Po porodu na operaci. Hrozí mi rakovina děložního čípku

Když mě má gynekoložka poprvé poslala na podrobné vyšetření do nemocnice, nijak mě to neznepokojilo. Měla jsem v té době zkoušky a plnou hlavu učení. Vůbec jsem netušila, co mi hrozí. Lékař mi řekl, že změny na děložním čípku naznačují, že by se u mě mohla objevit rakovina děložního hrdla. Čtenářka Tereza napsala další díl seriálu Můj boj s nemocí.