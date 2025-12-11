Plánoval jsem si, že strávím týden s kamarády na kolech. Je to naše tradice, jezdíme s partou už léta, abychom se udržovali v kondici a užili si společně legraci. Letos to ale bylo jinak. Den předtím, než jsem měl na výlet vyrazit, jsem začal hůř mluvit a „mrtvěla“ mi ruka.
Můj boj s nemocí
Jenom pro jistotu jsem napsal e-mail své neuroložce, zda i s těmito potížemi můžu na kolo. Obratem mi odpověděla, abych si okamžitě zavolal záchranku. To jsem ještě stihl.
Za minutu dvanáct
Sanitka mě s cévní mozkovou příhodou odvezla rovnou do Ústřední vojenské nemocnice. Na jednotce intenzivní péče si lékaři všimli, že mi velmi pomalu a přerušovaně tluče srdce, a tak mě rovnou z JIP převezli na kardioangiologickou kliniku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
Tady jsem okamžitě absolvoval další zákrok. Lékaři mi voperovali kardiostimulátor a elektrodu umístili přímo do Bachmannova svazku, mezi pravou a levou srdeční síň.
Tato metoda je poměrně nová a běžně ji provádějí pouze v Brně na I. interní kardioangiologické klinice FNUSA.
Cítím se zdravý
Druhý den jsem mohl jít domů po svých. Cítím se výborně, jako by se mi nikdy nic nestalo. Rodina a kamarádi mě utěšovali, že kardiostimulátor má kdekdo.
Já musím potvrdit, že mi v životě vůbec nepřekáží, i v pětasedmdesáti pracuji jako projektant a jedinou mou povinností je chodit každý měsíc na kontrolu do nemocnice.
Nová metoda
Běžné kardiostimulátory mají elektrodu uloženou na různých místech v pravé síni, signál se však nešíří rovnoměrně. Nová metoda vyžaduje přesné zavedení elektrody přímo do oblasti Bachmannova svazku – což je přirozená cesta, kudy se ve zdravém srdci šíří vzruchy mezi síňovými oddíly. Pokud je tato cesta poškozená nebo zablokovaná, pomocí stimulace ji lze nahradit a šíření vzruchu obnovit. Tímto způsobem se dá lépe koordinovat stahy síní a předcházet dalšímu zhoršování srdeční funkce.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.