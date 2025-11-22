Ekzém mě provází celým mým životem. Pomohla mi biologická léčba

S atopickým ekzémem se trápím od dětství. Můj stav se zhoršoval s věkem a ovlivňoval můj život. Po letech neúspěšné léčby jsem se konečně dočkal úlevy. Čtenář Aleš napsal další díl seriálu Můj boj s nemocí.

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Rodiče mi vyprávěli, že už ve věku batolete se mnou strávili hodně času u všech možných kožních lékařů. S ekzémem jsem ale tak nějak v pohodě žil a nijak zásadně mě neomezoval.

První moment, kdy jsem si to opravdu uvědomil, přišel kolem mých deseti let na letním táboře. Kamarádi se mě ptali, proč si mažu ruce těmi smradlavými mastičkami a na noc si na ně natahuji staré ponožky.

Biologická léčba ekzému je i pro miminka, líčí moderní metodu primář

Vzpomínám na úporné svědění a červené fleky pod koleny a v ohybech paží, které se objevily pokaždé, když jsem hrál fotbal na čerstvě posekané trávě. Někdy to bylo jen nepříjemné, jindy tak intenzivní, že jsem musel okamžitě domů, vykoupat se a namazat.

Všechno změnila zvířata přítelkyně

V období mezi dvacátým a třicátým rokem jsem ekzém zvládal běžnou léčbou: promazáváním, občasnými kortikoidy či prášky proti svědění. Zlom nastal, když jsem se nastěhoval k přítelkyni, která měla psa a kočku.

Doma jsme vždy měli psa, a nikdy mi to větší problémy nedělalo. Nenapadlo mě, že jiná zvířata mohou být spouštěčem nemoci. Po několika měsících jsem začal pociťovat výrazné zhoršení. Musel jsem častěji užívat léky proti svědění a přidaly se i nové potíže – nadměrné pocení v létě, zimnice, extrémní únava. Někdy jsem zvládl pracovat sotva tři hodiny denně.

Lékaři mi zjistili prudký nárůst hodnoty IgE – ukazatele alergické reakce. Když jsem měl 12 tisíc, lékař mi řekl, že takové číslo nikdy neviděl. Nakonec to vystoupalo až na závratných 60 tisíc.

Pomohla mi bioléčba

Následovala intenzivní léčba kortikoidy a imunosupresivy. Zkoušel jsem i alternativní metody – ájurvédskou kliniku v Indii, striktní vegetariánství, účast v testovacích programech nových léků. Byl jsem takový pokusný králík. Po letech jsem se konečně dostal k biologické léčbě na Dermatovenerologické klinice FNKV pod vedením profesora Spyridona Gkalpakiotise. Tato terapie mě doslova vtáhla zpět do života. Okamžitě se mi ulevilo.

Neškrábat a mazat. Sedm otázek a odpovědí o atopickém ekzému

Biologické léky mi navíc pomohly opět se plně věnovat mému oblíbenému koníčku, sportu. Třeba amatérsky lednímu hokeji. Při hokeji ale tělo produkuje hodně potu, výstroj prosákne a pot kůži dráždí. Největší problémy jsem míval v oblasti hlavy a krku – v podobě červených fleků a loupající se kůže.

Atopický ekzém je chronická nemoc, ale je možné s ní žít kvalitně. Každý si musí najít vlastní cestu. Důležité je se nevzdat. Já jsem svou cestu našel i díky biologické léčbě.

Názor lékaře

Prof. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA, primář Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Atopický ekzém je chronické zánětlivé a svědivé kožní onemocnění. Nejde o život ohrožující chorobu, ale má velmi negativní dopad na kvalitu života. Pacienty nejvíc obtěžuje chronické svědění, které výrazně omezuje jejich každodenní aktivity. Svědění bohužel není přítomné jen přes den, ale přichází i v noci, a proto pacienti trpící atopickou dermatitidou mívají také zhoršenou kvalitu spánku. Ta má za následek únavu, podrážděnost a zvyšuje riziko rozvoje deprese.

Moderní cílená terapie dokáže nejen potlačit kožní zánět – což se projeví především ústupem zarudnutí kůže, ale umí také účinně zmírnit samotné svědění. Dnes máme k dispozici několik moderních léků, některé ve formě injekcí, jiné ve formě tablet, což je pro pacienty velkou výhodou. I tyto léky však mohou po čase ztrácet účinnost. Pan Aleš byl moderní terapií léčen několik let a po pěti letech bylo nutné původní preparát vyměnit, protože postupně přestal být účinný.

Atopická dermatitida je chronické onemocnění a léčba je dlouhodobá – zatím nevíme, zda celoživotní, ale určitě na řadu let. Je třeba počítat s tím, že každý lék může postupem času ztratit svou účinnost, a proto je velmi důležité, že dnes máme k dispozici více možností léčby.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

