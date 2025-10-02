Zlomená žebra, únava a šokující diagnóza. Marie bojuje s mnohočetným myelomem

Před lety jsem si prošla těžkým životním obdobím. Pak jsem onemocněla chřipkou. Po nemoci jsem byla stále unavená, měla jsem zlomená tři žebra a objevily se i další zdravotní potíže. Lékaři nakonec zjistili, že mám mnohočetný myelom. Čtenářka Marie napsala další díl seriálu Můj boj s nemocí.

Mnohočetný myelom (ilustrační fotografie) | foto: Profimedia.cz

V roce 2017 jsem procházela velmi těžkým obdobím: rozvod, odchod z rodinné firmy. V podstatě jsem začala novou životní etapu. Nebylo to pro mě tenkrát vůbec snadné. Byla jsem ale odhodlaná postavit se na vlastní nohy.

Rozhodla jsem se vrátit ke své původní profesi ve školství a začít si užívat svobodu. A na léto jsem si dokonce naplánovala cestu na Srí Lanku. Moc jsem se tam těšila, byl to můj dávný velký sen.

Šance porazit rakovinu stoupají. Která je nejlépe a nejhůře léčitelná?

I když jsem se poslední dobou cítila častěji unavená, nebrala jsem to příliš vážně, protože jsem si myslela, že to prostě patří k životním změnám. V prosinci jsem prodělala těžkou chřipku, která mě hodně vyčerpala. Přesto jsem se ale rozhodla odjet na dovolenou.

I když jsem během celé cesty užívala léky proti bolesti a trápila mě únava, odvezla jsem si z ní úžasné zážitky, které mi dodaly úplně novou životní energii.

Jak jsem přišla ke zlomeným žebrům?

Po návratu z dovolené jsem ale začala pociťovat silné bolesti v oblasti žeber. Když jsem navštívila lékaře, zjistili, že mám zlomená tři žebra. Byla jsem překvapená, vždyť jsem přece nikde nespadla!

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

I lékaři to považovali za neobvyklé, a poslali mě proto na další vyšetření včetně scintigrafie a onkologického vyšetření. To však nic závažného neodhalilo.

Konečně správná diagnóza

Po pár dnech jsem ale začala trpět dvojitým viděním, a tak mi lékaři doporučili neurologické vyšetření. Výsledkem bylo podezření na nádor mozku, konkrétně adenom hypofýzy. Sesypala jsem se. Pak přišly výsledky biopsie – byl to mnohočetný myelom.

Po několika týdnech nejistoty jsem se dostala k hematologovi, který mi podrobně vysvětlil, co se to vlastně děje s mým tělem. Léčit jsem se začala v polovině roku 2018 a začátkem roku 2019 jsem s obavami podstoupila transplantaci. Po půlroční rekonvalescenci nastoupila remise a já se pomalu vracela do života. Po roce jsem měla pocit, že jsem nemoc zcela porazila. Cítila jsem se dobře a byla jsem šťastná.

Radovala jsem se ale předčasně. Brzy se totiž opět začaly objevovat bolesti v žebrech a já jsem pojala podezření, že se nemoc vrátila. CT bohužel potvrdilo relaps. Návrat nemoci se naplno ohlásil v listopadu 2020. Měla jsem silné bolesti a byla jsem úplně vyčerpaná.

Mýty o zhoubných onemocněních krve mohou i zabíjet. Na co si dát pozor

Byla jsem odhodlaná bojovat

Díky své rodině, která mě podporovala, jsem začala druhou fázi léčby. Byla jsem velmi oslabená a měla velké bolesti, ale moje děti se postaraly o vše. Syn mě vozil na léčbu do Prahy, dcera se starala o domácnost. Naštěstí se můj stav začal brzy zlepšovat a po roce byl na kontrolním PET CT viditelný výrazný pokrok.

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

Pokusila jsem se vrátit do práce, ale nemoc se brzy opět zhoršila a já jsem nevydržela pracovat ani půl roku. Do Prahy jsem z jižních Čech jezdila každý týden rok a půl a musím říct, že to bylo opravdu náročné. Dušnost byla mým každodenním průvodcem.

Člověk nemůže žít stále jen pro druhé

V polovině loňského roku se na CT znovu objevila aktivita nemoci a já zahájila čtvrtou fázi léčby. V současnosti jezdím na léčbu do Prahy každých čtrnáct dní. Poslední výsledky jsou opravdu nadějné a doufám, že ty další budou zase alespoň o něco málo lepší.

Samozřejmě že mi to nedá a pořád si kladu otázku: Proč já? Možná jsem žila víc pro druhé než pro sebe. Rodina, děti, práce. Slovo „nejde to“ mi bylo cizí. Až s příchodem nemoci jsem si uvědomila, co je skutečně důležité. Teď se učím žít jinak.

Názor odborníka

MUDr. Jan Straub, hematolog, VFN Praha

Na počátku mé lékařské praxe bylo slovo „nejde“ v léčbě pacientů často nelítostnou pravdou. V té době jsme opravdu měli velmi omezené léčebné možnosti a v případě relapsu mnohočetného myelomu jsme neměli prakticky žádnou šanci nemoc zastavit. S objevením prvního cíleného léku – bortezomibu – na počátku 21. století se náhle rozjela éra nových léků včetně cílených protilátek proti myelomovým nádorovým buňkám, díky kterým je nyní naše pacientka opět v remisi a zpět v běžném životě.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak se jmenují doopravdy? Skutečná jména známých hvězd

Známe je pod nějakým jménem, ale jejich rodiče jim dali jména jiná. Podívejte se do galerie, kterým hvězdám bylo doporučeno změnit si rodné jméno a rázem se z nich stal někdo jiný. Patří sem Marilyn...

Hvězdy, které se stáhly z Hollywoodu a vybraly si soukromí

Někteří opustili herectví napořád, jiní jen na pár let a zase se k němu vrátili. Podívejte se do naší galerie, kteří herci potřebovali pauzu, aby se dostali do lepší duševní pohody, a chtěli si...

Lidé mající negativní postoj ke stárnutí umírají až o sedm let dřív, říká socioložka

Vnímáte stáří jako krutou nevyhnutelnost? Nebo jako požehnání, kterého se můžete jednou dožít? Pokud vnímáte budoucnost spíše jako optimistický scénář, jste ve výhodě. Lidé mající negativní postoj ke...

Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem

Čtyřiadvacetiletá modelka Iris Law díky svému slavnému tatínkovi, herci Jude Lawovi, vplula do světa šoubyznysu s naprostou lehkostí. V tomto světě se cítí jako ryba ve vodě a na přehlídkových molech...

Slavní, kteří potvrdili zničené partnerské vztahy kvůli vlastní chybě

Ani slavné tváře nejsou bez chyby a mnohdy umí i veřejně přiznat, že něco přehnaly. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které mají za sebou podvádění svých partnerů a veřejně uznávají, že to...

5 tipů, jak zvládnout podzimní kašel a nachlazení u dětí i celé rodiny

Advertorial

Sychravá rána, přeplněná MHD i školní třídy – ideální prostředí pro viry a jejich šíření. Podzim a zima tak tradičně bývají ve znamení nachlazení a kašle. Jak rozpoznat první příznaky, co může pomoci...

2. října 2025

Pohyb je jako palivo pro duši. Ochrání vás před splíny a úzkostí

To, jak se cítíme, můžeme ovlivnit i tím, že si půjdeme zaběhat nebo se příjemně zapotíme při cvičení ve fitku. Pravidelné sportování tak může sloužit jako prevence psychických problémů.

2. října 2025

Nejen šunka a sýr. Dopřejte si k večeři (ne)obyčejný obložený chléb

Výborný chleba obložený spoustou bílkovin, navrch geniální tukožroutské oblohy: našimi recepty zakončíte každý den dokonalou večeří! Navíc to nebude nuda, každý den si můžete dopřát jiné chutě.

2. října 2025

Hrušky jako most mezi tradicí a inovací. Podzimní recepty podle foodblogerů

Zatímco jablka na podzim strhávají veškerou pozornost, hrušky tiše dozrávají. A právě v tom je jejich kouzlo. Jsou nenápadné, ale s nečekaně pestrým charakterem. V kuchyni zvládnou všechno od...

2. října 2025

Zlomená žebra, únava a šokující diagnóza. Marie bojuje s mnohočetným myelomem

Před lety jsem si prošla těžkým životním obdobím. Pak jsem onemocněla chřipkou. Po nemoci jsem byla stále unavená, měla jsem zlomená tři žebra a objevily se i další zdravotní potíže. Lékaři nakonec...

2. října 2025

Sláma, krabice na hlavě a odhalená prsa. Největší úlety podzimních týdnů módy

Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách přehlídek v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně jsme viděli nejen žhavé novinky pro nadcházející rok, ale také celou...

2. října 2025

Briošky s ricottou a ovocem

Briošky s ricottou a ovocem
Recept

Střední

60 min

Nevíte, co sladkého upéct? Ricotta a čerstvé ovoce si skvěle rozumí.

Když úspěch a peníze nejsou dost. Proč ženy dobrovolně opouštějí vedoucí pozice

Premium

Spousta žen dnes opouští vedoucí pozice, mění obor nebo rozjíždí vlastní projekty. Hledají víc než pracovní úspěch: prostor pro rodinu, pro péči o své zdraví i plnění snů. Zjišťují, že krok stranou...

1. října 2025

Těhotenství jako zázrak. Údajně neplodná žena v sedmačtyřiceti porodila

Američanka Michelle Cisco-Pinheiro celý život žila s tím, že je neplodná. Už jako náctileté jí totiž řekli, že má polycystické vaječníky, a později měla i rakovinu děložního čípku. Nikdy se...

1. října 2025  11:27

Není žloutenka jako žloutenka. Některou chytíte z masa, o jiné roky nevíte

Téměř jeden a půl milionu mrtvých. Tolik obětí si každý rok vyžádají po celém světě virové hepatitidy, tedy záněty jater. Ale není žloutenka jako žloutenka, celkem je známo pět typů. Nejznámější je...

1. října 2025  11:12

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Lori Harvey umí potěšit fanoušky, její selfie v plavkách bodují

Osmadvacetiletá americká modelka Lori Harvey má smlouvy s předními agenturami jak v USA tak v Evropě a díky své kráse je mezi návrháři opravdu žádaná. Podívejte se do naší galerie, jak jí to sluší v...

1. října 2025  8:26

Kojení jako antikoncepce, rozkojí se každá. Mýty, které matkám pletou hlavu

Nastávající maminky mají přístup k mnoha různorodým informacím, procházejí předporodními kurzy a sledují internetová fóra, málokdy jsou však připravené na realitu a skutečné nástrahy kojení. Toto...

1. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.