Václav se narodil úplně zdravý, naučil se rychle chodit i mluvit, pamatoval si spoustu básniček a písniček. V době, kdy mu bylo tři a půl roku, přišel zlom. Dostal velký epileptický záchvat, pak jich začalo přibývat až na dvacet denně a nastalo u něj zpomalování mentálního vývoje.
Přes den záchvaty přicházely nečekaně. Při jídle, chůzi, nedalo se na ně připravit. Někdy zatuhl nebo ztratil vědomí a upadl. Často se zranil a museli jsme na pohotovost.
Můj boj s nemocí
Až na Neurologické klinice ve FN Motol ve specializovaném Centru pro epilepsie se po mnoha dalších vyšetřeních podařilo lékařům zjistit, že Václav má takzvaný Lennoxův-Gastautův syndrom. Do té doby jsem o této nemoci neslyšela.
Na jedné straně jsem byla ráda, že konečně vím, co Vašíkovi je, na druhé straně to bylo smutné zjištění, protože jde o nevyléčitelné onemocnění a výrazné zlepšení stavu nelze očekávat. Léčba je složitá, zahrnuje hlavně tlumení záchvatů různými kombinacemi léků.
Václav má voperovaný vagový stimulátor, který pomáhá zastavovat probíhající záchvaty, což kvalitu jeho života zlepšilo. Zkoušíme různé množství a kombinace léků, ale nic nepomáhá úplně. Teď nás čeká pokus s novým lékem.
Po škole jsme řešili další život
Václav absolvoval speciální základní školu a střední praktickou školu. Naučil se číst a psát, ale jeho mentální vývoj se zastavil na úrovni dítěte z prvního stupně základní školy. Není samostatný, má omezenou svéprávnost a musí být celý den pod dozorem. Já potřebovala chodit do práce a také jsem chtěla, aby nebyl Vašík jen se mnou, má rád společnost a chtěla jsem, aby měl alespoň trochu normální život.
Před třemi lety se stal klientem zařízení pro osoby se zdravotním postižením Domov Laguna Psáry, což je pro něj skvělé. Je zde spokojený a mezi „svými“. Na víkendy jezdí domů za mnou a svým bratrem, někdy se mu ale ani nechce. Laguna pro mě byla záchranou, každý den jim děkuji za jejich práci.
Jsem se syny sama, rodiče už nemám a biologický otec Vašíka o něj nemá zájem. I když jsme taková správná trojka s mladším synem Matějem, je občas náročné vše zvládat jak fyzicky, tak psychicky. A právě Matěj, který vlivem všech událostí kolem svého bratra rychle dospěl, se stal neobyčejně silným a odvážným mladým mužem – odmalička s námi sdílí všechny radosti i těžkosti a je z něj báječný kluk.
Oba moji synové jsou pro mě obrovskou životní oporou a jsem na ně nesmírně pyšná. Vašík má sice duši dítěte, ale fyzicky už je to přece jen velký chlap. Je mu devětadvacet. Hodně taky myslím na to, co s ním bude, až tu nebudu, to je pro mě asi nejhorší představa.
Aby byli kluci šťastní
Prošla jsem si různými nepříjemnými situacemi, například bojem o příspěvek na péči s posudkovým lékařem nebo ztrátou blízkých – babičky i obou mých rodičů, které měl i Václav moc rád. Začali jsme docházet i s Vašíkem na psychoterapii, která mi pomáhá vše zvládat lépe. Je to skvělý kluk, který miluje pohádkové knížky, píše si své vlastní příběhy a rád pomáhá lidem.
Přála bych si pro něj do budoucna bezpečné zázemí, kde bude spokojený. Zároveň doufám, že se zlepší i služby pro pečující osoby a budou mít kde najít útočiště. Že se navýší počty a kapacity zařízení pro osoby s postižením a bude více oceněna náročná práce lidí, kteří se o klienty s handicapem starají.
Informace, rady i pomoc
Na nemoc, která se objevuje mezi prvním až desátým rokem věku dítěte, dříve nezabírala žádná protizáchvatová léčba. Dnes však lékaři mohou novými léky výrazně omezit záchvaty a zlepšit kvalitu života nejen pacientů, ale i jejich rodin. Neumějí vrátit fungování mozku do původního stavu, ale zásadně snižují počet epileptických záchvatů. U dětí jsou účinky včas zahájené léčby obvykle ještě výraznější. Snižuje se i riziko poranění a následné hospitalizace. Často také dojde ke zmírnění poruch chování a péče o pacienty je snazší. Pacienti a jejich blízcí však o možnostech léčby často nevědí, protože jsou ztraceni v systému, nezřídka v ústavní péči. Informace a rady nabízejí společnost epistop.cz a pacientská organizace epicana.cz.
