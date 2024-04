Měl jsem povislý koutek a přestal mluvit. Mrtvice mě postihla v 58 letech

Naštěstí jsem se mohl hýbat. Manželka se synem mě odvezli do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde mě hospitalizovali na neurologii. Po vyšetření, které potvrdilo mrtvici, mi nasadili léky a po týdnu mě propustili v dobrém stavu domů.

Snažil jsem se tomu nepodléhat, ale nevěděl jsem, co bude dál. Stále jsem moc dobře nemluvil. Kvůli potížím s komunikací jsem začal chodit na logopedii a řeč jsem trénoval i doma. Kromě toho jsem začal dbát i na svůj jídelníček a od základu změnil životní styl.

Snažil jsem se, aby byla moje strava vyváženější. Rok předtím, než jsem měl cévní mozkovou příhodu, jsem po třiceti letech ze dne na den přestal kouřit a po mrtvici jsem už s kouřením nikdy nezačal.

I když problémy s řečí přetrvávaly, vrátil jsem se do práce a hlídal si pohyb – denně jsem ušel dva až tři kilometry.

Příznivější hodnoty

Trvalo dva roky, než jsem začal mluvit jako dřív. Kromě řeči se mi díky zdravému životu upravil i krevní tlak a hodnoty cholesterolu.

Neteř lékařka mi doporučila kardiologa profesora Michala Vrablíka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který mě kontroluje dvakrát ročně. Poskytuje mi komplexní péči, což je velká pomoc. Nemusím tak se vším obíhat různé lékaře.

Samozřejmě že jsem občas nemocný, dokonce se mi nevyhnula ani zhoubná choroba, ale cévní mozková příhoda se už nikdy nevrátila. V roce 2017 jsem si nahmatal bulku na krku a lékaři zjistili, že mám rakovinu lymfatických uzlin, Non-Hodgkinův lymfom. Chemoterapie naštěstí zabrala, stále jsem ale v péči onkologa. Člověk to musí brát pozitivně a starat se o sebe, co nejlépe to jde.