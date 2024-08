Syn dostal ve škole záchvat. V nemocnici zjistili, že má cukrovku

Tadeáš je klidný a tichý chlapeček, který si rád hraje sám. K pohybovým aktivitám neinklinoval a místo běhání venku s vrstevníky vždy preferoval spíše počítačové hry a čtení knížek. Tím jsme si také vysvětlovali – a možná i trochu omlouvali – jeho kila navíc. V rodině nejsme nikdo, jak se říká, úplně „šlank“, takže i náš životní styl měl na jeho váhu zásadní vliv.

Když se zpětně zamyslím, signály nemoci, jako je únava nebo zvýšená žízeň, se objevovaly, ale nepokládala jsem je za důležité. To považuji za své největší mateřské selhání.

Synova rebelie

Takový strach jsem nezažila. S hrůzou vzpomínám na telefonát ze školy, Tadeáš měl záchvat a přijela si pro něj sanitka. V nemocnici mi sdělili, že záchvat způsobila hyperglykemie a že je můj syn diabetik prvního typu. Celé naší rodině se rázem převrátil život vzhůru nohama.

Naštěstí mi v nemocnici vše vysvětlili a dali mi seznam pomůcek, které by měl Tadeáš začít používat na každodenní bázi – inzulinové pero, glukometr, ale také diabetický senzor pro snazší kontrolu cukru v krvi.

Nejtěžší to bylo pro samotného Tadeáše. Odmítal nosit diabetický senzor na viditelných místech. Na tělocvik si bral trička s dlouhým rukávem. Psychicky pro něj byla cukrovka velký nápor. Nechtěl být mezi spolužáky „ten zvláštní“.

Vůbec nebyl připravený na tak razantní změny ve svém životě. Nechtěl dodržovat léčbu. Z kapesného si tajně kupoval sladkosti nebo energetické nápoje. Pár prvních měsíců to byl boj.

Pomohl psycholog

Sedli jsme si s ním a vysvětlili mu, že diabetes je celoživotní stav, a pokud nebude dodržovat určité zásady, může tím vážně ohrozit své zdraví. Navštívili jsme také dětského psychologa, který Tadeáškovi pomohl lépe se vyrovnat s nemocí, pomohl ale i nám – rodičům.

Synovi jsem začala do školy připravovat lehčí pokrmy ke svačině. On sám nedávno přišel s tím, že by chtěl začít chodit hrát florbal. I my se ho snažíme podporovat a také sami být víc aktivní. Pravidelně podnikáme rodinné výlety a chodíme na procházky.

Naučili jsme se doma vařit zdravěji, zařadili jsme do jídelníčku větší množství zeleniny, ubrali na tučných pokrmech a sladkostech. Postupně se začala, díky pohybu a úpravě stravy, snižovat i jeho hmotnost.

Tadeáš se s kamarády z kroužku začal stýkat také mimo florbal a po škole si chodí hrát ven. Je před námi ještě dlouhá cesta, ale myslím si, že každý den děláme krok správným směrem. Snažíme se jako rodina žít co nejšťastnější život.