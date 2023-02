Na lyžích jsem si zlomila nohu. Lékaři mi díky úrazu zjistili osteoporózu

Stalo se to před třemi roky, když jsme s manželem po letech vyrazili na lyžovačku do Krkonoš. Dlouho jsem na lyžích nestála. Při sjíždění kopce jsem najela přímo do jedné ze sněhových boulí a zranila se. Vyšetření v nemocnici odhalilo kromě zlomeniny, že mám osteoporózu. Čtenářka Andrea napsala další díl seriálu Můj boj s nemocí.