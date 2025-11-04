Terezino těhotenství probíhalo zcela bez potíží. „Bylo naprosto normální, dokonce jsem byla dvakrát na genetice a všechno vyšlo v pořádku,“ vzpomíná s tím, že vše se změnilo až po porodu.
„Matěje jsem měla u sebe jen jeden den. Pak mi lékaři řekli, že má žloutenku a že se na něj musí svítit, a nakonec mi sdělili, že ho musí převézt z Rakovníka do Thomayerovy nemocnice v Praze. Tvrdili, že jde o potíže s dýcháním, protože se při porodu přiškrtil na pupeční šňůře a potřeboval kyslík.“
Tereza nechtěla zůstávat v porodnici bez miminka, podepsala proto reverz a s partnerem odjela za synem do Prahy. Teprve tam se od lékařů dozvěděli, že důvodem převozu nebyly dechové potíže, ale podezření na Downův syndrom. Což genetické testy nakonec potvrdily.
Co bude dál?
„Samozřejmě jsem alespoň přibližně věděla, co je Downův syndrom, ale nikdy jsem se o to blíž nezajímala. Všechno jsme si začali zjišťovat až poté, co jsme se to o malém dozvěděli,“ říká Tereza a vzpomíná, že tehdy měli v hlavě spoustu otázek, na které neznali odpovědi.
Byl to prostě šok, který rodinu na chvíli paralyzoval, stejně tak jako strach o to, co bude dál a co bude potřeba všechno řešit. Lékaři jim navíc naznačili, že by se mohli takto postiženého dítěte vzdát, ale to razantně odmítli.
„Neváhali jsme ani chvíli. Bylo jasné, že si ho necháme – je to přece naše dítě, které milujeme od prvního okamžiku,“ dodává Tereza a vysvětluje, že Matěj byl i přes své postižení poměrně zdravé miminko.
Neměl ani potíže se srdcem, které se u dětí s Downovým syndromem často objevují, což by se jinak mohlo ukázat i na běžném vyšetření. Právě jeho zdravotní stav byl pro Terezu od samého začátku to, co ji zajímalo nejvíc.
„Doktoři nám řekli, že je zdravý, ale že nikdo neví, jak se to bude do budoucna vyvíjet,“ říká Tereza a přiznává, že měla obavy. O dítě, ale i o to, jak bude péči o něj, rodinu a domácnost zvládat. Doma měla už dvě malé děti, její partner je jako řidič přes týden pryč kvůli práci a její rodina žila sto padesát kilometrů daleko.
„Matěj byl ale od začátku zlaté miminko. Hlavně co se spánku týče. Prostě krásně spal celou noc,“ vzpomíná Tereza. Přesto strach a stres způsobily své. Třeba to, že Terezina váha nešla po porodu dolů, ale nahoru.
„Možná za to mohla i špatná antikoncepce, ale při svých 174 cm jsem měla 94 kilo. Bylo toho všeho na mě zkrátka v té době moc.“
Ve třech jako v roce
Obavy o zdraví miminka se nakonec částečně naplnily. Matěj byl často nachlazený, později se ukázalo, že nesnáší lepek, a Tereza tak prožila spoustu strachu – jako každá máma, která má nemocné dítě. Projevilo se i jeho postižení, protože má zkrátka pomalejší vývoj než jiné děti.
„Jsou mu teď tři a mentálně je na úrovni ročního dítěte. Trvá mu déle, než se něco nového naučí. Například ještě nechodí, ale už začal obcházet nábytek,“ popisuje Tereza, která přiznává, že se za to sice stydí, ale někdy má tendenci Matějův vývoj porovnávat se svými staršími dětmi.
Pomohlo jí ale, jak skvěle se k celé situaci postavila rodina i kamarádi. „Berou to normálně a s humorem. Třeba říkají, ať si nic nedělám z toho, že ještě nechodí, že se v životě nachodí dost a já se za ním ještě naběhám,“ usmívá se.
Tereza říká, že jí taky hodně pomohlo, když si začala povídat s ostatními maminkami dětí s Downovým syndromem. Spřízněné duše našla na Facebooku, kde si píšou a navzájem si radí. „Tam jsem taky zjistila, že je nás spousta mladých maminek, kterým testy postižení dítěte neodhalily. Do třiceti let se totiž ty podrobnější ještě neprovádějí,“ vysvětluje s tím, že se všechny shodují na jednom – takové děti jsou jako sluníčka.
„Matěj je velký smíšek, třeba když jdeme ven, pořád se na všechny usmívá, mává a zdraví je. Je docela zábava sledovat, jak to nutí ostatní taky se usmát.“ Tereza ale přiznává, že se setkala i s několika negativními reakcemi, které ji zpočátku vždy velmi zasáhly. „Třeba někdo koukl do kočárku a řekl: ,To je down?’ A šel pryč.“
Čas na sebe samu
Tereza i její partner často přemýšlejí o budoucnosti – jak to bude s Matějem, ale také s prací a péčí o rodinu. „Máme v Rakovníku speciální školku, ale tu chci řešit až ve chvíli, kdy začne chodit. Navíc je tam docela dlouhý pořadník,“ popisuje a dodává, že už teď je jasné, že s péčí o Matěje i dvě starší děti a vzhledem k tomu, že je její rodina daleko a partner přes týden často pryč, bude muset mít jen částečný úvazek nebo pružnou pracovní dobu. Jako pozitivní ale vnímá, že se konečně začala věnovat i sama sobě.
„Dlouho jsem na sebe vůbec nemyslela a podepsalo se to i na mé váze. Loni v létě jsem si řekla, že už je toho dost, a začala jsem pravidelně cvičit,“ vzpomíná. Do posilovny sice pravidelně chodit nemohla, ale našla si na YouTube videa se cvičebním plánem a poctivě ho dodržovala.
„No, spíš jsem si ještě sama přidávala, protože ve čtvrtek a v neděli se má podle plánu odpočívat, ale já si místo toho šla zaplavat padesát bazénů,“ usmívá se. Díky tomu se jí během roku podařilo zhubnout 22 kilo, aniž by se musela výrazně omezovat v jídle.
„Jím méně, pravidelně, snažím se vynechávat sladké, ale hlavně cvičím. A i když se mi podařilo zhubnout na 72 kilo, mým snem je, aby váha začínala šestkou,“ říká s úsměvem a dodává, že v hubnutí hodlá pokračovat. Nejen kvůli tělu, ale i kvůli duši. „Sport mi dodává energii, dobrou náladu a pomáhá mi všechno zvládat snáz. A i díky tomu, že jsem o tolik lehčí, se cítím mnohem líp.“
Co je Downůw syndrom
Je to genetická odchylka, při které má člověk místo dvou kopií 21. chromozomu tři. Tato tzv. trizomie 21 ovlivňuje vývoj těla i mozku. Lidé s Downovým syndromem mívají typické rysy obličeje, pomalejší vývoj řeči a motoriky a mohou mít i přidružené zdravotní potíže, například se srdcem nebo štítnou žlázou. Každé dítě je ale jiné – některé potřebuje více péče, jiné vede poměrně samostatný život. Díky včasné podpoře a speciální péči se dnes většina dětí s touto diagnózou ve zdraví dožívá dospělosti a může chodit do školy, pracovat i žít v běžném prostředí.
