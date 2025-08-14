Bolesti zad mu změnily život. Lékaři odhalili rakovinu plic

Roman celý život sportoval a cítil se zdravě. Když ho začala bolet záda, chtěl jen potvrdit, že nepotřebuje operaci páteře. Místo toho mu lékaři odhalili zhoubný nádor v plicích. Přečtěte si další díl seriálu Můj boj s nemocí.

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Šedesátiletý Roman, který žije nedaleko Kolína, neměl v životě žádné vážné zdravotní problémy, kromě toho, že ve třiceti letech prodělal zánět mozkových blan. Na konci roku 2023 ho však začaly trápit bolesti mezi lopatkami, které neustávaly. Lékaři v kolínské nemocnici zjistili, že má vyhřezlé ploténky v krční páteři. Nebylo to ale podle nich tak vážné, aby musel na operaci.

„Chtěl jsem mít jistotu, že opravdu žádný zákrok nepotřebuji. Známý mi poradil, abych svůj stav probral ještě s neurochirurgy z nemocnice v Hradci Králové, s nimiž měl dobrou zkušenost. Ti mi naopak operaci doporučili a hned nabídli i termín zákroku,“ vzpomíná Roman.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Rentgen ho odhalil

Předoperační vyšetření Roman absolvoval v Kolíně. Jeho součástí byl rentgen plic. Po něm mu praktický lékař sdělil, že má na plicích podezřelý nález, a musí proto ještě na CT vyšetření.

„Podstoupil jsem ho o týden později. Vůbec jsem si nepřipouštěl, že bych nebyl v pořádku,“ popisuje Roman. O to větší šok zažil, když se na plicním oddělení kolínské nemocnice, kam ho praktik odeslal, dozvěděl, že má v plicích nádor.

„Paní primářka mi ale řekla, že není až tak velký a měl by jít odstranit. To mě trochu uklidnilo,“ doplňuje. Roman poté absolvoval několik dalších vyšetření. V pražské Nemocnici Na Homolce lékaři zjišťovali, zda nemá metastázy, což testy vyloučily.

„Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jsem pak podstoupil bronchoskopii, při které mi odebrali vzorek nádoru. Výsledek jeho rozboru už tak příznivý nebyl – ukázal totiž, že je nádor zhoubný,“ vzpomíná Roman.

Rakovina plic patří mezi největší zabijáky. Když kašlete, už bývá pozdě

Se všemi výsledky se pak vrátil do kolínské nemocnice, kde je na plicním oddělení zkonzultoval s paní primářkou. „Sdělila mi, že karcinom sice není agresivní a pravděpodobně rychle neporoste, měl by se ale odoperovat co nejdřív. Okamžitě se proto spojila s III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol a domluvila termín zákroku,“ přibližuje Roman.

Robotická operace

Zákrok, který Roman podstoupil, byl výjimečný nejen svým výsledkem, ale i celým průběhem. Oceňuje především to, že se nemusel sám objednávat na jednotlivá vyšetření a operaci – všechno zařídila jeho ošetřující lékařka z kolínské nemocnice.

Nádory plic

Patří mezi nejčastější a zároveň nejzávažnější onkologická onemocnění. Obvykle vznikají z buněk výstelky průdušek, které se začnou nekontrolovaně množit. Tento proces většinou trvá roky, přičemž dlouho nemusejí být patrné žádné příznaky.

Největším rizikovým faktorem je kouření. Nejen aktivní, ale i pasivní. Riziko zvyšuje i znečištěné ovzduší, dlouhodobé působení azbestu nebo radonu, genetická zátěž i některá chronická plicní onemocnění.

Mezi první příznaky plicního karcinomu může patřit kašel, který neustupuje, zadýchávání se, bolest na hrudi, únava, nevysvětlitelný úbytek na váze nebo opakované záněty dýchacích cest. Nádor může být odhalen i náhodně, například při rentgenu plic před jiným zákrokem.

Včasný záchyt nádoru výrazně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. Ta se volí podle typu a rozsahu nádoru – může zahrnovat chirurgické odstranění postižené části plic, chemoterapii, radioterapii nebo cílenou a biologickou léčbu. U menších nádorů lze dnes díky pokročilým technologiím zvolit miniinvazivní operaci, která výrazně šetří organismus a umožňuje rychlejší návrat do běžného života.

„Nebylo to pro mě jednoduché období. Paní primářka mi ho svým přístupem hodně ulehčila. Jsem jí vděčný za to, jak rychle se o všechno sama postarala,“ vzpomíná s uznáním.

Po všech konzultacích nakonec zamířil na specializované pracoviště do pražského Motola, kde se podrobil roboticky asistované operaci. Ještě před zákrokem mu lékaři pečlivě vysvětlili, jak bude celý proces vypadat. Díky robotickému systému nemusel podstoupit klasickou operaci s otevřením hrudníku.

„Na těle jsem měl jen několik malých vpichů,“ popisuje Roman. Chirurgové mu robotickou rukou odstranili nejen samotný nádor, ale i celý plicní lalok. Výsledek histologického vyšetření přinesl velkou úlevu – v uzlinách se žádné další ložisko neobjevilo. Zákrok byl navíc velmi šetrný, takže Roman po něm neměl výrazné bolesti.

„Večer po operaci mi sestřička nabízela jídlo, ale neměl jsem hlad. O hodinu později jsem ji přece jen o něco malého poprosil – a s úsměvem mi donesla jogurt. Možná to zní jako maličkost, ale pro mě to znamenalo strašně moc,“ dodává.

Znovu v běhu

Nemocnice Romana propustila domů už po třech dnech. Dostal doporučení vyhnout se větší fyzické námaze, rekonvalescence však postupovala rychle. Brzy začal vyrážet na procházky a všiml si, že ho přestávají bolet i záda, s nimiž původně do nemocnice šel. Po měsíci se vrátil na kontrolu do Motola, kde bylo vše v pořádku – a tak se vrátil i ke svému oblíbenému běhu.

„Zeptal jsem se lékařů, jestli můžu zkusit běhat. Souhlasili, a tak jsem se k tomu opatrně vrátil. Ne hned v plném tempu, ale pomalu, krok za krokem,“ říká. Dnes dochází Roman pravidelně na kontroly na plicní oddělení v Kolíně. Jeho zdravotní stav je stabilní a sám říká, že se cítí dobře – fyzicky i psychicky.

Pozor na přehnané uklízení. Čisticí prostředky škodí plicím jako cigarety

Velkou oporou mu byla i rodina, která s ním celou léčbou prošla. Dnes už znovu pracuje, a dokonce si troufl i na závod Běchovice–Praha, který má deset kilometrů. „Nebylo důležité, za kolik to uběhnu. Důležité je, že jsem to zvládnul. A že zase žiju naplno,“ uzavírá.

Operují plíce přes milimetrové vpichy

Miniinvazivní zákroky s pomocí robota zkracují dobu hojení a šetří tělo. Díky nim se pacienti rychle vracejí do běžného života – někdy i k běhání závodů. V motolské nemocnici zvládnou lékaři odstranit zhoubný nádor plic bez jediného řezu skalpelem. Pacient odchází domů už po třech dnech, zotavuje se rychleji a bez větší bolesti. Miniinvazivní metoda, kterou zdejší tým po užívá, je šetrnější, přesnější a podle odborníků i nadějí pro řadu pacientů, kteří by dřív na operaci nemohli.

Zákrok přes čtyři vpichy

Na III. chirurgické klinice 1. LF UK a FN Motol se už více než polovina operací plic provádí pomocí robota nebo videoasistovaně. Do těla pacienta lékaři zavedou tenké nástroje a kameru přes čtyři malé otvory, široké jen několik milimetrů. Pak chirurg dálkově ovládá robotické rameno s milimetrovou přesností.

Tímto způsobem lze odstranit nejen nádor, ale celý plicní lalok a zároveň zachovat šetrnost a rychlost zákroku. Zatímco v roce 2014 operovali v Motole všechny pacienty klasickou otevřenou metodou, dnes provádějí více než polovinu výkonů miniinvazivně. Průměrná délka hospitalizace klesla z deseti dnů na necelé čtyři a půl. Ačkoli technologie výrazně pomáhá, bez zkušených rukou by nic z toho nebylo možné.

„Než se lékař naučí robota rutinně ovládat, potřebuje léta praxe a být neustále na sále. Vzhledem k tomu, že na naší klinice ročně provedeme přibližně tři tisíce operací, o praxi není nouze,“ říká přednosta kliniky profesor Robert Lischke.

Specializovaná centra

Ačkoli se může zdát, že podobná špičková péče je běžná, realita je jiná. Podle odborníků se přibližně čtyřicet procent pacientů s rakovinou plic léčí mimo specializovaná centra. Tím se snižuje jejich šance na úspěšné zotavení.

„V Česku chybí koncepční centralizace hrudní chirurgie. Každý pacient by měl mít přístup do center, kde se soustředí špičková technika i mezioborová spolupráce,“ upozorňuje profesor Lischke. Motolská klinika je jediným pracovištěm hrudní chirurgie s akreditací II. typu a zároveň jediným centrem pro transplantace plic v Česku a na Slovensku.

Lékaři tu provádějí nejen běžné výkony, ale i náročné transplantace. Jen loni zde dostalo nové plíce 72 lidí. Za téměř tři desítky let prošlo transplantací přes 700 pacientů. Všechny výkony tu přitom probíhají na úrovni srovnatelné se zahraničím.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

14. srpna 2025

Zařiďte si svěží a voňavé léto. Krása začíná už ve sprše

Zůstat v letních vedrech svěží a voňavá, to je téměř titánský úkol. Jsou dny, kdy byste se možná nejraději zavrtala do pořádné hromady ledových kostek. I v takových chvílích ale může pomoci...

13. srpna 2025

Terapie pro vlasy jde do hloubky. Ženám víc záleží na kvalitě

Vše se dnes přesouvá z povrchu do hloubky. A není tomu jinak ani v případě vlasové péče. Klíčovou roli hraje složení a účinné látky. Z běžného mytí vlasů se tak stává rituál podobný tomu, který...

13. srpna 2025

