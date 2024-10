Měla jsem ji za pihu krásy. Nakonec se ukázalo, že je to melanom

Ráda jsem se v té době opalovala, chodila jsem do solária, zhnědlá pleť mi připadala pěkná. SPF u opalovacích krémů jsem neřešila, hlavně jsem chtěla být sexy snědá.

Sama jsem si žádných podezřelých změn nevšimla, loni mě ale na proměnu „pihy“ upozornili kamarádi, se kterými se setkávám jen několikrát za rok. Zdála se jim větší a tmavší, než si pamatovali z dřívějška.

Můj boj s nemocí Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Já takové srovnání neměla, když jsem se viděla každý den v zrcadle. Tak jsem se objednala ke své kožní lékařce. Té se skvrna na obličeji vůbec nelíbila a doporučila mi další vyšetření ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde se na tyto problémy specializují. Tam jsem si poprvé vyslechla možnou diagnózu – melanom.

Dostala jsem se do „onkotýmu“, který vede paní profesorka Monika Arenbergerová. Vyšetření melanom potvrdilo a já byla v šoku. Vůbec by mě nenapadlo, že něco tak obyčejného jako znaménko, které nebolí a mám ho celý život, by mohlo způsobit něco tak rizikového.

Pomoc přišla včas

Necelý měsíc od stanovení diagnózy už mě čekal první zákrok, který měl odhalit, jak závažný melanom je. Histologie tehdy prokázala, že jde o zhoubný nádor takzvaně in situ, což značí počínající fázi vývoje. Podařilo se ho tedy zachytit včas, než se stihl rozšířit dál.

Za měsíc proběhla ještě druhá operace, aby lékaři měli jistotu, že se podařilo odstranit úplně všechno. Následovala preventivní vyšetření. Zkontrolovali mi příslušné uzliny v okolí obličeje, jako je štítná žláza nebo prsa. Vše bylo naštěstí v pořádku.

Na pravidelné kontroly chodím každých šest měsíců. Jsem světlý fototyp – mám bledou kůži a na ní dost pih a znamének, proto už nechci nic podcenit.

Kůže si vše pamatuje

Nevzpomínám si, že bych byla někdy v dětství na kontrole znamének, ani že by s tím měl někdo z rodiny vážné problémy.

Dcery mají podobný typ kůže jako já, proto jsem je raději objednala na dermatologii na kontrolu pigmentových skvrn a mateřských znamének. Jedné už dokonce preventivně dvě odstranili.

Po své osobní zkušenosti jsem začala dbát na správnou ochranu před sluncem. Už vím, že kůže má paměť jako slon a ví o každém spálení.

Navíc když se s mužem díváme zpětně na fotky, tak ten rozdíl vidíme. Všimli jsme si, že zhruba kolem čtyřicítky mi ta skvrna na obličeji začala výrazně rychle tmavnout a měnit tvar.

I proto se snažím co nejvíc lidí ve svém okolí motivovat k pravidelným kontrolám znamének. Myslím, že na to často zapomínají. Když někomu vyprávím svůj příběh, je vždy překvapený, jak vážná nemoc se může za různými skvrnami na těle skrývat.