Žárlivost mi málem zničila vztah, manžel přitom trpěl erektilní dysfunkcí

Jak podpořit erekci MUDr. Monika Purmová, FEBU UroKlinikum Praha Erektilní dysfunkce patří mezi nejčastější sexuální problémy u každého druhého padesátníka. Vinen bývá stres, nedostatek spánku a pohybu, nadmíra jídla či alkoholu, kouření nebo užívání některých léků. Podobně jako u jiných nemocí je i zde nejlepší prevence. Tedy vyvarovat se všech rizikových faktorů. U mladších mužů až třetina případů souvisí s nepříznivou psychikou – která se ovšem selháním erekce dále zhoršuje a uzavírá začarovaný kruh. V pozdějším věku přibývá organických příčin vzniku problémů. Porucha ztopoření penisu může být příznakem cukrovky, vysokého krevního tlaku, srdečně-cévního onemocnění. Může to být i předzvěst infarktu. Dochází-li k potížím s erekcí opakovaně, je nasnadě překonat stud a vyhledat lékaře. Což, bohužel, po roce obtíží učiní pouhá pětina mužů. Problém řada z nich řeší medikamenty, které zvyšují přívod krve do topořivých tělísek. Ty mají ovšem jednorázový efekt a možné nežádoucí vedlejší účinky. Injekční aplikace účinné látky do topořivých těles zase nepatří k příjemným léčebným procedurám. V krajním případě se volí operativní řešení, kdy jsou do penisu implantovány tzv. penilní protézy. Mezi nejmodernější metody patří léčba rázovou vlnou, založená na působení mechanické energie. Díky ní se v intimních partiích zlepšuje krevní oběh, a tím se podpoří funkce erektilních tělísek.