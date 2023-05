Lupénka u mě propukla v pubertě, teď už ji mám pod kontrolou

Lékaři mi řekli, že se někdy příčina vůbec nezjistí a že se tohle onemocnění nedá vyléčit, a napsali mi kortikoidovou mast pro zmírnění příznaků. Bylo to sice nepříjemné zjištění, ale nezhroutil jsem se z toho.

Oporou mi byli rodiče, především tatínek lékař, který se snažil hledat pro mě úlevu.

Pomoc z přírody

Trpěl jsem hlavně v létě, bylo mi nepříjemné, jak na moje skvrny koukají ostatní lidé. I když jsem nikdy nezažil přímé poznámky ohledně své kůže a nemoci, pohledy okolí jsem vnímal zvlášť v dospívání hodně citlivě. To, že lupénka není nakažlivá, se sice obecně ví, ale...

V dospělosti jsem se přestěhoval z rodné Bratislavy do Prahy a dostal jsem se do péče jednoho z předních českých dermatologů, profesora Františka Novotného. Díky své známé, která docházela do stejného dermatologického centra, jsem se dozvěděl o přírodní australské trojkombinaci na lupénku. Přípravky používám dvanáct let a můj stav se výrazně zlepšil.

Moře jako balzám

Pracuji v kanceláři a za léta života s lupénkou už znám problematické partie, kde mě nemoc trápí nejvíc. Například spodní strana stehen při dlouhém sezení, lokty a vlastně všechna místa, kde se kůže obtížně léčí, protože jsou víc namáhaná kontaktem s oděvem nebo různými otlaky. Kromě přírodní kosmetiky mi pomáhá terapie světlem a slané koupele.

Před deseti lety jsem měl možnost odstěhovat se na Maltu. Roky v přímořském klimatu jsou pro nemocnou pokožku jako balzám, projevy lupénky se mi výrazně zlepšily.

Když nejsem u moře, trávím hodně času na čerstvém vzduchu při chataření a práci kolem chalupy, která se stala mým koníčkem. Lupénka je sice onemocnění na celý život, ale správnou péčí ji lze dostat pod kontrolu.