Selhaly mi ledviny. Na dialýzu musím chodit do konce života, říká Jaroslav

Lékaři pak provedli testy na tuto nemoc i u mě a zjistili, že ji mám také. Začal jsem chodit k nefrologovi, který mě pravidelně kontroloval. Vše bylo dlouho v pořádku, ale vysoký krevní tlak jsem musel pořád řešit a léčba byla s přibývajícím věkem obtížnější.

Počet léků, které jsem užíval, neustále rostl. Když mi bylo 54, bral jsem jich devět denně. I přesto se moje hodnoty krevního tlaku pohybovaly mimo normální hranice.

Lékaři mě upozornili na to, že vysoký krevní tlak může zhoršovat funkci ledvin a zároveň že příčinou rostoucího krevního tlaku mohou být právě nemocné ledviny. Vůbec by mě proto nenapadlo, že by mohlo dojít k větším komplikacím.

Jasný verdikt

V roce 2012, když jsme byli s manželkou na dovolené, mi otekly nohy a těžko se mi dýchalo. Vrátili jsme se domů, okamžitě jsem vyhledal lékařskou pomoc.

Verdikt lékařů byl jasný: Byl jsem plný vody a nemohl jsem pořádně dýchat. Ledviny mi přestávaly fungovat. Skončil jsem s chronickým selháním ledvin v pražské FN Motol. Lékaři mi sdělili, že musím začít pravidelně podstupovat dialýzu, která očistí krev od odpadních látek a přebytečné vody.

Nebylo lehké se s tím vyrovnat. Dialýza pokaždé trvala pět hodin. V nemocnici, kde jsem strávil dva měsíce, mi ji prováděli několikrát týdně.

Znovu cestuji

Na dialýzu do Motola jezdím dodnes. Nemoc mi úplně změnila život. Léčba je časově náročná, a tak jsem musel přestat chodit do práce. Žena a naše čtyři děti mi pomohly překonat největší nesnáze. Od té doby, co docházím na dialýzu, se navíc zlepšil můj krevní tlak.

Po čase jsem zase začal cestovat, což je moje celoživotní záliba. Musím si ale vždy s předstihem zjistit, kde můžu na dovolené podstoupit dialýzu. Je to možné u nás i v zahraničí. Na dialýze jsem tak byl například už i na Slovensku nebo v Chorvatsku.

Pomoc druhým

V roce 2015 jsem se rozhodl, že bych rád pomáhal i jiným pacientům se selháním ledvin, a s manželkou jsme založili pacientskou organizaci CiKáDa. Chronické onemocnění ledvin má v angličtině zkratku CKD – proto jsme spolek nazvali CiKáDa.

Snažíme se pacienty co nejvíc povzbudit, jsme v kontaktu s desítkami nemocných. A chceme také šířit osvětu. V současné době už totiž existují léky, kterými je možné při problémech s ledvinami jejich selhání předejít.