Syn má astma a je neustále nemocný. Pomáhají mu pobyty v jeskyni

Když byly našemu synovi dva roky, dozvěděli jsme se, že má astma a že mu při zátěži „kolabují“ průdušky. Musel si tedy zvyknout na inhalování léků a my všichni na to, že je častěji nemocný, protože byl náchylnější k různým infekcím a bronchitidám.

Život s nemocí

Davidův tatínek trpěl v dětství stejnou nemocí, takže jsme samozřejmě tušili, že by to David mohl podědit, ale naštěstí jsme také věděli, co tato nemoc obnáší.

Lékaři synovi předepsali inhalační kortikoidy a také léky na roztažení dýchacích cest. David dýchadla bere jako samozřejmost, protože je používá už od útlého věku. Ví, že když ráno vstane, musí si dýchnout, když přijde ze školy, tak taky a večer znova. Tedy pokud není zrovna nemocný, to pak musí samozřejmě častěji.

Naštěstí ho samotné astma nijak neomezuje. Právě díky lékům hraje s kamarády fotbal a úplně normálně chodí do školy. David je ve škole a s dětmi moc rád, i když to v zimě pak občas vypadá tak, že jdeme z nemoci do nemoci.

Vedle bronchitid jsou to často záněty dutin nebo středního ucha, takže ve škole hodně chybí. Naštěstí já můžu pracovat z domova. To mně, ale i celé rodině péči o Davida hodně usnadňuje.

Léčba v podzemí

Asi před třemi lety Davidovi jeho lékař poprvé doporučil léčebný pobyt v jeskyni, takzvanou speleoterapii. V Česku funguje přes 40 let v Ostrově u Macochy a v posilování imunity slaví velké úspěchy. Do té doby jsme o této léčbě vůbec nevěděli.

Děti tráví čas v krasové jeskyni, kde tři hodiny denně po dobu celého pobytu hrají hry, sportují nebo cvičí, vždycky pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů a dalších odborníků.

Napoprvé jsme se bohužel do léčebny nedostali, protože jsme o pobyt žádali pozdě a kapacita již byla naplněna. První pobyt jsme tedy absolvovali v březnu 2023 v nové léčebně, další v lednu 2024. Jeli jsme tam s dalším infektem, kdy David velmi špatně slyšel. Když jsme se po dvou týdnech vraceli, byl zánět krásně doléčený a David slyšel jako zdravý.

Díky tomu nakonec nemusel jít na vytržení nosních mandlí. Dalším bonusem takových terapií je, že si děti v rámci léčby přirozeně upevňují léčebné návyky. Hlavně co se týká různého vyplachování dutin, inhalace, správného dýchání. Když to provádějí ve skupině vrstevníků, připadá jim to přirozené. V léčebně se Davidovi moc líbí, našel si tam kamarády.