Začalo mi bušit srdce a skončil jsem v nemocnici. Lékaři mi zjistili arytmii

Názor odborníka MUDr. Zorjan Jojko, kardiolog a předseda Sdružení ambulantních specialistů Pan Jan ve svém dosavadním životě udělal spoustu chyb. Kouřil, nejspíš vypil víc piva, než je zdrávo, a fyzickou námahu měl jen v rámci práce, což není totéž, jako když člověk sportuje. Svou pozitivní roli totiž hraje i to, že během sportu zapomenete na denní starosti, což vám práce nedovolí. Je štěstí, že vše dobře dopadlo po horkém dni, kdy při těžké práci nepil. Objeví-li se v takové chvíli arytmie, tedy srdce začne přeskakovat, nebo běží moc rychle (nad 95 pulzů za minutu), případně pomalu (méně než 60 za minutu), může to pacient pociťovat jen jako bušení srdce, ale mohou se objevit i další příznaky: zadýchání, motání hlavy nebo bolesti na hrudníku. Může dojít i ke ztrátě vědomí. V takovém případě se může jednat jen o projev nerovnováhy minerálů v těle v rámci jejich ztráty celodenním pocením, ale také může jít o srdeční infarkt, tedy život ohrožující stav. Bylo tedy dobře, že byl ihned odvezen do nemocnice a vyšetřen. V případě srdečního infarktu by se totiž bez pomoci lékařů neobešel a důležité je i to, aby pomoc přišla co nejdříve. Arytmie se však umí projevit i méně dramaticky. I tehdy je dobré absolvovat vyšetření u specialisty a podle jeho doporučení pak postupovat, případně se léčit.