Migréna mi ničila život, léky jsem brala po hrstech. Pomohla až nová léčba

Poprvé jsem bolesti hlavy pocítila ve dvanácti, tedy před čtyřiceti lety, ale ve skutečně - závažný problém to u mě přerostlo až kolem dvacítky. Bolesti hlavy se rapidně zhoršily, když jsem začala brát hormonální antikoncepci. Poté u mě došlo k přechodnému zlepšení během těhotenství a nějakou dobu po porodu.

Můj boj s nemocí Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Ale když jsem pak k přestala kojit a obnovila se mi menstruace, bolesti se vrátily s ještě větší intenzitou. Moje migréna byla zřejmě hormonálního původu.

Nedá se to vydržet

V té době jsem už začínala brát bolesti vážně a vyhledala jsem pomoc neurologa. Následovalo období střídání lékařů, užívání různých léků a celkově hledání nějakého účinného řešení. Bolest hlavy v té době už doslova patřila k mému životu – postihovala mě až dvacet dní v měsíci. Někdy jsem kvůli migréně takříkajíc chodila poslepu. Jednak kvůli bolesti a jednak také kvůli množství prášků na bolest, které jsem brala skoro po hrstech.

Bála jsem se, že si ublížím, ale je těžké to řešit jinak, když musíte nějak fungovat v práci a pečovat o děti. S nesnesitelnou bolestí hlavy to prostě nejde. Rozumím lidem, kteří mají problémy v zaměstnání, když doslova leží na stole a doufají, že už pracovní doba skončí a budou si moci vlézt do postele. Okolí to těžko může pochopit, ale věřte, jinak to někdy vůbec není možné.

Nemůžete nic slíbit

Je to náročná nemoc nejen pro mě, ale i pro okolí. Nemůžete nikomu, ani vlastním dětem, něco napevno slíbit.

Prošla jsem i s manželem a dětmi obdobím, kdy je moc mrzelo, že jsme některé aktivity museli kvůli mojí migréně rušit. Na rodinných oslavách jsem si často nemohla užít zábavu, seděla jsem v koutě a modlila se, aby se už konečně šlo domů.

Úplně jiný život

Za dvacet let jsem vystřídala několik neurologů, žádné léky nezabíraly, jen lehce se občas snižoval počet dní se záchvatem. Život mi změnila až vhodná preventivní léčba.

Ihned jsem poznala, že je to něco jiného. Okamžitě mi zmizely nejhorší ataky, během kterých jsem dříve bývala mimo až týden. S touto preventivní léčbou je to úplně jiný „level“. Mám bolesti jen pár dní v měsíci, jsou výrazně méně časté a hlavně významně slabší.

Změnilo to celý můj život, můžu si zase bez vážnějších omezení užívat všech aktivit. Jsem příklad toho, že se nic nemá vzdávat a že je potřeba pořád hledat odborníka, který nakonec najde řešení. Specialistu na migrénu. Podle mě člověk i v nejhorší bolesti doufá, že bude zas jednou moci v klidu posedět s dětmi, jít do práce nebo bez obav vycestovat na dovolenou. Vydržela jsem a tento sen se mi splnil.