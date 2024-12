Bolela mě hlava a ztrácela jsem citlivost v rukou. Lékaři mi objevili nádor

Postupem času se objevila i porucha citlivosti rukou, což se mi nikdy předtím nestalo. Tak jsem zašla za svou praktickou lékařkou. Štěstí v neštěstí bylo, že se mě rozhodla pro jistotu poslat na magnetickou rezonanci. S tím, co mi tam následně řekli, jsem ale vůbec nepočítala.

Vnitřně jsem tušila, že něco není v pořádku, ale to, že mám nádor na mozku, pro mě byl šok. Nevěděla jsem, co bude dál. Jak budu moct pracovat a jak se zvládnu postarat o svoji rodinu? Začal běh na dlouhou trať.

Léčila jsem se přes rok, pravidelné chemoterapie mě velmi vyčerpávaly. Z léčby mi bylo špatně, navíc mě čekala náročná operace. Té jsem se bála ze všeho nejvíc. Často jsem přemýšlela nad svým životem.

Brzy jsem se ale vnitřně rozhodla, že se vrátím za každou cenu. Můj život přece neskončí na operačním sále. Slíbila jsem si, že to zvládnu, a to bez ohledu na to, jak těžká životní situace to pro mě byla.

Náročné zotavení

Musela jsem zůstat doma a odpočívat. Měla jsem oslabenou imunitu, proto jsem ani moc nechodila mezi lidi. Pečovat jsem musela i o pooperační jizvu na čele. Sestřičky mě samozřejmě poučily, nicméně starat se o jizvu vyžadovalo velkou důslednost a sterilní prostředí. Nemohla jsem riskovat, že se do rány dostanou nečistoty.

Chemoterapie a ozařování si také vybraly svou daň. Zhoršil se mi stav kostí a byla mi diagnostikována osteoporóza. Ozařování hlavy mi navíc poškodilo levý oční nerv a postupně jsem přicházela o zrak. Manžel o mě sice příkladně pečoval, ale také musel chodit do práce a plnit další povinnosti, na které jsem neměla dost sil.

Nemohli jsme si dovolit, aby přišel o zdroj příjmů, a tak jsme začali hledat možnosti, jak všechno lépe zvládnout.

Dnes už patří k nám do rodiny

Kamarádka mi tehdy poradila, ať využiju domácí péči. Zprvu jsem nebyla nadšená z myšlenky, že by k nám domů měl jezdit někdo cizí a starat se o mě. Brzy jsem však změnila názor.

Sestra Katka se o mě postará důkladněji než manžel, kterému tím odpadla velká starost. Ošetřuje mi ránu a provádí ošetřovatelskou rehabilitaci. Skamarádily jsme se a já se na její „návštěvy“ pokaždé velmi těším. Mám se navíc komu svěřit s tím, co mě tíží.

Pomalu, ale jistě se díky její fyzické i psychické podpoře vracím do běžného režimu. Začala jsem znovu chodit do práce, ale jen na půl úvazku, abych měla čas na pravidelné prohlídky u lékařů. A že jich stále je! Naštěstí už vím, že na to nejsem sama – kromě velké podpory své rodiny mám na své straně také odbornici se skutečně velkým srdcem.