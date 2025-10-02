V roce 2017 jsem procházela velmi těžkým obdobím: rozvod, odchod z rodinné firmy. V podstatě jsem začala novou životní etapu. Nebylo to pro mě tenkrát vůbec snadné. Byla jsem ale odhodlaná postavit se na vlastní nohy.
Rozhodla jsem se vrátit ke své původní profesi ve školství a začít si užívat svobodu. A na léto jsem si dokonce naplánovala cestu na Srí Lanku. Moc jsem se tam těšila, byl to můj dávný velký sen.
I když jsem se poslední dobou cítila častěji unavená, nebrala jsem to příliš vážně, protože jsem si myslela, že to prostě patří k životním změnám. V prosinci jsem prodělala těžkou chřipku, která mě hodně vyčerpala. Přesto jsem se ale rozhodla odjet na dovolenou.
I když jsem během celé cesty užívala léky proti bolesti a trápila mě únava, odvezla jsem si z ní úžasné zážitky, které mi dodaly úplně novou životní energii.
Jak jsem přišla ke zlomeným žebrům?
Po návratu z dovolené jsem ale začala pociťovat silné bolesti v oblasti žeber. Když jsem navštívila lékaře, zjistili, že mám zlomená tři žebra. Byla jsem překvapená, vždyť jsem přece nikde nespadla!
Můj boj s nemocí
I lékaři to považovali za neobvyklé, a poslali mě proto na další vyšetření včetně scintigrafie a onkologického vyšetření. To však nic závažného neodhalilo.
Konečně správná diagnóza
Po pár dnech jsem ale začala trpět dvojitým viděním, a tak mi lékaři doporučili neurologické vyšetření. Výsledkem bylo podezření na nádor mozku, konkrétně adenom hypofýzy. Sesypala jsem se. Pak přišly výsledky biopsie – byl to mnohočetný myelom.
Po několika týdnech nejistoty jsem se dostala k hematologovi, který mi podrobně vysvětlil, co se to vlastně děje s mým tělem. Léčit jsem se začala v polovině roku 2018 a začátkem roku 2019 jsem s obavami podstoupila transplantaci. Po půlroční rekonvalescenci nastoupila remise a já se pomalu vracela do života. Po roce jsem měla pocit, že jsem nemoc zcela porazila. Cítila jsem se dobře a byla jsem šťastná.
Radovala jsem se ale předčasně. Brzy se totiž opět začaly objevovat bolesti v žebrech a já jsem pojala podezření, že se nemoc vrátila. CT bohužel potvrdilo relaps. Návrat nemoci se naplno ohlásil v listopadu 2020. Měla jsem silné bolesti a byla jsem úplně vyčerpaná.
Byla jsem odhodlaná bojovat
Díky své rodině, která mě podporovala, jsem začala druhou fázi léčby. Byla jsem velmi oslabená a měla velké bolesti, ale moje děti se postaraly o vše. Syn mě vozil na léčbu do Prahy, dcera se starala o domácnost. Naštěstí se můj stav začal brzy zlepšovat a po roce byl na kontrolním PET CT viditelný výrazný pokrok.
Pokusila jsem se vrátit do práce, ale nemoc se brzy opět zhoršila a já jsem nevydržela pracovat ani půl roku. Do Prahy jsem z jižních Čech jezdila každý týden rok a půl a musím říct, že to bylo opravdu náročné. Dušnost byla mým každodenním průvodcem.
Člověk nemůže žít stále jen pro druhé
V polovině loňského roku se na CT znovu objevila aktivita nemoci a já zahájila čtvrtou fázi léčby. V současnosti jezdím na léčbu do Prahy každých čtrnáct dní. Poslední výsledky jsou opravdu nadějné a doufám, že ty další budou zase alespoň o něco málo lepší.
Samozřejmě že mi to nedá a pořád si kladu otázku: Proč já? Možná jsem žila víc pro druhé než pro sebe. Rodina, děti, práce. Slovo „nejde to“ mi bylo cizí. Až s příchodem nemoci jsem si uvědomila, co je skutečně důležité. Teď se učím žít jinak.
Názor odborníka
MUDr. Jan Straub, hematolog, VFN Praha
Na počátku mé lékařské praxe bylo slovo „nejde“ v léčbě pacientů často nelítostnou pravdou. V té době jsme opravdu měli velmi omezené léčebné možnosti a v případě relapsu mnohočetného myelomu jsme neměli prakticky žádnou šanci nemoc zastavit. S objevením prvního cíleného léku – bortezomibu – na počátku 21. století se náhle rozjela éra nových léků včetně cílených protilátek proti myelomovým nádorovým buňkám, díky kterým je nyní naše pacientka opět v remisi a zpět v běžném životě.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.