Přečtěte si další díl seriálu Můj boj s nemocí.
Lázně panu Markovi pomohly s doléčením onkologického onemocnění.

Lázně panu Markovi pomohly s doléčením onkologického onemocnění.

Na doporučení lékařů se pan Marek rozhodl pro náročnou léčbu, která mu ale...
Marek pracuje jako strojvedoucí pražského metra
Marek pracuje jako strojvedoucí pražského metra
Marek s kamarádkou trénuje Aikido
„V létě 2022 jsem začal mít problémy s hlasem. Nejdřív jen lehké chraptění, pak přeskakování hlasu, až jsem začal chraptět skoro při každém slově,“ vzpomíná pan Marek na začátek své nemoci.

Odborníci na ORL nejprve diagnostikovali laryngitidu a na hlasivce mu našli bílý útvar. Po dobrání léků se však jeho stav nelepšil a na konci září podstoupil mikrolaryngoskopii, při které mu lékaři malý útvar na hlasivce odstranili. Po operaci se zdálo, že se vše vrátilo do normálu, ale histologie přinesla šok. Byl potvrzen glotický karcinom hrtanu, tedy rakovina.

„V první chvíli mě napadla otázka: To jako umřu?‘“ popisuje pan Marek dobu, kdy se jeho svět zhroutil. Lékař mu dal jasnou odpověď: pokud odmítne léčbu, pravděpodobně do roka zemře. I přesto, že budoucnost byla stále nejistá, dostalo se mu povzbuzení. Jeho praktická lékařka ho ujistila, že když se na rakovinu hrtanu přijde včas, nemetastazuje.

Rakovinu hrtanu může způsobit i infekce HPV. Pozor na chrapot či hubnutí

Pan Marek se při vyřčení diagnózy zamýšlel i nad tím, proč onemocněl. „Pravděpodobně se sešlo víc faktorů, tělo to neuneslo a rakovina propukla. Jako strojvedoucí metra mám hodně i noční směny a nestabilní spánek. Když se do toho přidá i stres a únava, je to pro tělo dlouhodobá zátěž. Prodělal jsem také covid-19, to mohla být poslední tečka, byť měl lehký průběh. Rakovina je ale nevypočitatelná, nevybírá si.“

Léčba byla náročná

Nakonec se pan Marek na doporučení lékařů rozhodl pro náročnou léčbu a do týdne podstoupil parciální vertikální laryngektomii, při které mu chirurg celý útvar na hlasivce odstranil. Po operaci však přišly i těžké chvíle – dýchání bylo možné pouze prostřednictvím tracheostomie, do žaludku měl zavedený PEG, protože nemohl přijímat potravu normálním způsobem, a s personálem komunikoval pouze psaním na papír.

„Začátky byly hrozné. Měl jsem pocit, že umřu,“ vzpomíná. Naštěstí se po dvou týdnech jeho stav zlepšil, a co bylo ještě důležitější, histologie ukázala, že karcinom byl odstraněn celý.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu petra.barochova@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

I když byl pan Marek již na cestě k uzdravení, věděl, že je potřeba víc než jen operace, aby se plně zotavil. A právě tehdy ho napadlo, že by mohl využít lázeňskou péči. „Věděl jsem, že po operaci bych mohl mít nárok na lázně,“ říká. Z dětských výletů s maminkou si vybavoval krásné město Luhačovice. A také věděl, že je tam Vincentka, která pomáhá na hlasivky. Luhačovické lázně byly tedy jasnou volbou.

„Na moji indikaci ORL se lázeňská léčba, hrazená zdravotní pojišťovnou, vztahuje jedenkrát za dva roky. Po operaci jsem tedy komplexní péči s radostí využil. Jezdím pravidelně a absolvuji také pobyty s příspěvkovou péčí, kdy si doplácím stravu a ubytování.“

V lázních se setkal s odborníky, kteří mu pomohli v procesu doléčení, a to nejen fyzicky, ale i psychicky. „Všichni zde jsou moc příjemní. Pan primář Pšenica je opravdu výjimečný člověk, jeho přístup je profesionální a zároveň velmi lidský,“ hodnotí pozitivně své zkušenosti.

Absolvoval uhličité koupele a také inhalace minerální vody, které příznivě působí na hlasivky. „Také mi mimo mojí diagnózu léčí problémy s kolenem pomocí laseru a rašelinových zábalů, což je paráda,“ vysvětluje pan Marek. Při řízení metra nadměrně namáhá i zápěstí a lázně mu díky koupelím ve vodě a parafinovým zábalům pomohly i s těmito zdravotními potížemi.

Laryngektomie bere lidem hlas. Operace, kterou podstoupil i Jiří Pomeje

„První týden v lázních jsem žádné velké změny nepozoroval, ale ve druhém týdnu jsem si všiml, že mluvím lépe a dýchám snáz. A ve třetím týdnu jsem už cítil opravdový rozdíl,“ říká. Účinky lázeňské léčby pociťoval nejen během pobytu, ale i dlouho po něm. „Cítím se výborně. Na lázních je skvělé, že vás doléčí po všech stránkách, nejen tělesně, ale i psychicky,“ říká spokojeně.

Pan Marek je dnes vděčný za všechny možnosti, které mu zdravotní péče nabídla. „V nemocnici mi zachránili život a lázně mi pomohly k uzdravení. Je hlavně důležité nezůstat po operaci ležet a něco pro své zdraví udělat. Nesmíte nemoci podléhat. Vy rozhodujete, jestli vás rakovina zabije, nebo ne,“ uzavírá pan Marek svůj příběh.

Názor lékaře

MUDr. Petr Pšenica, hlavní lékař společnosti Lázně Luhačovice, a. s.

U nás v lázních léčíme pacienty také po onkologických chorobách. Doléčení spočívá v urychlení celkové rekonvalescence, zlepšení prokrvení těch oblastí, které byly chorobou zasaženy či pooperačně nebo poradiačně změněny. Pacienti, kteří si prošli onkologickou léčbou, k nám často jezdí s obavami, což je samozřejmě pochopitelné. Nevědí, co od léčebné rehabilitace očekávat, když je například nic nebolí a jejich onemocnění je vlastně vyléčené. O to více jsou pak překvapeni, kam až se jejich zdravotní stav dá posunout. A to i v rámci celkové rekonvalescence, znovu nabytí kondice i sebedůvěry. Mnohdy na rozdíl od ostatních chronických diagnóz, které bezprostředně neohrožují člověka na životě, poznali tito lidé takzvanou existenciální úzkost. A ta se s nimi vleče ještě nějakou dobu. Někdy totiž těžce zpracovali to, že zrovna u nich dané onemocnění propuklo.

