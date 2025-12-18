Byl jsem unavený a měl extrémní žízeň. Sám jsem odhalil, že mám cukrovku

Cukrovku 1. typu jsem odhalil sám před osmi lety při studiu na vysoké škole. Kromě studia fyzioterapie jsem se závodně věnoval cyklistice a všiml jsem si náhlého rapidního poklesu výkonu a velké únavy. Čtenář Václav napsal další díl seriálu Můj boj s nemocí.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Když se k potížím přidala také extrémní žízeň a časté močení, měl jsem hned jasno. Byl jsem zrovna na stáži v nemocnici a nechal si udělat rozbor krve. S výsledky glykemie jsem přijel do Fakultní nemocnice Motol s tím, že mám podezření na cukrovku. Lékaři mi vzápětí diagnózu potvrdili. V nemocnici už jsem zůstal a nastoupil na čtyřdenní hospitalizaci kvůli nastavení léčby inzulinem.

Vlastní důslednost při léčbě je důležitá

Vzhledem ke zkušenostem z praxí v prvních ročnících studia fyzioterapie jsem viděl i různé závažnější diagnózy a složitější životní příběhy, takže mě nemoc nijak nevyděsila. Navíc je management diabetu zejména na vás jakožto na diabetikovi, což je svým způsobem velká svoboda.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Lékař vám pomůže s praktickými věcmi, jako zajištění materiálu a inzulinu, a samozřejmě se strategií léčby a různými postupy pro konkrétní situace, ale jejich dodržování a vlastní důslednost je z mého pohledu tím hlavním faktorem. Rodiče i sestra samozřejmě byli překvapení a snažili se mi co nejvíce pomáhat, ale v tu dobu jsem již nebydlel doma. Sledují mě a mou hladinu glykemie na dálku.

Sport má pozitivní vliv na mou nemoc

Sportu jsem se věnoval odmalička a ve dvaadvaceti letech při stanovení diagnózy jsem rozhodně nechtěl nic měnit. Sport jako takový má obrovský pozitivní efekt na management diabetu, a nebyl tedy důvod se ho vzdávat.

Jídelníček jsem si nijak výrazně neupravoval, ale musím neustále přemýšlet nad tím, co jím, co budu jíst, co jsem jedl naposled, jaké jsou hodnoty a trend, kdy jsem naposledy sportoval, jaký je plán na dalších několik hodin či na další den. Faktorů ovlivňujících glykemii jsou desítky, a je to hlavně mentální zátěž.

Co se stane, když neléčíte cukrovku. Hrozí slepota, infarkt i dialýza

Kariéru v cyklistice diabetes nenarušil

Byl jsem několikanásobný juniorský medailista z mistrovství světa a Evropy v orientační cyklistice, když jsem onemocněl. Při mé hospitalizaci mě oslovil cyklistický tým Team Novo Nordisk, který je složený pouze z cyklistů s diabetem 1. typu.

Strávil jsem s nimi dva roky, absolvoval s nimi řadu závodů. Druhým místem v prologu závodu UCI 2.2 jsem získal první silniční body a díky nim jsem se zařadil do světového žebříčku cyklistů a také oblékl reprezentační dres.

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

Navíc mottem týmu Team Novo Nordisk je „Inspire, Educate, Empower everyone affected by Diabetes“, tedy inspirovat a motivovat nejen samotné diabetiky, ale i jejich nejbližší okolí a ukázat, že diabetes není překážkou ani při snaze stát se profesionálním cyklistou.

Dnes sportuji rekreačně, profesně se jako fyzioterapeut snažím zlepšovat v oblasti diagnostiky sportovních zranění, konkrétně v rámci return-to-play testování profesionálních sportovců.

Z akademického hlediska plánuji publikovat článek o výzkumu cyklistických sedel v impaktovaném žurnálu a zkusit rigorózní zkoušky. Snažím se svým přístupem k životu ukázat, že i při nemoci, která vás bude provázet navždy, se dá žít naplno.

Názor odborníka

MUDr. Eva Horová, Ph.D., III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Pohybová aktivita obecně zlepšuje průběh léčby, snižuje kardiovaskulární riziko a podporuje celkové zdraví. Lidé s diabetem 1. i 2. typu by měli sportovat pravidelně. Ideální je kombinovat vytrvalostní a silové aktivity. Pohyb nejen zlepšuje metabolické parametry, ale hlavně pomáhá předcházet komplikacím.

Největším strašákem při sportování bývá hypoglykemie. Při aerobních aktivitách, jako je cyklistika, běh nebo plavání, glykemie typicky klesá. Naopak u silových nebo krátkodobě intenzivních sportů může stoupat. Lidé s cukrovkou musí vědět, jak na tyto změny reagovat, aby předešli výkyvům.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavné ženy, které odhalily v roce 2025 intimní části těla

Ňadra se dmoucí ukázalo letos mnoho slavných žen.

Některé slavné krásky jsou natolik stydlivé, že i na VIP akce nosí oblečení až ke krku. Jiné zase ukazují ňadra, jako by to byla naprosto běžná věc. Podívejte se, které slavné ženy dnes vynesly...

KVÍZ: S čerty nejsou žerty. Jak dobře znáte tuto pekelně dobrou pohádku?

S čerty nejsou žerty

Pohádka S čerty nejsou žerty patří mezi největší české vánoční klasiky. V našem kvízu si ověříte, jak dobře znáte postavy, hlášky i zákulisní zajímavosti z natáčení. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

Chtěla obří ňadra i vagínu, sen si modelka nestihla splnit. Vypadla z balkonu

Mary Magdalene

Modelka, vlastním jménem Denise Ivonne Jarvis Gongora, si říkala Mary Magdalene a ráda šokovala extrémním vzhledem. Závislá byla na plastikách i tetování a pomalu se měnila k nepoznání. Chtěla být...

V pětatřiceti je žena stále pannou, nemůže najít toho pravého

Ještě v pětatřiceti letech je žena pannou. Za své rozhodnutí o početnosti se...

Lauren Harkinsová z USA nechtěla držet krok s ostatními za každou cenu a neměla v plánu dát své panenství muži, který za to nestojí. Zatímco jiné ženy v jejím věku už mají několik potomků a...

Kýč, umělá prsa a minisukně. Victoria Beckhamová nebyla vždy symbolem vkusu

Návrhářka a bývalá Spice Girl Victoria Beckhamová si silikonové implantáty...

Victorie Beckhamové je nyní všude plno. Nejen, že o ní vyšel životopisný dokument na Netflixu, díky manželově pasování na rytíře je nyní šlechtičnou. Její módní značka si možná i díky tomu získává...

Svátky nesnáší, ale vánoční módu umí. Nejpůsobivější outfity Melanie Trumpové

Melana Trumpová a Santa Claus (8. 12. 2025)

První dáma USA Melania Trumpová Vánoce příliš v lásce nemá. Před sedmi lety si v tajně nahraném telefonátu stěžovala na „nemilou“ povinnost vyzdobit Bílý dům. Jako manželku staronového prezidenta ji...

18. prosince 2025

Vánoční zvyky ve světě: kde číhá kočka a kde se zdobí vatou

Pokud nejste zrovna zručná hospodyně, není ostudou si cukroví koupit.

Ty naše svátky si asi neumíte představit bez stromku, kapra, světýlek a dárků… Ještě kdyby nasněžilo! Ale ne všude to mají stejně, dokonce ani podobně. Kde číhá kočka a kde se neobejdou bez...

18. prosince 2025

Svátečně v páru. Kdy jindy se sladit s partnerem než o Vánocích

Ležérní komplet s přiměřenou dávkou lesku a třpytu může korespondovat i s víc...

Vánoční večírky, návštěvy příbuzných, štědrovečerní večeře, Silvestr – přesně to jsou ty chvíle, kdy se chystáte vyrazit někam ve dvou. A jak to udělat, aby vám to slušelo jako týmu?

18. prosince 2025

Nepečené i z trouby. Toto cukroví ze sociálních sítí ještě do Vánoc stihnete

Ilustrační snímek

Vánoce jsou za rohem a vy ještě nemáte žádné cukroví? Nevadí. Existuje spousta druhů, které zvládnete připravit na poslední chvíli, bez zbytečného stresu a složitých postupů. Máme pro vás rychlé...

18. prosince 2025

Byl jsem unavený a měl extrémní žízeň. Sám jsem odhalil, že mám cukrovku

Ilustrační snímek

Cukrovku 1. typu jsem odhalil sám před osmi lety při studiu na vysoké škole. Kromě studia fyzioterapie jsem se závodně věnoval cyklistice a všiml jsem si náhlého rapidního poklesu výkonu a velké...

18. prosince 2025

Candát s křupavou krustou a bramborovým salátem

Candát s křupavou krustou a bramborovým salátem
Recept

Střední

60 min

Inspirace na vánoční jídlo.

Mafie a zneuctění. První popstar Connie Francisovou život tvrdě zkoušel

Premium
Zpěvačka Connie Francis

Byla talentovaná a neobyčejně pracovitá. Americká zpěvačka Connie Francisová se stala světově proslulou dávno před érou sociálních sítí a její hlas zněl napříč kontinenty i jazyky. Za jejími úspěchy...

17. prosince 2025

V pětatřiceti je žena stále pannou, nemůže najít toho pravého

Ještě v pětatřiceti letech je žena pannou. Za své rozhodnutí o početnosti se...

Lauren Harkinsová z USA nechtěla držet krok s ostatními za každou cenu a neměla v plánu dát své panenství muži, který za to nestojí. Zatímco jiné ženy v jejím věku už mají několik potomků a...

17. prosince 2025  8:23

Zimní slunovrat 2025: nejkratší den v roce byl zároveň nejdůležitější

U prehistorického monumentu Stonehenge na jihozápadě Anglie se sešlo více než...

Zimní slunovrat představoval pro naše předky jedinečný den, kdy se rodilo nové světlo, tma ustupovala a život dostával novou naději. A i když už dnes nemáme strach, že Slunce navždy zmizí, symbolika...

17. prosince 2025

Přinášejí slzy, smůlu a neštěstí. Jaké dárky nikdy nedávat pod stromeček

Ilustrační snímek

Jsou věci, které pod stromečkem rozbalujeme s rozpaky nebo je vůbec dostat nechceme. A pak jsou takové, které se nám můžou líbit, ale neměly by se dávat tomu, koho máte rádi a komu přejete vše dobré....

17. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

O Vánocích nemusíte přibrat. Jezte jako jindy, udržte klid v hlavě

Vánoční cukroví

Snažíte se jíst zdravě, hlídáte si váhu nebo jste zrovna uprostřed redukce? Vánoční svátky obvykle prověří vaše odhodlání i pevnost vůle. Zeptali jsme se, jak je zvládnout v klidu a s rozumem....

17. prosince 2025

Příběh Santova obleku. Nestojí za ním limonáda, původně byl hnědý i otrhaný

Ve Velké Británii před Vánoci rozhodně nemrzlo. Ženy si mohly opravdu užít.

Je to jeden z nejikoničtějších oděvů v dějinách: červený kabát a kalhoty lemované bílou kožešinou a opasek z tmavé kůže, čepička s bambulí nebo rolničkou. Kde přišel Santa Claus ke svému obleku?...

17. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.