Pomáhaly mi léky proti bolesti, které jsem v té době užíval asi pětkrát měsíčně. Hlavní spouštěč byl stres, ostré světlo a alkohol. Stačilo dát si jedno pivo.

Po vysoké jsem začal pracovat jako projektant. Bolesti sílily, proto jsem se obrátil na praktického lékaře, který mě poslal k neurologovi. Pan doktor si myslel, že potíže souvisí s páteří. Chodil jsem na rehabilitace kvůli uvolnění a protažení páteřních svalů, hlava mě však bolela neustále.

Podstoupil jsem také vyšetření magnetickou rezonancí a CT. Výsledky ale nic závažného neodhalily.

Trpěl jsem velkými úzkostmi

Rozhodl jsem se vyhledat pomoc jinde a objednal jsem se do centra léčby bolesti. Čekací doba byla tři měsíce. Poté, co mě v centru vyšetřili, mi lékaři sdělili, že se skutečně jedná o migrénu, a nasadili mi jinou terapii.

Začal jsem brát triptany. Počet záchvatů však neklesal. Během tří let jsem vyzkoušel tři druhy léčivých přípravků. Užíval jsem je vždy několik měsíců, bohužel ale nezabíraly a měly nepříjemné vedlejší účinky, například nechutenství. Padaly mi po nich také vlasy.

V té době jsem musel začít brát i antidepresiva. Měl jsem velké úzkosti. Bál jsem se, že kvůli migréně nebudu moct normálně fungovat a věnovat se věcem, které jsem měl rád.

Problém s rozpočtem

Časté ataky migrény mám dodnes. Přesto chodím do práce a starám se s manželkou o dvě malé děti. Když se nevyspím, což se s nimi stává často, dostanu migrénu. Manželka vše zastane, je mi velkou oporou.

Docházím do centra léčby bolesti na kontroly a užívám triptany. Loni jsem lékaře oslovil, zda by byla možnost zkusit biologickou léčbu. Lékařka mi ale řekla, že jí došly prostředky na předepsání této léčby už v červenci a je problém předepisovat další.

Nikdy by mě nenapadlo, že kvůli vyčerpanému rozpočtu nepodstoupím terapii, která by mi mohla pomoct a na kterou mám nárok. Věřím, že se to brzy podaří a největších bolestí hlavy se zbavím.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.