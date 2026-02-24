Osm šroubů v páteři mi změnilo život. Potíže s vyhřezlou ploténkou jsou pryč

Dlouhé roky trvající bolesti zad přivedly lékaře ORL až na operační stůl neurochirurga. Jako aktivní sportovec musel na čas úplně zastavit, protože mu každý pohyb začal činit nesmírné bolesti. Přečtěte si další díl seriálu Můj boj s nemocí.
Po operaci páteře nastoupil pan Vlastimil do lázní. | foto: Archiv Vlastimil Pustina

„S páteří jsem měl problémy už dlouhé roky, ale v létě roku 2024 se mi potíže s vyhřezlou ploténkou objevily znovu a přidala se i bolest kolen a začal ochrnovat lýtkový sval pravé nohy, což mohl způsobit stlačený nervový kořen v bederní páteři,“ vzpomíná lékař Vlastimil Pustina.

Po magnetické rezonanci a konzultaci na neurochirurgii v Baťově nemocnici ve Zlíně byl vyřknut ortel: výhřez ploténky, zúžení míšního bederního kanálu a instabilní páteř.

Co nejvíc ničí naši páteř. Pozor na tyto zlozvyky, které má většina z nás

Operace trvala 5 hodin

„Nabídli mi dvě možnosti operací. Zvolil jsem pětihodinovou operaci PLIF – spojení laminektomie s fixací bederní páteře. Odoperují se při ní části meziobratlové ploténky, které zasahují do míšního kanálu, zpevní se plastovými nebo titanovými klíckami, a čtyři bederní obratle se sešroubují dohromady osmi šrouby,“ vysvětluje lékař Vlastimil Pustina, který se však sám ocitl v roli pacienta.

Rozmýšlení bylo opravdu těžké. „Beru léky na ředění krve, antiarytmika na srdce a mám lehkou cukrovku. Upřímně jsem se velmi bál, protože laik se bojí, neví čeho, doktor se bojí ještě víc, protože ví čeho. Nakonec mi v rozhodnutí pomohla nejvíce moje manželka a podpořila mě, abych zákrok podstoupil,“ pokračuje.

Přesto, že provedení operace bylo fantastické, rekonvalescence ihned po operaci byla velmi náročná. Jakmile to lékaři dovolili, začal pomalu chodit s oporou, ale nesměl se ohýbat a rotovat páteří. Měsíc si nesměl sednout a z postele se mohl zvedat pouze se zpevňovacím bederním pásem.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Přesto, že už v minulosti podstoupil jiné operační zákroky, toto zotavování pro něj bylo subjektivně nejobtížnější. Ihned, jak to bylo možné, chtěl nastoupit také lázeňskou léčbu, aby prodleva při rekonvalescenci byla co nejmenší.

Pomohli mi lázně

„Dozvěděl jsem se, že tuto diagnózu rehabilitují v Lázních Luhačovice, kam léta posílám své pacienty na inhalace, za současného popíjení skvělých minerálních vod a procházek. Věděl jsem, že se tady léčí dospělí i děti s nemocemi průdušek, chronickými problémy dolních i horních dýchacích cest, nebo třeba s diabetem či po onkologické léčbě. To, že se zde mohu léčit i po operaci zad, bylo pro mne příjemné zjištění,“ přibližuje.

Volba ubytování padla na hotel Palace, který je zatím jako jediný v Lázních Luhačovice zaměřený na diagnózy související s pohybovým aparátem. Veškeré procedury jsou dostupné pod jednou střechou, což bylo jedno z hlavních kritérií pro jeho výběr.

Pan Pustina poctivě dodržoval tři až čtyři předepsané procedury denně, ale navíc cvičil, kdykoliv mu to zdravotní stav dovolil. Aktivní duch sportovce se prostě nezapřel. „Hlavně mi pomohla fyzioterapie. Měl jsem individuální i společné cvičení a bazén. Když jsem do lázní přijel, měl jsem problém dojít z parkoviště k lázeňskému hotelu a donést si věci. Když jsem odjížděl, tak jsem byl naprosto soběstačný,“ říká.

Výhřezu ploténky lze předcházet. Tyto jednoduché triky vám mohou pomoct

V lázních ho naučili, jaké cviky jsou vhodné na zpevnění bederní páteře i na břišní svaly. „Některé cviky cvičím dosud, třikrát denně, dvacet minut. A chodím stále na procházky s nordic walking holemi. Snažím se, abych měl rovnou páteř a je to fakt prima,“ pochvaluje si pan Vlastimil.

Po necelých čtyřech měsících od operace tak díky bezproblémovému průběhu rekonvalescence mohl opět začít ordinovat. Pomalu se dostává zpět do kondice a rád by se vrátil ke svému oblíbenému lyžování, cyklistice či turistice.

„Kromě jiných aktivit také hraju v country kapele, takže jsem moc rád, že jsem se díky operaci mohl vrátit k plnohodnotnému životu,“ říká Vlastimil Pustina a na závěr dodává: „Po všem tom letitém trápení, bolestech a spoustě silných léků jsem rád, že jsem operaci podstoupil. Obecně těchto potíží mezi lidmi přibývá a v Lázních Luhačovice mě přesvědčili, že jsou tady opravdoví odborníci na pohybový aparát.“

Názor lékaře

MUDr. Petr Pšenica, hlavní lékař společnosti Lázně Luhačovice, a.s.

U nás v lázních léčíme pacienty s pohybovými problémy a po operacích pohybového aparátu už léta, zkušenosti tak máme bohaté. Stran přírodního léčivého zdroje se využívá hlavně koupel s našimi přírodními minerálkami, která je bohatá nejenom na hydrogenuhličitan, ale je to přírodní zdroj jódu v takové koncentraci, která dokáže příznivě ovlivnit pohybové ústrojí a má tak vliv na průběh rehabilitace řady chorob pohybového ústrojí.

Jezdí k nám klienti rehabilitovat nejen bolesti páteře a výhřezy meziobratlových plotének, ale i pooperační stavy – po náhradách kloubů, totálních endoprotézách, artrotická postižení a revmatologické potíže. Součástí toho léčebného programu pak není jenom využití minerálních vod, ale individuálně je sestavován také léčebně-rehabilitační program včetně využití fyzioterapie, masáží, ostatních vodních procedur a eventuálně elektroléčby. Pokud přijede pacient s více diagnózami, pak se mu snažíme rehabilitační program uzpůsobit.









