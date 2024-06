Transplantaci ledviny jsem podstoupila už podruhé. Díky ní mohu žít normálně

Nejdřív jsem se celá osypala. Lékaři byli přesvědčeni, že jde o alergickou reakci. Po dobrání antibiotik mi začaly praskat žilky na nohou a musela jsem podstoupit celou škálu vyšetření.

Nakonec mi diagnostikovali vzácnou autoimunitní nemoc napadající klouby, cévy i ledviny. Byl to pro mě šok, který přišel jako blesk z čistého nebe, vždyť mi bylo teprve dvacet! Přes veškerou snahu lékařů nebylo ale možné nemoc zastavit.

Musela jsem podstupovat léčbu kortikoidy a cytostatiky. Cítila jsem se opravdu hrozně. V tu chvíli jsem přišla jak o svou dobrou náladu, tak i téměř o všechny vlasy. Ledviny kvůli lékům držely šestnáct let a pak mi selhaly.

Pomalý návrat

Měla jsem štěstí, že jsem si mohla dělat dialýzu doma, čtyřikrát denně, ale vrátila se mi dobrá nálada a s tou šlo uzdravování mnohem rychleji. Byla jsem na tom hned lépe jak psychicky, tak i fyzicky. Mohla jsem se opět naplno věnovat svému vysněnému zaměstnání zdravotní sestry v zubní ordinaci a zároveň se i dialyzovat.

Omezovalo mě jenom pravidelné proplachování břicha speciálním roztokem. Dokonce jsem vyrazila v zimě na dovolenou na hory. Zařadili mě na seznam čekatelů na transplantaci a za necelý měsíc se objevila možnost transplantace ledviny od vhodného zemřelého dárce.

Pamatuji si, jak jsem celou cestu do nemocnice přemýšlela, kdo je ten člověk, jehož orgán dostanu, a jak asi zemřel. Ke sportu jsem se vrátila okamžitě, jak mi to lékaři dovolili.

Přihlásila jsem se na Světové hry transplantovaných v thajském Bangkoku rok po operaci. Tréninku před závody jsem se mohla věnovat jen tři měsíce a v Bangkoku nebylo moc času na aklimatizaci. Vybojovala jsem bronz ve sprintu mezi 1 100 sportovci ze 48 zemí a byl to obrovský zážitek.

Závodím pro radost, pro dobrý pocit, a hlavně kvůli sobě. Emil Zátopek říkal: Když nemůžeš, tak přidej! Moje krédo je, že když nemůžu, tak už fakt přidat nelze. Celkem jsem se her zúčastnila pětkrát a mám jedenáct medailí, dvě z nich jsou zlaté. Po patnácti skvělých letech mi ale ledvina dosloužila.

Na druhý pokus

Musela jsem znovu podstoupit celý proces léčby. Opět jsem přestala běhat, chodit do práce a do toho všeho ještě přišel covid. Bohužel jsem se tentokrát nemohla dialyzovat doma, ale musela jsem docházet do nemocnice. Třikrát týdně na pět hodin. To pro mě byla největší životní katastrofa, ta ztráta volnosti.

Vhodný zemřelý dárce se objevil po tři čtvrtě roce a transplantaci jsem podstoupila opět v IKEM. Bylo to těžké, protože jsem věděla, do čeho jdu. Péče v IKEM je skvělá, toho jsem se nebála, jen jsem musela myslet na to, že mohou přijít i komplikace. Navíc operace probíhala v době covidu a nemohl mě za celou dobu nikdo navštívit, to bylo smutné.

Rozvinula se mi nemoc v oblasti jater, takže místo tří dnů jsem na jipce ležela devět dní. Teď je mi fajn. Chodím zase do práce, nemusím podstupovat žádné transfuze. Před patnácti lety se mi po té transplantaci vybíhalo lépe, ale já to zvládnu i teď a závodit budu!