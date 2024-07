Měla jsem štěstí, nemocnou štítnou žlázu odhalila preventivní prohlídka

O tom, že mám potíže se štítnou žlázou, jsem se dozvěděla před třemi lety na preventivní prohlídce, kdy mě lékařka odeslala na endokrinologii. Následné testy odhalily hypotyreózu – sníženou funkci štítné žlázy.

Endokrinoložka si mě vzala okamžitě do péče, nasadila mi léčbu a pravidelně mě kontrolovala. Při jedné z prohlídek zjistila, že mám na štítné žláze malý uzlík.

Zpočátku to nevypadalo nijak vážně, uzlík se ale postupně zvětšoval, a tak mě paní doktorka pro jistotu poslala na biopsii.

Výsledky byly naštěstí negativní, ale uzlík stále rostl. Následoval další odběr tkáně, který byl znovu negativní. Jeho kontrolu v té době prováděl docent Jan Jiskra z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Speciální zákrok

Pan docent si mě vzal do péče a odebral další vzorky. Výsledky dopadly dobře, uzlík už ovšem měl 2,7 cm. Proto navrhl, že by bylo lepší ho odstranit. Spojil se s mou endokrinoložkou a popsal jí speciální zákrok, který mi doporučil – radiofrekvenční ablaci.

Tato metoda je založena na tepelných účincích vysokofrekvenčního elektrického proudu na tkáně. Po dohodě s oběma lékaři jsem se nakonec pro zákrok rozhodla.

Vyhnula jsem se operaci

Trval hodinu a zvládla jsem ho jen v lokálním umrtvení. Dozvěděla jsem se, že jsem jedna z prvních pacientek u nás, která tuto terapii absolvovala.

Jsem moc ráda, že se zákrok podařil. Lékařům vděčím za to, že na uzlík přišli včas a uchránili mě před dalšími komplikacemi, které by mohly vyústit až do operace štítné žlázy.

Uvědomuji si, jak důležité jsou pravidelné preventivní prohlídky a nikdy je nezanedbávám, což bych doporučila všem. I když necítíte subjektivně potíže, nevíte, co se s vaším tělem může dít. A případný problém je třeba odhalit včas.