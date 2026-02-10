S migrénou se učím žít. První záchvat přišel tři měsíce po porodu

Až do devětatřiceti let jsem žila aktivně, vychovávala tři děti, věnovala se rodině a sportu. Pak přišel náhlý zlom. Tři měsíce po porodu nejmladšího syna. Čtenářka Daniela napsala další díl seriálu Můj boj s nemocí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tehdy mě nečekaně přepadla silná, tupá a svíravá bolest hlavy, kterou doprovázela zraková aura. Byl to doslova hororový zážitek. Říkala jsem si, co to sakra bylo? Nechápala jsem, co se děje. Doufala jsem, že to byla výjimka a už se to nevrátí. Záchvaty bolestí hlavy se opakovaly, nejprve jednou dvakrát měsíčně. Pak i častěji.

První ataku migrény jsem se pokusila rozchodit, vzala děti ven, ale bolest se zhoršovala. Po návratu domů jsem byla úplně zničená. Položila jsem si na hruď svého tříměsíčního syna a jen se modlila, ať spinká. Já totiž nebyla schopna mluvit ani myslet.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Migréna se u mě usadila natrvalo

Několik let jsem se pokoušela zvládat bolest bez odborné pomoci. Jenže záchvaty se zhoršovaly. Ve chvílích největší bezmoci jsem skončila dokonce na neurologické pohotovosti. Podali mi infuzi proti bolesti a doporučili pravidelně docházet k neurologovi.

Nejdřív mi na chvilku pomohly triptany, úleva však netrvala dlouho. Cítila jsem po nich tak silné nežádoucí účinky, že jsem stejně nemohla normálně fungovat. Zkoušela jsem i přírodní produkty, bylinky, hořčík, ale nic z toho nepřinášelo úlevu.

Když jsem se vrátila z mateřské do práce, nastal zlom. Kombinace stresu, ranního vstávání, starosti o děti a zodpovědnosti v zaměstnání byla příliš velkou zátěží. Několikrát jsem musela odejít z práce dřív, protože jsem měla pocit, že zkolabuji. Ta bolest se nedala vydržet.

Kdo nezažil migrénu, nepochopí. Rady, jak s ní bojovat

Nešlo jen o hlavu – bylo mi na zvracení, všechno se točilo a cítila jsem, že v mém těle je všechno špatně. Byla jsem zoufalá. Kolikrát jsem šla domů z práce přes přechod, a napadlo mě, že kdyby mě teď něco přejelo, aspoň by to přestalo. Naštěstí jsem takové myšlenky vždycky zahnala. Ale bylo to peklo. Velkou oporou mi byla rodina, přátelé i kolegyně.

Svou cestu jsem musela najít sama

Začala jsem číst odborné články, zapojila jsem se do organizace Migréna-help, která lidem s migrénou pomáhá, a postupně hledala cesty, jak se s nemocí naučit žít. Prvním krokem bylo upravit životní styl. Začala jsem chodit pravidelně spát, jíst zdravěji a opět se hýbat.

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

Milovala jsem tanec – salsu, zumbu... To vše mi migréna vzala. Ale nechtěla jsem se toho vzdát úplně. Začala jsem pomalu znovu tančit, jak jen mi to tělo dovolilo. Ne už tak intenzivně jako dřív, ale tančím. A cítím se díky tomu lépe.

Dalším krokem bylo znovu začít hledat pomoc mezi lékaři. Narazila jsem na neurologa, který mi nasadil moderní léčbu. Ta přinesla úlevu od bolesti. Jde o novější typ léků, jež blokují protein podílející se na spuštění záchvatu migrény. Používají se jak k akutní, tak preventivní léčbě. Díky tomu zase můžu fungovat. Chodit do práce. Věnovat se rodině. Cestovat. Tančit. Dělat věci, které miluji.

Vím, že tu se mnou nemoc bude. Možná napořád. Ale už s ní nebojuji. Beru ji jako součást sebe. Učím se s ní žít a nenechávám ji, aby mě zničila. Samozřejmě bych brala všemi deseti život bez migrény. Ale zároveň vím, že „díky“ ní jsem se o sobě naučila mnohé – a hlavně že v tom nejsem sama.

Víte, že...

  • Vhodnou léčbu vždy určuje odborný lékař – neurolog v ambulanci nebo ve specializovaném centru pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Jejich seznam je dostupný na migrena-help.cz/poradny.
  • Migréna-help je první pacientskou organizací v České republice, která nabízí informační servis, poradenství, zprostředkování psychoterapie a realizuje osvětové kampaně i průzkumy mezi pacienty.
  • Služby poskytuje zdarma nebo za symbolický poplatek.
  • O možnostech léčby se můžete poradit také v unikátní bezplatné online lékařské poradně na internetové adrese: migrena-help.cz/lekarska-poradna/.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Žádoucí ošklivost. Kontroverzní česká olympijská kolekce v konkurenci obstojí

Olympijská kolekce pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině. Krasobruslařka Natálie...

Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Český olympijský výbor snad konečně pochopil, že olympijská kolekce může být jak účelným, tak i módním počinem. Oděvy pro hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo...

Slavné hvězdy, kterým alkohol zničil život i kariéru

Slavní, kteří propadli alkoholu.

„Suchý“ únor je v plném proudu. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které bez alkoholu nedokázaly být mnohdy ani jeden den, natož měsíc. Propadly alkoholu a způsobily tím nejen sobě obrovské...

Krásky, které letos budou na zimních olympijských hrách

Krásky zimních olympijských her roku 2026

Jsou nejen skvělé ve sportu, ale navíc jsou i velmi pohledné. Podívejte se do naší galerie na hvězdné sportovkyně, které letos dorazí na Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a jsou in i na sociálních...

Žena zhubla díky injekcím. Pak přišel šok, narostla jí extrémní prsa

Žena má obří poprsí, které je na jednu stranu lákadlem pro muže, ale noční...

Třicetiletá Britka Tianna Moonová z Velké Británie byla v sedmém nebi, když se jí konečně po trápení s nadváhou podařilo díky injekcím na hubnutí a operaci shodit přebytečná kila. Radost ale brzy...

Trapasy slavných na place. Tak se znemožnili před ostatními

Trapasy se nevyhýbají ani slavným hvězdnám.

Každému z nás se někdy stal trapas, na který by raději zapomněl. A jinak na tom nejsou ani slavné hvězdy, které trapasy prožily rovnou během natáčení a nikdy na ně nezapomenou. Podívejte se do naší...

S migrénou se učím žít. První záchvat přišel tři měsíce po porodu

Ilustrační fotografie

Až do devětatřiceti let jsem žila aktivně, vychovávala tři děti, věnovala se rodině a sportu. Pak přišel náhlý zlom. Tři měsíce po porodu nejmladšího syna. Čtenářka Daniela napsala další díl seriálu...

10. února 2026

Zamilujte si módu z hlubin oceánu. Takto se nosí zelenomodrá

Obrovským kladem je, že zelená barva koresponduje s blonďatou kšticí, stejně...

Jedna z nejvýraznějších barev roku v sobě spojuje eleganci temné noci a svěžest oceánu. Zelenomodrá otevírá prostor pro stylingové experimenty.

10. února 2026

Ofina i blond odstíny. To jsou trendy v účesech pro tento rok

Ofina

Už vám nový rok přinesl něco nového? Jestli se k vám, pokud jde o novinky, zatím chová víc než skoupě, pomozte si sama. Pořiďte se třeba nové vlasy – letošní trendy jsou velmi slušivé.

10. února 2026

Ztratit se v čase, naplno se odevzdat. Tajemný svět japonské techniky shibari

Shibari

Přestává existovat čas, svět kolem zmizí a ztichne. Je jen málo zážitků, v nichž se dostanete tak hluboko k sobě samému. Přesto může shibari na první pohled působit dráždivě, dramaticky a afektovaně....

10. února 2026

Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...

10. února 2026

Nejlepší kolagen je vývar. U náhražek nelze ovlivnit, kde je tělo využije, říká vědkyně

Premium
Vědkyně a podnikatelka Barbara Paldus se zaměřuje na výzkum i výrobu...

Barbara Paldus má na svém kontě více než padesát patentů. Své vědecké poznatky nyní zúročuje v kosmetické značce, kterou založila v roce 2018. „Krémy pomůžou naší pleti jen zhruba ze čtyřiceti...

9. února 2026

Místo zeleniny maso. Žena změnila stravu a dočkala se vytoužených potomků

Molly Brownová

Než se stala Molly Brownová z Nevady maminkou, prodělala osm potratů a dvě kola cyklu umělého oplodnění. Ze zoufalství zkusila po letech veganství maso a k jejímu překvapení otěhotněla. „Nejedla jsem...

9. února 2026  11:04

Slavní, kteří jsou rodina. Tyto příbuzenské vztahy byste nečekali

Slavní příbuzní

Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, u kterých byste zřejmě ani neřekli, že mohou být příbuznými. A přesto je to tak. Příbuzný je Michael Douglas se Scarlett Johanssonovou, Marisa Tomei...

9. února 2026  8:29

Nový monitor glukózy: CareSens Air dává diabetikům svobodu

Komerční sdělení
CGM Senzor CareSens Air: nový systém kontinuální monitorace glukózy s mobilní...

Měření glykémie nemusí znamenat neustálé píchání do prstu a přerušování denních aktivit. Systém kontinuálního monitoringu CareSens Air nabízí moderní řešení, které kombinuje přesnost měření s...

9. února 2026

Krásná i v chladu a mrazech. Dejte pleti tu nejlepší péči

Ilustrační snímek

Nízké teploty, vítr a suchý vzduch představují pro tvář i make-up opravdovou výzvu. Zeptali jsme se, jaké textury volit a čemu se vyhnout, aby líčení zůstalo svěží po celý den. Odpovídá vizážistka...

9. února 2026

Pár kapek ničí sebevědomí i intimitu. Inkontinencí trpí až milion lidí

Ilustrační snímek

Porod, náročné těhotenství, opakované záněty, sedavé zaměstnání, obezita a ochabnutí svalů, stáří, stres... inkontinence je problémem řady žen, přitom se o něm téměř nemluví. Odborníci doporučují...

9. února 2026

Pro dlouhé zimní večery. V těchto kouscích vám bude teplo a dobře

Domácí souprava, cena 629 Kč

I když se dny už zase pomaloučku, polehoučku prodlužují, nevlídné počasí nás večer většinou spolehlivě zažene do tepla domova, kde se chceme zachumlat a relaxovat. Máte pro toto nicnedělání co na...

9. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.