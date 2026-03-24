Epilepsie změnila vše. Ze zdravého dítěte se stal syn odkázaný na péči druhých

Život s dítětem s hendikepem není jednoduchý, ale umožní vám poznat vaši vnitřní sílu. Velice si vážím lidí, kteří se o lidi s postižením starají. Čtenářka Kateřina napsala další díl seriálu Můj boj s nemocí, v němž popisuje život se synem Václavem, kterému lékaři diagnostikovali Lennoxův-Gastautův syndrom.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Václav se narodil úplně zdravý, naučil se rychle chodit i mluvit, pamatoval si spoustu básniček a písniček. V době, kdy mu bylo tři a půl roku, přišel zlom. Dostal velký epileptický záchvat, pak jich začalo přibývat až na dvacet denně a nastalo u něj zpomalování mentálního vývoje.

Přes den záchvaty přicházely nečekaně. Při jídle, chůzi, nedalo se na ně připravit. Někdy zatuhl nebo ztratil vědomí a upadl. Často se zranil a museli jsme na pohotovost.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Až na Neurologické klinice ve FN Motol ve specializovaném Centru pro epilepsie se po mnoha dalších vyšetřeních podařilo lékařům zjistit, že Václav má takzvaný Lennoxův-Gastautův syndrom. Do té doby jsem o této nemoci neslyšela.

Na jedné straně jsem byla ráda, že konečně vím, co Vašíkovi je, na druhé straně to bylo smutné zjištění, protože jde o nevyléčitelné onemocnění a výrazné zlepšení stavu nelze očekávat. Léčba je složitá, zahrnuje hlavně tlumení záchvatů různými kombinacemi léků.

Václav má voperovaný vagový stimulátor, který pomáhá zastavovat probíhající záchvaty, což kvalitu jeho života zlepšilo. Zkoušíme různé množství a kombinace léků, ale nic nepomáhá úplně. Teď nás čeká pokus s novým lékem.

Po škole jsme řešili další život

Václav absolvoval speciální základní školu a střední praktickou školu. Naučil se číst a psát, ale jeho mentální vývoj se zastavil na úrovni dítěte z prvního stupně základní školy. Není samostatný, má omezenou svéprávnost a musí být celý den pod dozorem. Já potřebovala chodit do práce a také jsem chtěla, aby nebyl Vašík jen se mnou, má rád společnost a chtěla jsem, aby měl alespoň trochu normální život.

Křeče, ztráta vědomí. Víte, jak pomoci lidem s epileptickým záchvatem?

Před třemi lety se stal klientem zařízení pro osoby se zdravotním postižením Domov Laguna Psáry, což je pro něj skvělé. Je zde spokojený a mezi „svými“. Na víkendy jezdí domů za mnou a svým bratrem, někdy se mu ale ani nechce. Laguna pro mě byla záchranou, každý den jim děkuji za jejich práci.

Jsem se syny sama, rodiče už nemám a biologický otec Vašíka o něj nemá zájem. I když jsme taková správná trojka s mladším synem Matějem, je občas náročné vše zvládat jak fyzicky, tak psychicky. A právě Matěj, který vlivem všech událostí kolem svého bratra rychle dospěl, se stal neobyčejně silným a odvážným mladým mužem – odmalička s námi sdílí všechny radosti i těžkosti a je z něj báječný kluk.

Oba moji synové jsou pro mě obrovskou životní oporou a jsem na ně nesmírně pyšná. Vašík má sice duši dítěte, ale fyzicky už je to přece jen velký chlap. Je mu devětadvacet. Hodně taky myslím na to, co s ním bude, až tu nebudu, to je pro mě asi nejhorší představa.

Aby byli kluci šťastní

Prošla jsem si různými nepříjemnými situacemi, například bojem o příspěvek na péči s posudkovým lékařem nebo ztrátou blízkých – babičky i obou mých rodičů, které měl i Václav moc rád. Začali jsme docházet i s Vašíkem na psychoterapii, která mi pomáhá vše zvládat lépe. Je to skvělý kluk, který miluje pohádkové knížky, píše si své vlastní příběhy a rád pomáhá lidem.

Přála bych si pro něj do budoucna bezpečné zázemí, kde bude spokojený. Zároveň doufám, že se zlepší i služby pro pečující osoby a budou mít kde najít útočiště. Že se navýší počty a kapacity zařízení pro osoby s postižením a bude více oceněna náročná práce lidí, kteří se o klienty s handicapem starají.

Informace, rady i pomoc

Na nemoc, která se objevuje mezi prvním až desátým rokem věku dítěte, dříve nezabírala žádná protizáchvatová léčba. Dnes však lékaři mohou novými léky výrazně omezit záchvaty a zlepšit kvalitu života nejen pacientů, ale i jejich rodin. Neumějí vrátit fungování mozku do původního stavu, ale zásadně snižují počet epileptických záchvatů. U dětí jsou účinky včas zahájené léčby obvykle ještě výraznější. Snižuje se i riziko poranění a následné hospitalizace. Často také dojde ke zmírnění poruch chování a péče o pacienty je snazší. Pacienti a jejich blízcí však o možnostech léčby často nevědí, protože jsou ztraceni v systému, nezřídka v ústavní péči. Informace a rady nabízejí společnost epistop.cz a pacientská organizace epicana.cz.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Slavné krásky nahoře bez. Které hvězdy se nestydí ukázat své tělo?

Tyto krásky s odhalením poprsí na veřejnosti nemají problém.

Svítí sluníčko, slavné dámy si užívají opalování na pláži nebo u bazénu a poslední, co chtějí řešit, je zahalování ňader. Podívejte se do naší galerie, které ze slavných krásek jsou v tomto směru...

Kamioňačka Marcela zhubla jednoho člověka. Extrémní proměny jí změnily život

Marcela Krejčí a Martin Košťál na závěrečném gala večeru

Devětadvacetiletá Marcela Krejčí strávila šest a půl roku za volantem kamionu. Na její postavě se podepsal nejen nedostatek spánku, ale také časově i psychicky náročná práce a minulost baculaté...

Odvážné až za hranou. Toto jsou nejvýstřednější modely z červených koberců

Móda z předávání cen

Na červeném koberci letos rozhodně není nuda. Nejen na nedělních Oscarech, ale třeba i na cenách BAFTA, Grammy a dalších galavečerech se objevily modely z kůže, průhledné materiály, objemné peří i...

Slavní v dětství a dnes. Hvězdy, které vyrostly do krásy

Slavní jako děti a dnes

Málokdo může říct, že byl v dětství tak rozkošný, že by ho vzali do reklamy. A stejně na tom jsou i slavné hvězdy. Někdo byl roztomilý, z některých VIP se však vyloupla nádherná labuť až po období...

Luxusní krajky i průhledné kousky: Podívejte se, co nosí slavné krásky

Slavné dámy ve spodním prádle

Přemýšlíte nad pořízením krásného sexy spodního prádla? Inspirujte se v naší galerii slavnými kráskami, které se nebály jít s kůží na trh a ukázaly se v krajkových i průhledných módních kouscích,...

24. března 2026

Čas sukní je tu. Vyberte si z trendů ten nejlepší střih pro vaši postavu

Tmavě modrá sukně ke kolenům s transparentní proužkovanou vrstvou je decentní,...

Zimě zazvonil umíráček, sluníčko se pomalu hlásí o slovo a na řadu přichází i obměna šatníku. Vsaďte na sukně, aktuálně se nosí v tolika variantách, že si stoprocentně vyberete tu pravou.

24. března 2026

Jaro je tu a s ním i móda plná barev. Volte jemné i intenzivní

Košile a kalhoty, cena 1699 Kč a 1379 Kč

Cítíte ho ve vzduchu, je tady! Jaro přichází a s ním i jeho typické barvy. Ale pozor, nejen ty se budou drát do popředí, letos si vás chtějí podmanit i nezvyklé kombinace.

24. března 2026

Jak nosit plavky v roce 2026. Miss ukázala outfity na pláž i do města

Plavky už dávno nejsou jen na pláž. Podle Fashion Island se letos mění v...

Plavky už dávno nepatří jen na pláž. Podle Lucie Augustinové z Fashion Island letos plavky všech střihů a barev povýšily a mění se v klíčový módní kousek celého outfitu – nosit se budou jasné barvy...

24. března 2026

KVÍZ: Zdeněk Svěrák slaví 90. Jak dobře znáte jeho filmové ženy?

Zdeněk Svěrák (Praha, 6. dubna 2020)

Herec, scenárista a režisér Zdeněk Svěrák oslaví tento týden devadesáté narozeniny. Pojďme se teď podívat zpět na filmy, ve kterých jsme ho v minulých dekádách obdivovali. Pamatujete se na ženy,...

vydáno 24. března 2026

Slavní v dětství a dnes. Hvězdy, které vyrostly do krásy

Slavní jako děti a dnes

Málokdo může říct, že byl v dětství tak rozkošný, že by ho vzali do reklamy. A stejně na tom jsou i slavné hvězdy. Někdo byl roztomilý, z některých VIP se však vyloupla nádherná labuť až po období...

23. března 2026  8:35

Hubnutí po 50 bez jojo efektu. Jak zhubnout trvale s pomocí sportu a diety

Ilustrační fotografie

Kolik kalorií denně, kolik gramů bílkovin a jaký pohyb přinese výsledky – to jsou otázky, které řeší každá žena po padesátce. Klíčem k úspěchu hubnutí po padesátce není drastická dieta, ale pochopení...

23. března 2026

Na Modré pondělí se prý nesmí pracovat. Řada krajů však tuto tradici nemá

Ilustrační obrázek

Čím dál tím častěji se Modré pondělí skloňuje v souvislosti s lednovou depresí. V křesťanském kontextu se tak občas označuje pondělí před Velikonocemi. Proč se mu říká modré a jak souvisí velikonoční...

23. března 2026

Horoskop na týden od 23. března: Na co se připravit a čemu se raději vyhnout

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

23. března 2026

Virální metoda 5-4-3-2-1. Takto nakoupíte zdravě bez přemýšlení

ilustrační snímek

Pět druhů zeleniny, čtyři zdroje bílkovin, tři druhy ovoce, dva zdroje sacharidů a jedna malá radost. Tak vypadá virální nákupní strategie „5-4-3-2-1“. Podle zastánců jde o účinný trik, jak si...

23. března 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Jaro už je tady. V jakých kouscích do něj vykročíte?

Pletené šaty, cena 599 Kč

Meteorologické jaro začalo, pár dní na to i to astronomické, a co je nejdůležitější – tolik očekávané roční období už je cítit ve vzduchu. Jste na ně připraveni?

23. března 2026

Příběh Judity: Manžel nechce další dítě, připadá si na to moc starý

Ilustrační snímek

Než jsme se s mým mužem poznali, už byl jednou ženatý. Jeho žena však zemřela velmi mladá a on zůstal sám s malou dcerou. Brali jsme se, když jí bylo osm let. Manžel je o patnáct let starší než já,...

23. března 2026

