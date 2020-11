Mám IPF. Nemoc mi ničí plíce, nákaza covidem-19 by mohla být fatální

Skončil jsem ve špitále, kde mi udělali rentgen plic. Po zhodnocení výsledků mě lékaři z krajské nemocnice poslali na specializované plicní oddělení do Thomayerovy nemocnice v Praze. Tam se mě ujala lékařka, ke které docházím dodnes. Od ní jsem se dozvěděl, že mám idiopatickou plicní fibrózu. Nemoc, která postupně ničí plíce.



Nikdy dřív jsem to neslyšel. Paní doktorka mi vysvětlila diagnózu i to, co se se mnou bude dít dál, jak se nemoc projevuje, jak se léčí, na co si mám dávat pozor.

Mám štěstí na lékaře i kolegy

Od té doby užívám léky, které postup nemoci brzdí. Umělý kyslík zatím naštěstí nepotřebuji a doufám, že to tak ještě dlouho zůstane.

Mám velké štěstí, že všichni lékaři, které jsem potkal, se snažili co nejrychleji odhalit, co mi vlastně je. Byli aktivní, věcní a upřímní. Z jejich jednání jsem měl pocit, že mi chtějí pomoct a dělají pro to maximum.

Celý život pracuji ve státní správě. Hned jsem všem v kanceláři řekl, co mi je, jejich reakce byly úžasné. Naprostá podpora. To je pro můj zdravotní stav i psychiku moc důležité, obzvlášť v době koronavirové epidemie.

Se svou lékařkou jsem neustále v kontaktu. Nošení roušek v práci nebo při styku s lidmi je z mé strany samozřejmostí a také kolegové na pracovišti se v současnosti snaží být ke mně maximálně opatrní a ohleduplní.

Nákaza by mohla být fatální

Místům s větší koncentrací lidí se raději vyhýbám. Nákaza by pro mě mohla mít fatální následky. Naštěstí máme se ženou dům, starám se o zahradu, letos jsme dům rekonstruovali, takže jsem měl o zábavu postaráno.

I když mě dušnost omezuje, chodím pravidelně na procházky, abych nemoc držel na uzdě. Plicím dělá zdravý vzduch dobře a já si v přírodě vyčistím hlavu od starostí.