Lidé si myslí, že jsem opilá, říká Alžběta. S migrénou bojuje už od dětství

Při výuce mě začaly brnět ruce, viděla jsem rozmazaně a nemohla mluvit. Paní učitelka mě položila na zem a dala mi nohy nahoru. Nikdo nechápal, co se děje. Po několika dalších atakách jsem navštívila svého lékaře pro děti a dorost, ten si ale nevěděl rady a odeslal mě na další vyšetření do nemocnice.

Ke stanovení diagnózy pak vedla dlouhá cesta. Podstoupila jsem mnoho vyšetření u různých specialistů, na která jsem často dlouho čekala. Lékaři měli podezření na řadu nemocí, k nimž patřila například epilepsie či roztroušená skleróza.

Vím, co to spouští

V té době jsem měla čtyři záchvaty migrény měsíčně. Že trpím právě touto nemocí, jsem se dozvěděla až po pěti letech. Ve spolupráci s neurology jsem pak začala zkoušet různé kombinace léků, ovšem nic nezabíralo.

Vhodnou terapii se nám bohužel doposud nepodařilo najít. Při atace mi tak nejvíc pomáhá, když se vyzvracím, dám si sprchu a lehnu si. Už vím, že mezi spouštěče záchvatů patří ostré nebo blikající světlo, nedostatek či nadbytek spánku a jídla, určité druhy potravin, rušivé zvuky, změny počasí, stres nebo začátek menstruace.

Dokážu téměř přesně určit, kdy se ataka blíží, a umím včas zareagovat. Když mě však záchvat migrény přepadne mezi lidmi, není to jednoduché. Několikrát se mi stalo, že si okolí myslelo, že jsem opilá nebo na drogách. Vyjadřovala jsem se nesrozumitelně, viděla rozmazaně, zvracela a nedokázala koordinovat svoje pohyby.

Nikdo mi nepomohl

Kdo tento stav nezná, nerozumí tomu, co se děje, a nenapadne ho, že člověk může mít zdravotní problém. Proto mi v akutní fázi nikdo nenabídl pomoc.

Stejné nepochopení mě čekalo později i v zaměstnání. V té době jsem se navíc začala léčit s neplodností. Lékaři se obávali, že kvůli migréně nemusím dobře snášet hormonální léčbu. To vše u mě vedlo k přemíře stresu a záchvaty přicházely častěji. Zlom nastal až ve chvíli, kdy se mi podařilo otěhotnět, nakonec přirozenou cestou.

Záchvat po porodu

Během těhotenství jsem měla pouze jeden záchvat, po narození dcery se však ataky vrátily. Bylo to probuzení do reality. Záchvat migrény jsem měla hned druhý den po porodu a v šestinedělí několik dalších. Byly asi nejhorší, co jsem do té doby zažila. Bála jsem se zůstat s dcerou doma o samotě.

Hodně mi pomohl manžel, který si vzal delší otcovskou dovolenou. Když se vrátil do práce, po ruce jsem měla vždy někoho z rodiny. Všem jsem rozdala klíče od našeho bytu a domluvili jsme se na „krizovém plánu“.

Při záchvatu jsem poslala domluvenou SMS, protože bylo nutné, aby někdo co nejrychleji přišel a postaral se o dceru. Po šestinedělí se četnost záchvatů snížila a v současné době je mívám jednou za dva měsíce.

Zvykla jsem si na to, že je migréna nedílnou součástí mého života. Naučila jsem se být k sobě pozorná, říkat na některé věci „ne“ a dbát na rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Na první místo stavím sebe a svou rodinu, které jsem vděčná za pomoc.