Měl jsem vyrazit na výlet, ale osud tomu chtěl jinak a já začal řešit vážné zdravotní potíže. Naštěstí mi lékaři zachránili život a já mám teď nový kardiostimulátor. Čtenář Jiří napsal další díl seriálu Můj boj s nemocí.

Ilustrační fotografie

Plánoval jsem si, že strávím týden s kamarády na kolech. Je to naše tradice, jezdíme s partou už léta, abychom se udržovali v kondici a užili si společně legraci. Letos to ale bylo jinak. Den předtím, než jsem měl na výlet vyrazit, jsem začal hůř mluvit a „mrtvěla“ mi ruka.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Jenom pro jistotu jsem napsal e-mail své neuroložce, zda i s těmito potížemi můžu na kolo. Obratem mi odpověděla, abych si okamžitě zavolal záchranku. To jsem ještě stihl.

Za minutu dvanáct

Sanitka mě s cévní mozkovou příhodou odvezla rovnou do Ústřední vojenské nemocnice. Na jednotce intenzivní péče si lékaři všimli, že mi velmi pomalu a přerušovaně tluče srdce, a tak mě rovnou z JIP převezli na kardioangiologickou kliniku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Tady jsem okamžitě absolvoval další zákrok. Lékaři mi voperovali kardiostimulátor a elektrodu umístili přímo do Bachmannova svazku, mezi pravou a levou srdeční síň.

Tato metoda je poměrně nová a běžně ji provádějí pouze v Brně na I. interní kardioangiologické klinice FNUSA.

Sedm varovných signálů, že můžete mít potíže se srdcem

Cítím se zdravý

Druhý den jsem mohl jít domů po svých. Cítím se výborně, jako by se mi nikdy nic nestalo. Rodina a kamarádi mě utěšovali, že kardiostimulátor má kdekdo.

Já musím potvrdit, že mi v životě vůbec nepřekáží, i v pětasedmdesáti pracuji jako projektant a jedinou mou povinností je chodit každý měsíc na kontrolu do nemocnice.

Nová metoda

Běžné kardiostimulátory mají elektrodu uloženou na různých místech v pravé síni, signál se však nešíří rovnoměrně. Nová metoda vyžaduje přesné zavedení elektrody přímo do oblasti Bachmannova svazku – což je přirozená cesta, kudy se ve zdravém srdci šíří vzruchy mezi síňovými oddíly. Pokud je tato cesta poškozená nebo zablokovaná, pomocí stimulace ji lze nahradit a šíření vzruchu obnovit. Tímto způsobem se dá lépe koordinovat stahy síní a předcházet dalšímu zhoršování srdeční funkce.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

