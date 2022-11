Astma mě trápí od třinácti let, pomáhají mi inhalace

Byla jsem skoro ještě dítě, takže jsem potřebovala běhat, být venku s kamarády, a věčné kašlání a zadýchávání mě obtěžovalo. Lékaři mě ale naučili inhalovat, inhalace krásně zvlhčily sliznice a můj stav pokaždé načas zlepšily. Snažila jsem se dodržovat léčbu, a když bylo nejhůř, měla jsem v pohotovosti lék ve spreji.

K astmatu se pak časem přidaly i alergie. Lékař mi už jako nezletilé předepsal lázně pro dorost. Pamatuji si, že když jsem jela poprvé, nijak nadšená jsem nebyla, ale pochopila jsem, že je to nutnost.

Pomohly mi lázně

Postupem let přibývaly zdravotní potíže. Kromě opakovaných zánětů průdušek a občasných astmatických záchvatů a sípání jsem ztrácela hlas. V rámci své profese jsem často přednášela na školeních novým zaměstnancům, a to jsem byla doslova vymluvená. Někdy jsem úplně ztratila hlas a musela jsem skutečně dodržovat hlasivkový klid, tedy nemluvit. Umíte si asi představit, co je to pro aktivní ženu za utrpení.

I na tento problém mi nakonec pomohly odborné terapie a inhalace. Kvůli svým letitým potížím jezdím velmi často do lázní, oblíbila jsem si Luhačovice. Kromě zdejší skvělé péče miluji okolní přírodu, architekturu města a pohodovou klidnou atmosféru. A právě sem jsem přijela před lety s uzlíky na hlasivkách a s žádankou na chirurgický zákrok. Bála jsem se, nechtěla jsem o hlas přijít úplně.

Místní odborníci mi nasadili cílené procedury – dýchací terapii, inhalace Vincentkou a různá hlasová cvičení. A po návratu z lázní se lékař při kontrole rozhodl, že operace není nutná! Byla jsem šťastná.

Mám velké plány

Vzhledem k letitým zdravotním potížím přesně vím, jak se svým tělem pracovat. Že se musím udržovat fit, posilovat imunitu, hýbat se (nejraději mám nordic walking v přírodě a v létě práci na zahrádce a na vinohradu), vyhýbat se prašnému prostředí, které mi astma okamžitě výrazně zhorší, a důsledně dodržovat léčbu. A také pravidelně inhalovat. To je léčebná procedura, na kterou nedám dopustit.

Lidé, kteří mají problémy s dechem, si ani nedokážou představit úlevu, která se po inhalaci dostaví. A já potřebuji dobře dýchat ještě hodně dlouho, mám totiž velké plány.