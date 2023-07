Migréna mě omezuje v běžné životě. Naději vidím v biologické léčbě

Silné bolesti hlavy mě trápily řadu let, ale nenapadlo mě, že by mohlo jít o migrénu. To později potvrdili až lékaři. Čtenářka Kateřina napsala další díl našeho seriálu Můj boj s nemocí.