Dlouho jsem daroval krev. Při jubilejním odběru mi lékaři odhalili leukemii

Dlouhé roky jsem byl dárce krve, a to mi i zachránilo život. Při odběru mi totiž lékaři zjistili, že mám chronickou lymfocytární leukemii. Čtenář Luděk napsal další díl seriálu Můj boj s nemocí.

Ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Na začátku roku 2011 jsem se chystal na svůj jubilejní, 80. dárcovský odběr krve. Měl jsem dostat ocenění od Českého červeného kříže, ale místo gratulací přišla špatná zpráva – výsledky nebyly v pořádku.

Následovala série vyšetření, ale lékařům se dlouho nedařilo zjistit, co mi vlastně je. Rozuzlení přišlo až díky dalšímu krevnímu vyšetření ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Už za pár dní po odběru jsem věděl, že mám chronickou lymfocytární leukemii (CLL).

ENCYKLOPEDIE PŘÍZNAKŮ NEMOCI: Když nás bolí celé tělo a duše

Nastavení mysli jako součást léčby

O nemoci jsem věděl jen minimum. Od začátku jsem si nastavil, že nemoc budu respektovat, ale zároveň s ní budu bojovat. Věřil jsem, že psychická odolnost je stejně důležitá jako samotná léčba. První dva roky nevyžadovaly léčbu, pouze pravidelné kontroly – jde o postup běžný u pacientů, jejichž CLL se neprojevuje příznaky a je možné tedy po určitou dobu odložit terapii, která s sebou vždy nese určité riziko nežádoucích účinků.

Na podzim 2013 jsem si všiml zvětšených uzlin. Následovala biologická léčba v několika cyklech, kterou jsem snášel dobře, a nemoc se podařilo dostat pod kontrolu.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Náročná transplantace

V roce 2015 se leukemie opět přihlásila o slovo – zvětšené lymfatické uzliny, výrazná únava a noční pocení. Lékaři mi potvrdili, že nemoc je znovu aktivní, a začali mluvit o transplantaci kostní dřeně. Před ní následovala další biologická léčba.

V květnu 2017 jsem transplantaci podstoupil. Po zákroku jsem ušel pár set metrů. Ale věděl jsem, že pohyb mi pomáhá. Začal jsem chodit každý den, i když to bylo náročné. V roce 2019 se nemoc ozvala znovu a dodnes pokračuji v léčbě a bojuji s výrazným hubnutím, nočním pocením a únavou.

Síla z pravidelného pohybu

Chodíme se psem třikrát denně na hodinovou procházku. Někdy je to pohodové tempo po okolí, jindy delší výšlap. Pohyb je pro mě lék a zároveň jistota, že neustrnu. Po transplantaci jsem si stanovil zásadu ujít alespoň deset tisíc kroků denně.

Venku si srovnám myšlenky a často přijdu na řešení věcí, které bych doma u stolu jen dokola převaloval v hlavě. Kromě chůze rád sednu na kolo, chodím do sauny, a pokud zdraví dovolí, cestuji. Samozřejmě mám i dny, kdy mi není dobře a musím odpočívat. Ale snažím se žít aktivně. Nespočívá to jen ve fyzické kondici, ale i v psychické pohodě.

Krevní testy vám mohou zachránit život. Na co si dát pozor při odběru?

Sen jménem pouť do Santiaga

Mým snem je pouť Camino Primitivo do Santiaga de Compostela. Představa, že stojím před katedrálou v Santiagu, je pro mě obrovskou motivací. Plánuji ji na své narozeniny v květnu 2026. Na pouť se připravuji, v roce 2024 jsem ušel 450 kilometrů po severní části Stezky Českem a v květnu 2025 trasu dokončil. Ušel jsem 1070 kilometrů.

Byla to nejen fyzická příprava, ale i zkouška vůle. Každý den na cestě mi připomněl, proč to dělám. Vznikla stránka na Facebooku a cestu plánuji zdokumentovat v knize a filmu (mojecestamujpribeh.cz). Vážím si každého dne, kdy můžu něco dělat. Neřeším maličkosti, víc naslouchám svému tělu. A věřím lékařům – to je podle mě základ.

Užitečné informace

  • CLL se často odhalí náhodně při krevním vyšetření v rámci preventivní prohlídky u praktického lékaře. Na podezření může upozornit zvýšený počet bílých krvinek (lymfocytů) v krevním obraze. To je další z důvodů, proč na preventivní prohlídky chodit, i pokud se cítíme dobře.
  • Na onemocnění nemusíte být sami. Podporu pacientům s různými typy leukemií včetně CLL poskytuje pacientská organizace Diagnóza leukemie, z. s. Propojuje pacienty vzájemně, pořádá setkání s odborníky, a umožňuje tak sdílení zkušeností s nemocí a léčbou. Více: diagnoza-leukemie.com.
  • Publikace s praktickými informacemi o CLL garantovanými odborníky stáhnete na webové stránce České skupiny pro CLL (cll.cz v sekci „pro nemocné“).

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

