„Doktor mi řekl, ať je přítel opatrnější a ostříhá si nehty. Jenže potíže se opakovaly,“ vzpomíná dnes čtyřiatřicetiletá Míša. Až třetí vyšetření ukázalo změny na děložním čípku, které vyžadovaly ošetření konizací – drobným chirurgickým zákrokem, po kterém vše nasvědčovalo, že je v pořádku.
Během následujících let se pravidelné kontroly z jejího života vytratily. Byla pracovně přetížená, na gynekologii chodila jen občas a cítila se zdravá. „Člověk se nechá pohltit prací a říká si – když nic necítím, tak je to v pořádku,“ popisuje.
Mezitím se její osobní život posouval jiným směrem. Nový partner, sny o rodině a po několika nezdarech konečně radostná zpráva – těhotenství. V roce 2020 navíc čekala rovnou dvojčata.
„Byl to šok, ale i zázrak,“ říká Míša. Jenže krátce poté o jedno dítě přišla a v době přísných covidových opatření prožívala obrovský strach o to druhé. Lékaři přitom zaznamenali na čípku změny, ale ujišťovali ji, že řešení může počkat. „V tu chvíli jsem myslela jen na to, aby druhé miminko bylo v pořádku,“ vysvětluje.
Polyp, nebo něco horšího?
Ve 24. týdnu těhotenství začala znovu krvácet. Lékaři v menší nemocnici mluvili o polypu, který bude nutné odstranit, a snažili se ji uklidnit. Teprve po převozu do Prahy na kliniku u Apolináře ve Všeobecné fakultní nemocnici již po prvním vyšetření zaznělo slovo, které jí obrátilo život vzhůru nohama: karcinom. „Pamatuju si to naprosto přesně. Ležela jsem na vyšetřovacím křesle a cítila, jak se na mě sesypal celý svět,“ vzpomíná Míša.
Můj boj s nemocí
Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.
Nádor byl velký, prorůstal do okolních tkání a hrozil vznik metastáz. Přesto lékaři hledali cestu, jak umožnit pokračování těhotenství. Rozhodli se zahájit chemoterapii ještě před porodem – šlo o velmi odvážný, ale nezbytný krok.
„Řekla jsem si, že nesmím propadat strachu. Miminko potřebuje klid, ne zoufalství,“ vysvětluje svůj přístup. Překvapivě dobře snášela i samotnou léčbu. „Pálila mě žáha, jinak nic. Byla jsem šťastná, že to tělo zvládalo.“ A přišla i první dobrá zpráva – nádor začal reagovat a zmenšoval se.
Zrození i boj v jednom okamžiku
Pak však přišly horečky, které nešlo srazit, a lékaři rozhodli o předčasném císařském řezu. V lednu 2021 se tak Míše narodil chlapeček – maličký, ale zdravý. „Chtěla jsem slyšet jeho pláč. Nebyl to pláč, spíš takový pískot, ale pro mě to byl ten nejkrásnější zvuk,“ vzpomíná s dojetím. Partner mohl být díky výjimce přítomen a držet syna hned po narození v náručí.
Současně Míša podstoupila rozsáhlou operaci: přišla o napadený vaječník i uzliny v třísle. Samotný nádor však kvůli rozsahu odstranit nešlo, čekala ji proto další chemoterapie, ozařování i brachyterapie (vnitřní ozařování). Mezitím se snažila fungovat jako maminka nedonošeného dítěte. „Bylo to těžké. Zhubla jsem patnáct kilo, měla jsem křeče, nemohla jsem skoro jíst,“ popisuje.
Nejtěžší pro ni byly hospitalizace na onkologii, kde některé pacientky již rezignovaly. „Řekla jsem si, že takhle to neskončí. Mám doma syna a kvůli němu musím vydržet,“ vzpomíná.
Podporu měla v partnerovi a rodině, kteří se starali o miminko i o ni. „Já jsem jen dělala, co mi řekli lékaři. Ale přítel musel zvládnout všechno kolem – rodinu, domácnost i dítě. Bez něj bych to nedala,“ přiznává. Navzdory únavě a bolesti se snažila každý den najít sílu, aby se posunula o krok dál.
Prevence je základ
Po měsících vyčerpávající léčby přišla vytoužená zpráva – nádor zmizel. „Nikdy nezapomenu na okamžik, kdy mi lékaři řekli, že jsem čistá. Byl to zázrak,“ říká Míša. Přesto zůstaly následky. Kvůli léčbě už nemůže mít další děti, prodělala hormonální změny a intimní život s partnerem dostal jiný rozměr. „Není to jako dřív, je to spíš plánované a někdy bolestivé. Ale to podstatné je, že jsem tady a že mám syna,“ vysvětluje.
Míša dnes svůj příběh sdílí, aby podpořila osvětu – věří v medicínu a v prevenci. „Říkám to všem kamarádkám: jediná cesta je očkování proti viru HPV, který rakovinu děložního čípku způsobuje, a pravidelné kontroly. Kdybych měla možnost být očkovaná, možná by k tomu nikdy nedošlo,“ zdůrazňuje.
Během preventivních kontrol u gynekologa mají ženy ve věku 35, 45 a 55 let nárok na provedení vysoce citlivého HPV DNA testu. Pokud odhalí přítomnost rizikových typů HPV viru, je to signálem pro pečlivé sledování, které umožní zachytit případné zhoubné onemocnění v zárodku, kdy je vysoká šance na vyléčení.
Podpora pro ženy s gynekologickým nádorem
V sobotu 20. září proběhne v Praze již posedmé osvětová a charitativní akce Fialová jízda World GO Day, která je součástí Světového dne onkogynekologických diagnóz. Cílem akce je upozornit na preventabilitu rakoviny děložního čípku a podpořit pacientky. Můžete jen na kole, koloběžce, běžet nebo se projít. Na akci se můžete registrovat na www.goday.cz.