Když se k potížím přidala také extrémní žízeň a časté močení, měl jsem hned jasno. Byl jsem zrovna na stáži v nemocnici a nechal si udělat rozbor krve. S výsledky glykemie jsem přijel do Fakultní nemocnice Motol s tím, že mám podezření na cukrovku. Lékaři mi vzápětí diagnózu potvrdili. V nemocnici už jsem zůstal a nastoupil na čtyřdenní hospitalizaci kvůli nastavení léčby inzulinem.
Vlastní důslednost při léčbě je důležitá
Vzhledem ke zkušenostem z praxí v prvních ročnících studia fyzioterapie jsem viděl i různé závažnější diagnózy a složitější životní příběhy, takže mě nemoc nijak nevyděsila. Navíc je management diabetu zejména na vás jakožto na diabetikovi, což je svým způsobem velká svoboda.
Můj boj s nemocí
Lékař vám pomůže s praktickými věcmi, jako zajištění materiálu a inzulinu, a samozřejmě se strategií léčby a různými postupy pro konkrétní situace, ale jejich dodržování a vlastní důslednost je z mého pohledu tím hlavním faktorem. Rodiče i sestra samozřejmě byli překvapení a snažili se mi co nejvíce pomáhat, ale v tu dobu jsem již nebydlel doma. Sledují mě a mou hladinu glykemie na dálku.
Sport má pozitivní vliv na mou nemoc
Sportu jsem se věnoval odmalička a ve dvaadvaceti letech při stanovení diagnózy jsem rozhodně nechtěl nic měnit. Sport jako takový má obrovský pozitivní efekt na management diabetu, a nebyl tedy důvod se ho vzdávat.
Jídelníček jsem si nijak výrazně neupravoval, ale musím neustále přemýšlet nad tím, co jím, co budu jíst, co jsem jedl naposled, jaké jsou hodnoty a trend, kdy jsem naposledy sportoval, jaký je plán na dalších několik hodin či na další den. Faktorů ovlivňujících glykemii jsou desítky, a je to hlavně mentální zátěž.
Kariéru v cyklistice diabetes nenarušil
Byl jsem několikanásobný juniorský medailista z mistrovství světa a Evropy v orientační cyklistice, když jsem onemocněl. Při mé hospitalizaci mě oslovil cyklistický tým Team Novo Nordisk, který je složený pouze z cyklistů s diabetem 1. typu.
Strávil jsem s nimi dva roky, absolvoval s nimi řadu závodů. Druhým místem v prologu závodu UCI 2.2 jsem získal první silniční body a díky nim jsem se zařadil do světového žebříčku cyklistů a také oblékl reprezentační dres.
Navíc mottem týmu Team Novo Nordisk je „Inspire, Educate, Empower everyone affected by Diabetes“, tedy inspirovat a motivovat nejen samotné diabetiky, ale i jejich nejbližší okolí a ukázat, že diabetes není překážkou ani při snaze stát se profesionálním cyklistou.
Dnes sportuji rekreačně, profesně se jako fyzioterapeut snažím zlepšovat v oblasti diagnostiky sportovních zranění, konkrétně v rámci return-to-play testování profesionálních sportovců.
Z akademického hlediska plánuji publikovat článek o výzkumu cyklistických sedel v impaktovaném žurnálu a zkusit rigorózní zkoušky. Snažím se svým přístupem k životu ukázat, že i při nemoci, která vás bude provázet navždy, se dá žít naplno.
Názor odborníka
MUDr. Eva Horová, Ph.D., III. interní klinika 1. LF UK a VFN
Pohybová aktivita obecně zlepšuje průběh léčby, snižuje kardiovaskulární riziko a podporuje celkové zdraví. Lidé s diabetem 1. i 2. typu by měli sportovat pravidelně. Ideální je kombinovat vytrvalostní a silové aktivity. Pohyb nejen zlepšuje metabolické parametry, ale hlavně pomáhá předcházet komplikacím.
Největším strašákem při sportování bývá hypoglykemie. Při aerobních aktivitách, jako je cyklistika, běh nebo plavání, glykemie typicky klesá. Naopak u silových nebo krátkodobě intenzivních sportů může stoupat. Lidé s cukrovkou musí vědět, jak na tyto změny reagovat, aby předešli výkyvům.
