Bolest kloubů byla nesnesitelná. Ve třiceti mi zjistili psoriatickou artritidu

Lékař mi doporučil navštívit Revmatologický ústav v Praze, kde mi odhalili psoriatickou artritidu, chronické zánětlivé onemocnění kloubů, které se vyskytuje u pacientů s lupénkou (psoriázou). S tou jsem bojovala už řadu let. Lékaři zjistili, že ji mám také v kloubech, a to mi právě způsobuje bolesti.

Skončila jsem s prací

Revmatologové mi nasadili léky, které užívám dodnes a díky nimž se moje problémy zmírnily. Přesto ale několikrát do měsíce mívám bolestivé ataky. Spouštěčem je stres, ale také změna počasí. Stane se třeba, že mi oteče koleno a já mám pocit, jako by mi do něj někdo dloubal hřebíkem. A pak to ve vlnách přechází do dalších částí těla. Tyto stavy trvají i několik dní.

Bolest mě začala omezovat při práci zdravotní sestry, takže jsem ji musela opustit. Nebyla jsem schopná ani odebrat krev, protože se mi třásly ruce a nedokázala jsem je zatnout v pěst. Mrzí mě to, měla jsem svou práci moc ráda.

Při atakách mi pomáhají analgetika, která užívám ale jen v těchto situacích. Navíc vždycky zkouším co nejvíc protahovat končetiny, aby se neustále hýbaly. Nejen v době ataky, ale i mimo ni.

Mám potíže s dechem

Než se nemoc projevila, milovala jsem pohyb. Ve volném čase jsem často sportovala. Kvůli diagnóze jsem musela pohybové aktivity výrazně omezit, ale úplně jsem se jich nevzdala. Chodím pravidelně na procházky, snažím se každý den ujít aspoň šest kilometrů. Jenom když přijde ataka, musím si dát na několik dní pauzu, a to pak bývá návrat k chůzi nebo ke cvičení nejnáročnější.

K mým potížím se v posledních letech přidaly i problémy s dechem. Častěji se teď zadýchávám. Většinou je to při nějaké větší zátěži, ale občas se to děje i při klidné procházce po rovině. Proto pravidelně docházím na kontroly k pneumologovi, ale také k dalším specialistům, kteří hlídají můj zdravotní stav. K psoriatické artritidě mi totiž lékaři zhruba před dvěma lety diagnostikovali osteoporózu.

Pečuji také o svou duši

Problémy se zdravím dokážou hodně zamávat s psychikou. Moc mi pomohla i psychoterapie v Revmaporadně, kam jsem se dostala prostřednictvím pacientské organizace Revma Liga Česká republika.

Trpím několika autoimunitními chorobami a cítím, že psychický stav má na léčbu a jednotlivé projevy nemocí velký vliv. Proto je i tahle pomoc důležitá. Moc si jí vážím a všem, kdo mají podobné potíže, ji doporučuji.