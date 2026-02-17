Bolest v lýtku byl varovný signál. Přišel jsem o dva prsty

Diagnostikovali mi sice cukrovku, ale v té době jsem se tím příliš netrápil. Tu má dnes přece kdekdo, říkal jsem si. Kdybych tenkrát býval tušil, jaké komplikace jsem si mohl ušetřit! Čtenář Miroslav napsal další díl seriálu Můj boj s nemocí.

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Z počátku jsem ani moc nedbal na doporučení lékařů ohledně úpravy stravy a zanedbával jsem i léčbu. Hodně jsem také kouřil, asi šedesát, osmdesát cigaret denně. Měl jsem vysoký cholesterol a hladina cukru v krvi mi stále rostla.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Tak jsem si musel před několika lety začít píchat inzulin. V té době jsem konečně pochopil, že bez léčby a pravidelných kontrol u diabetologa to nepůjde.

Přidaly se další komplikace

V roce 2022 už mě hodně píchalo v levém lýtku a špatně jsem chodil. Navštívil jsem proto cévního specialistu, který mi řekl, že mám pravděpodobně zúžené tepny a že je ještě potřeba udělat CT vyšetření. O žádné léčbě jsme se ale nebavili a čekací doba na CT byla dlouhá.

Zanedlouho mi zčernal malíček na levé noze a zčásti i prsteníček. Zdravotní stav jsem proto probral ještě s jiným specialistou na cévy, s doktorem Jiřím Matuškou, místopředsedou České angiologické společnosti, který má angiologickou ambulanci v Hodoníně. Doporučil mi ho známý a naštěstí jsem se k němu dostal rychle.

Čtyři rady, jak udržet zdravé srdce i cévy a prodloužit si život

Jeho přístup byl úplně jiný. Pečlivě mě vyšetřil a potvrdil, že mám zúžené tepny. Řekl mi, že musím jít co nejdřív na zákrok, při němž mi roztáhnou cévy – aby se v nich obnovil průtok krve.

Anginoplastika mi zachránila život

Tento zákrok jsem podstoupil v brněnské fakultní nemocnici. Krátce nato mi ještě v Hodoníně na chirurgii museli amputovat i dva postižené prsty. Ty už se zachránit nepodařilo. Lékaři mi vysvětlili, že bych se musel na roztažení cév dostat dřív.

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

Naštěstí bolesti v lýtku po zákroku ustoupily a až do loňského léta jsem žádné další zdravotní problémy neměl. V srpnu se mi však strhla kůže na palci pravé nohy. Rána se nehojila dobře, a tak jsem se znovu obrátil na pana doktora Matušku. Ten zjistil, že se jedná o podobný problém jako před třemi lety, a poslal mě znovu na roztažení cév, tentokrát do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Hned druhý den jsem šel domů.

Jsem rád, že se vše obešlo bez amputace. Bez dvou prstů na noze sice funguji normálně, neumím si ale představit, že by mi chyběly ještě další. Proto každému radím, aby se v případě zdravotních problémů nebál vyhledat pomoc lékařů. Jak se ukázalo u mě, důležitá je včasná léčba. Teď už vím, že zdraví nesmím podceňovat.

Názor odborníka

MUDr. Jiří Matuška, místopředseda České angiologické společnosti

Pan Miroslav je typický příklad diabetika s postižením cév dolních končetin. V jeho případě se toto onemocnění zkombinovalo i s postižením nervů a kostry nohy. Jde o velmi častou kombinaci, která vede k rozvoji syndromu diabetické nohy. V ČR tato zdraví a někdy i život ohrožující komplikace postihuje během života až 25 % diabetiků. Bez adekvátní léčby má úmrtnost vyšší než například rakovina střeva.

Tomuto onemocnění se dá přitom dobře předcházet. Vyžaduje to koordinaci péče diabetologa, angiologa a někdy i chirurga nebo cévního chirurga. Komplexní ambulantní terapii pak mohou koordinovat specializované podiatrické ambulance, vedené diabetology anebo v některých krajích i angiology. Terapie rozvinutého diabetického defektu nohy je dlouhá, pro pacienta psychicky i fyzicky náročná. Navíc výrazně zatěžuje rozpočet zdravotnictví.

U části pacientů, kde dominuje postižení periferních tepen dolních končetin, pomůže invazivní výkon na těchto tepnách, takzvaná angioplastika. Po provedení této léčebné metody se velká část část diabetických defektů výrazně lépe hojí. Ne všude je ale tato terapie dobře dostupná.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...

Slavní, kteří jsou rodina. Tyto příbuzenské vztahy byste nečekali

Slavní příbuzní

Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, u kterých byste zřejmě ani neřekli, že mohou být příbuznými. A přesto je to tak. Příbuzný je Michael Douglas se Scarlett Johanssonovou, Marisa Tomei...

Zůstalo to v rodině. Slavní, kteří si vzali své příbuzné nebo s nimi randili

Slavní, kteří randili nebo si rovnou vzali příbuzné.

Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které zahořely láskou ke vzdálenému příbuznému a v mnoha případech si ho i vzaly. Patří mezi ně lidé z britské královské rodiny, politici ale i celebrity....

Slavní, jejichž příbuzní spáchali závažné zločiny

Příbuzné si nevybíráme, musíme jejich chování tolerovat, ačkoli se nám nelíbí.

Příbuzné si člověk nevybírá. A ačkoli rodina by měla držet při sobě, někdy je to opravdu těžké. Obzvlášť pokud jste světová osobnost a vaši příbuzní končí v cele kvůli zločinům, které spáchali....

Vydělej peníze a dám ti semeno. Motivací k přihlášce do Výměny bylo dítě

Jako první se ve Výměně představila rodina z Hradenína ve středních Čechách....

Nová Výměna manželek se nesla ve znamení odlišných životních stylů. Zatímco jedna rodina žije uprostřed moravských vinohradů, druhá si užívá pohodlného života ve středních Čechách. Na první pohled...

Vykročte ze začarovaného kruhu. Nemusíte lámat rekordy, stačí denně se projít

Ilustrační snímek

Máte v hlavě usazené pravidlo deseti tisíc kroků denně? A je vám předem jasné, že toto zkrátka nestíháte, takže na zdraví a štíhlost můžete rovnou zapomenout? Škoda, že toto přehnané číslo je...

17. února 2026

Bolest v lýtku byl varovný signál. Přišel jsem o dva prsty

Ilustrační fotografie

Diagnostikovali mi sice cukrovku, ale v té době jsem se tím příliš netrápil. Tu má dnes přece kdekdo, říkal jsem si. Kdybych tenkrát býval tušil, jaké komplikace jsem si mohl ušetřit! Čtenář Miroslav...

17. února 2026

Vstupujeme do roku Ohnivého Koně. Přinese odvahu, změny, ale i netrpělivost

Ilustrační snímek

Tento temperamentní běžec platí v čínském horoskopu za charismatickou, energickou a svobodomyslnou bytost, která miluje pohyb a nikdy se nezdráhá vyrazit na dobrodružnou cestu. Své pomyslné žezlo...

17. února 2026

Slavní, jejichž příbuzní spáchali závažné zločiny

Příbuzné si nevybíráme, musíme jejich chování tolerovat, ačkoli se nám nelíbí.

Příbuzné si člověk nevybírá. A ačkoli rodina by měla držet při sobě, někdy je to opravdu těžké. Obzvlášť pokud jste světová osobnost a vaši příbuzní končí v cele kvůli zločinům, které spáchali....

16. února 2026  8:26

Novoluní ve Vodnáři přináší energii změn. Vystupte z komfortní zóny

Ilustrační obrázek

Únorové novoluní otevírá nový lunární cyklus a podle astrologů přináší odvahu vystoupit z komfortní zóny a vykročit jiným směrem. Ve spojení s podnikavým znamením Vodnáře uvolňuje prostor odvážným...

16. února 2026

Jaký bude týden od 16. února? Kompletní horoskop pro každé znamení

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

16. února 2026

Čokoláda hříšná i prospěšná. Rozhoduje její kvalita i zpracování

ilustrační snímek

Kakaové boby jsou superpotravina, protože obsahují velké množství flavonoidů, silných antioxidantů, které tělo zbavují škodlivin, a také regenerují a zpevňují cévy. Podobně jako červené víno i...

16. února 2026

Co dokáže kosmetika? Od těchto pomocníků čekejte skoro kouzla

Ilustrační fotografie

Kosmetika, to nejsou jen hezké, barevné kelímky, tuby a lahvičky na poličce. Je důležité vědět, jaké složky obsahují přípravky, které používáte, co umějí a jak je můžete využít ve prospěch zdraví a...

16. února 2026

Příběh Nikol: Mám pocit, že ve všem selhávám. Nedávám školu, život ani vztahy

Ilustrační snímek

Už nemůžu poslouchat ty řeči, jaké má dneska mladá generace možnosti a co vše může dokázat. Já sama to totiž vidím úplně naopak. Přijde mi, že jsou na nás vytvářeny hrozné tlaky a očekávání a my sami...

16. února 2026

Horší než rakovina. Bakterie se naučí antibiotika přežít, popisuje mikrobioložka

Premium
Mikrobioložka Jitka Viktorová

Zatímco bakterie se učí, jak přežít antibiotika, mikrobioložka Jitka Viktorová hledá způsob, jak jim v tom zabránit. V rozhovoru prozrazuje, proč může být antibiotická rezistence větší hrozbou než...

16. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Objímání jako lék. Sedm benefitů pro srdce, imunitu, spánek i psychiku

ilustrační snímek

Méně stresu, bolesti, ale i silnější imunitní systém nebo zdravější srdce. K tomu všemu může přispět objímání. Nejde jen o projev náklonnosti – fyzický dotek má zdravotní benefity, které potvrzuje...

16. února 2026

Rodině jsem o nebezpečí občas lhala, vzpomíná psycholožka na vojenské mise

Premium
„Nejsem pro, aby ženy působily v bojových jednotkách, ale jako jejich podpora...

Na pohled působí skoro až křehce. Rozhodně byste netipovali, že před vámi stojí emeritní plukovnice, válečná veteránka a ještě nedávno hlavní psycholožka české armády. Loni vyšla její kniha, ve které...

15. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.