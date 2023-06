Onemocněla jsem mnohočetným myelomem. Trápila mě únava a bolesti páteře

Kvůli zhoršenému zdraví jsem začátkem roku 2017 odešla do předčasného důchodu, abych měla čas sama na sebe, mohla odpočívat a dostala se zase do kondice.

Dopřávala jsem si občasné lázeňské pobyty a dovolené u moře, snažila se cvičit, plavat a trávit čas s rodinou. Místy se sice zablesklo na lepší časy, ale stejně se mi kondice pořád horšila. Sužovaly mě bolesti kostí a celková slabost.

Spustila to chřipka

V únoru 2020 jsem prodělala chřipku a od té doby nabraly věci rychlý spád. Bolesti svalů, páteře a kostí se staly nesnesitelnými a dušnost mi neumožnila vyjít ani pár schodů. Byla jsem úplně bez energie, jako by se ze mě vytrácel život.

V červenci mě praktická lékařka dokonce poslala na transfuzi krve do okresní nemocnice. Během čtyř dnů jsem dostala čtyři jednotky krve, které mě trochu postavily na nohy. Zároveň jsem se však dozvěděla, že existuje podezření na onkologické onemocnění. Převezli mě na hemato-onkologickou kliniku a odběr kostní dřeně potvrdil nádorové onemocnění a nepříznivou diagnózu – mnohočetný myelom.

Podlomená psychika

Přes veškerou únavu a vyčerpání se mi paradoxně ulevilo. Konečně jsem měla jméno pro své dlouhodobé zdravotní problémy a mohla jsem začít bojovat. V rámci vstupní léčby jsem dostala terapeutický režim v klinické studii. Užívala jsem léky – a zabíraly! Jenže pak jsem na podzim dostala covid, zhoršila se mi psychika, bylo toho na mě prostě moc.

Součástí léčebné strategie byla i transplantace krvetvorných buněk mými vlastními buňkami. Tento zákrok je sice účinný, ale fyzicky i psychicky hodně náročný. A já si uvědomila, že transplantaci ve svém momentálním rozpoložení nezvládnu. Po dlouhém rozhodování jsem tedy ze studie na vlastní žádost vystoupila. Léčba pak pokračovala standardním dostupným způsobem.

Nová šance

Fyzicky jsem se velmi zlepšila. Vrátila jsem se naplno ke svým běžným denním povinnostem, starala se o domácnost a rodinu, věnovala se koníčkům. Žila jsem zase jako před nemocí. Tento příznivý stav ale trval jen několik měsíců. Na začátku roku 2022 se nemoc opět vrátila. Naštěstí jsem dostala možnost vstoupit do další studie s jinou kombinací léků, kterou jsem zvládala dobře.

V září přišla další dobrá zpráva – v krvi už jsem neměla škodlivé látky produkované nádorovými buňkami. K odstranění zbytkové nemoci mi lékaři opět doporučili autologní transplantaci krvetvorných buněk. Při ní jsou pacientům odebrány a následně zamraženy jejich vlastní krvetvorné buňky. Pak následuje vysokodávková chemoterapie, která zničí zbylé nádorové buňky, ale často poškozuje i zdravé buňky kostní dřeně a imunitního systému.

Po ukončení chemoterapie jsou proto tyto předem získané kmenové buňky transplantovány zpět do těla. To umožňuje obnovu kostní dřeně a imunitního systému. Léčba mě čeká v nejbližších týdnech. Jsem ráda, že jsem měla to štěstí a mohla jsem být zařazena do studií, které mi díky nejnovějším léčebným metodám pomohly mnohočetný myelom zvládnout a vrátily mě do života.