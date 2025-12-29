Bořka trápí vzácná genetická nemoc, kterou má jen pět lidí v Česku

Sluníčko mu vadí. Nadměrně se mu odlupuje pokožka. Nemůže sníst cokoli, protože má potravinou alergii i histaminovou intoleranci a bolí ho každý pohyb. Bořek je jedním z pěti lidí v Česku, kteří mají vzácné genetické onemocnění, a to Nethertonův syndrom. Jak se s takovou chorobou žije, si přečtěte v dalším díle seriálu Můj boj s nemocí.
S maminkou byl Bořek v lázních už třikrát.

S maminkou byl Bořek v lázních už třikrát. | foto: Lázně Luhačovice

Bořek má Nethertonův syndrom.
Bořek s maminkou Lenkou v lázních.
Bořek má Nethertonův syndrom.
Bořek je i přes vážnou diagnózu veselý kluk.
Už od narození se u malého Bořka postupně začaly projevovat obtíže, které nakonec vedly k ojedinělé diagnóze. Narodil se předčasně, ve 34. týdnu těhotenství. Po příchodu na svět u něj byla zjištěna novorozenecká žloutenka a objevily se první problémy s pokožkou.

„Jak se začal pohybovat, zjistili jsme, že nechce chodit ven na sluníčko. Prostě mu to nedělalo dobře a sám se mu vyhýbal. Obtížně také přijímal potravu, problém mu dělal přechod z kojení na pevnou stravu. A do toho se samozřejmě začal zhoršovat stav pokožky. Z počátku lékaři říkali, že jde o atopický ekzém, ale dneska víme, že realita je úplně jiná,“ vypráví maminka Lenka.

Sedm varovných příznaků kůže, které vás mohou upozornit na vážnou nemoc

Ve čtyřech letech nastoupil Bořek do školky a kožní projevy se začaly velmi zhoršovat. Objevily se mu bolestivé skvrny na kůži a potíže mu dělala i obyčejná chůze.

Pro lékaře byl Bořek zjevení

„V Dětské nemocnici v Brně jsme se dostali do péče úžasné paní primářky Blanky Pinkové a ta Bořkovi poskytla perfektní péči a po sérii vyšetření odhalila důvod všech problémů,“ vzpomíná maminka Lenka. Po všech testech, včetně genetického vyšetření, se potvrdila diagnóza Nethertonova syndromu. Vzhledem k jedinečnosti onemocnění byl Bořek pro lékaře jako zjevení. Nebylo jasné, jestli je pro něj léčba, nebo lék.

Nebylo to jednoduché, ale bylo potřeba co nejdříve změnit každodenní režim celé rodiny. „Museli jsme se naučit fungovat v netoxické domácnosti a od základů upravit jídelníček, protože Bořek má řadu potravinových alergií a histaminovou intoleranci,“ objasňuje maminka Lenka.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých.

Hlavní a nejtěžší však byla otázka bydlení. Čtvrté patro bylo s kočárkem těžko přístupné. „Rozhodli jsme si pořídit domek k rekonstrukci, která v současné době probíhá. Musíme řešit takové věci, jako rekuperaci nebo klimatizaci. Rekuperace zastaví pyly a další alergeny, klimatizace zajistí ideální tepotu v domě v horkém létě,“ dodává maminka Lenka.

Bořek má problémy s nadměrně zvýšeným odlupováním kůže, která se hromadí kolem očí a v uších a také s tvorbou slz. Nejvíce Bořkovi v současné době zabírá biologická léčba. Díky ní se zlepšil stav kůže, Bořka přestal bolet každý pohyb. Začal si malovat, chce hrát na klavír, začal běhat a v noci lépe spí.

Pomáhají i lázně

Už v době, kdy ještě neměli potvrzenou diagnózu, napadlo maminku Lenku, že by Bořkovi na jeho kožní potíže mohly pomoci lázně. A protože nedaleko jeho bydliště jsou Lázně Luhačovice, jeli s maminkou tam. A lázně opravdu zafungovaly a byli v nich už třikrát.

Nejvíce Bořkovi pomáhají uhličité koupele a velmi účinné jsou také inhalace. Dále Bořek posiluje svaly pro lehčí pohyb pomocí individuální fyzioterapie. Celý prostor luhačovické dětské léčebny Miramonti je stylizován jako podmořský svět, takže se tu děti cítí dobře.

„Bořka baví sedět ve vodě s léčivými bublinkami oxidu uhličitého a pozorovat barevné lávové sloupce, rybičky i pohádky v televizi. Díky tomu vydrží v koupeli déle v klidu, což ještě zvyšuje účinky léčby. Vzhledem ke špatné termoregulaci je moje dítě asi jediné, které po koupeli sedí doporučených 15 minut a opravdu odpočívá, protože těžce srovnává teplotu svého těla. A co ho ještě baví, je proplachování nosu Janovou vodou. Bořka to v Miramonti naučily na inhalacích sestřičky a tento návyk mu zůstává i doma a bez problémů v něm pokračuje. Máme doma i inhalátor,“ říká maminka Lenka.

Pobyt v lázních je pro Bořka i jeho maminku nejen jako součást léčby, ale významně podporuje i jejich psychickou pohodu.

„Jsme tu určitý čas jenom spolu, já a Bořek, a máme možnost soustředit se jen a pouze na léčbu. Když jsme doma, často se mě Bořek ptá, kdy už pojedeme zase do lázní. Celá naše životní rodinná situace nám převrátila žebříček hodnot. Říkám si, že jsme dostali od života druhou šanci a pokusíme se ji využít na maximum a prožít zbytek života jinak. Lépe,“ dodává.

Názor odborníka

MUDr. Jana Rydlová, vedoucí lékařka dětských léčeben Lázně Luhačovice, a.s.

Jak pomáhají lázeňské procedury v léčbě dětí s ichtyotickým onemocněním jako je Nethertonův syndrom?
Nethertonův syndrom je vzácné, geneticky podmíněné onemocnění, charakterizované ichtyózou, atopií a strukturálními defekty vlasů. Děti mají chronický zánět kůže, jsou náchylné k dehydrataci, ke všem druhům infekcí a k alergiím, kůže je šupinatá, načervenalá, suchá, svědí.

Pacientům s ichtyózami u nás velmi pomáhají uhličité koupele, které zmírňují zánět kůže a svědění. Díky oxidu uhličitému, který je v minerální vodě obsažen, dochází k vazodilataci (rozšíření cév) a změně pH kůže a podkoží. Inhalace zase otužují sliznici dýchacích cest, rozpouští hleny, usnadňují vykašlávání a snižují tak počet zánětlivých onemocnění dýchacího ústrojí během roku. Důležitá je dechová rehabilitace, další cvičení jsou potom stanovována na základě kineziologického rozboru.

