Dostala jsem druhou šanci. Ledvinu mi darovala maminka

Fakt, že se potýkám s vážným autoimunitním onemocněním ledvin, jsem zjistila náhodou – přišla jsem navštívit maminku do práce, konkrétně do velké pražské nemocnice. Ta mi nechala udělat krevní testy a zjistilo se, že mi ledviny fungují pouze na 40 procent.

Lékaři mi řekli, že mi musí provést biopsii, aby se vědělo, z jakého důvodu k selhání došlo. Diagnóza zněla iGa nefropatie. Strach z budoucnosti jsem prožívala hlavně kvůli synům. Mladšímu byly tři roky, staršímu osm. Naději mi dávala léčba, na kterou jsem docházela do Nefrologického centra ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Měla zpomalit selhávání ledvin, ale to se nepodařilo.

Musíš žít dál!

Zhruba během půl roku se bohužel ukázalo, že mě selhávající ledviny poškozují čím dál rychleji. Lékaři mě proto odeslali do Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). V tu chvíli už bylo jasné, že jediná šance je transplantace. Ledvinu mi chtěl darovat tatínek, ale léčí se s různými chorobami, takže to lékaři zamítli.

Další adeptkou byla máma Olga, ta má zase jinou krevní skupinu. Tehdy, v roce 2016 se jednalo teprve o 21. případ transplantace od žijícího dárce s nekompatibilní krevní skupinou. Maminka se pana profesora Viklického, přednosty Nefrologického oddělení v IKEM, zeptala, zda by do transplantace šel i v tomto případě. Prohlásil, že ano, a tím bylo vše rozhodnuto.

Mamka měla jasno

Řekla mi: „Dala jsem ti život a jsem si jistá, že musíš žít dál.“ Bála jsem se, že by se jí mohlo něco stát, to bych si nikdy neodpustila. Máma podstoupila psychologické vyšetření, kterým si musí v IKEM projít každý dárce. Potom následovalo výrazně delší kolečko různých fyzických vyšetření. Nás obou.

Kvůli odlišné krevní skupině mě lékaři museli hospitalizovat už týden před samotnou transplantací – a doslova mi očistit krev od protilátek, které bych si přirozeně vytvořila proti krvi své matky. Den před transplantací jsme se ještě s mamkou viděly a potom už jsme se s náročnou situací musely popasovat každá zvlášť.

Den D a velká úleva

Mamka šla na sál první. Prosila jsem pana docenta Jiřího Froňka, jestli by mě po zákroku mohl informovat – až bude jasné, že všechno proběhlo dobře. Přišel mě na ARO vzbudit, aby mi řekl,

že mi ledvina krásně funguje a že maminka už leží na nemocničním pokoji. Můj život se změnil výrazně k lepšímu.

Musím sice užívat spoustu léků, ale celkově se cítím jako zdravý člověk. Vždycky jsme na sebe s mámou byly napojené, ale to, co se děje po té transplantaci, je kolikrát až neskutečné. Stává se třeba, že nás v tentýž moment rozbolí hlava. Nikdy nepřestanu cítit obrovský vděk za to, že mi maminka ledvinu darovala. Miluju ji čím dál víc.