Přenašečkou této dědičné choroby je moje maminka. Rodiče naši nemoc nesli těžce, přesto statečně. Krvácení do svalů a kloubů se občas objevilo i spontánně, bez příčiny. Docházelo k němu nezřídka i několikrát měsíčně.
Mívali jsme velké bolesti a nevěděli, jak si od nich ulevit. Někdy jsme ani nemohli vstát z postele. Pokud krvácení nastalo, případně došlo k nějakému rozsáhlejšímu zranění, rodiče s námi vždy museli do šedesát kilometrů vzdáleného Brna, kde bylo specializované centrum pro léčbu hemofilie.
Můj boj s nemocí
Léčili nás pomocí mražené plazmy, kterou jsme dostávali v infuzích. V nemocnici jsme museli většinou zůstat, z kloubů nám lékaři opakovaně odsávali krev. Trvalo i týdny, než nás zase propustili domů. Záleželo vždy na rozsahu krvácení.
V té době ještě nebyla dostupná pravidelná preventivní profylaktická léčba hemofilie. Rodiče tenkrát o hemofilii neměli vůbec žádné informace. Obavy z našeho zranění bylo na místě, proto se nám snažili být stále nablízku. Nejezdili jsme například ani na školní výlety nebo na dovolenou do zahraničí.
Zakazovali nám sporty, kde bychom se mohli zranit. S kamarády jsme ale trávili dost času venku. Snažili jsme se být opatrní, občas se nám však drobné úrazy staly a krvácení se opakovalo.
Zlom v léčbě znamenal svobodu
Zlom nastal až v polovině devadesátých let, kdy došlo v léčbě hemofilie k velkému pokroku a hemofilici mohli podstupovat terapii doma. Je velký rozdíl, jestli při krvácení dostanete lék hned, nebo až za několik hodin.
S dědičnou hemofilií se dá žít, ale je třeba se jí přizpůsobit
Dnes už navíc existuje i profylaktická léčba hemofilie, která krvácení předchází. Já sám si ji v současné době aplikuji nitrožilně bez problémů.
Můj bratr se pravidelné preventivní terapie bohužel nedočkal. V roce 1999 musel kvůli rozsáhlému krvácení do nemocnice. K němu se během hospitalizace přidala infekce a teploty a lékaři už mu nedokázali pomoci. Zemřel ve třiatřiceti letech.
Pro celou naši rodinu to byla obrovská rána. Podstupoval sice
komplikovanější léčbu hemofilie než já, nikoho z rodiny by ale nenapadlo, že by mohl zemřít. Jeho smrt pro mě byla impulzem k tomu, abych začal pomáhat ostatním nemocným.
Snažím se být aktivní a pomáhat druhým
Stal jsem se členem Českého svazu hemofiliků a zapojil se do organizace letních táborů pro hemofiliky a rekondičních pobytů pro dospělé. Pomáhám s edukací. S hemofilií není snadné žít. Snažíme se to změnit, a usnadnit tak život osobám s tímto onemocněním a jejich rodinám.
Opakované krvácení mi vážně poškodilo klouby. Snažím se žít aktivně, jezdím na kole, plavu a cestuji, ale už toho nezvládnu zdaleka tolik jako před několika lety. Podobným komplikacím se mohou nyní hemofilici díky obrovskému posunu v léčbě vyhnout. Nesmějí ale zapomínat na to, že hemofilie je vážné onemocnění, a k terapii musí přistupovat zodpovědně. Jen tak mohou žít plnohodnotně, bez bolestí i bez výraznějších omezení.
O nemoci
S hemofilií žije v Česku přibližně tisíc lidí. Dědičné onemocnění postihuje zejména muže, ženy bývají přenašečkami. Lidé s poruchou srážlivosti krve se potýkají s nedostatkem takzvaného koagulačního faktoru. Díky současným možnostem profylaktické léčby dokážou pacienti spontánním krvácením do kloubů předcházet. Věnovat se tak mohou stejným aktivitám jako zdraví lidé. S výjimkou bojových umění, kontaktních sportů nebo třeba skákání na trampolíně.
