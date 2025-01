Eliška měla opožděný vývoj. Lékaři nám oznámili, že má Angelmanův syndrom

Náš příběh začal v roce 2013, když jsme čekali vytoužené miminko. Těhotenství bylo téměř bezproblémové, porod proběhl v termínu a narodila se nám krásná holčička Eliška. Asi ve třech měsících jsme si všimli, že zaostává ve vývoji za svými vrstevníky a zvláštním způsobem natahuje nožičky. Proto nás v té době naše dětská lékařka poslala na vyšetření k neurologovi, který tvrdil, že každé dítě má své tempo vývoje a že se jen trochu opozdila, a doporučil nám docházet na rehabilitace.

Od té doby cvičíme Vojtovu metodu a zhruba každé čtyři měsíce chodíme na EEG, abychom zjistili, zda Eliška netrpí epilepsií. Cvičení Elišce prospělo, ale stále se vyvíjela mnohem pomaleji ve srovnání se svými vrstevníky.

Zdrcující diagnóza

Proto jsme se na vlastní žádost, když bylo Elišce osmnáct měsíců, rozhodli odjet do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Kliniku dětského a dorostového lékařství, kde jsme byli přijati na diagnostický pobyt. Výsledkem tohoto pobytu byla diagnóza Angelmanův syndrom.

Naše Eliška nikdy nebude umět mluvit, její psychomotorický vývoj je velmi opožděný a stále neumí pořádně chodit. Má problémy s koordinací a stabilitou. K tomuto syndromu patří mávání a balancování horními končetinami, vibrující ruce a zvláštní chování – velmi často se usmívá, obvykle je ve veselé náladě.

Neudrží pozornost, je hypotonická a má abnormální EEG a problémy s hygienou. Šilhá, proto jsme v září 2015 podstoupili operaci šilhání. Má „velký“ jazyk, který jako by se jí nevešel do pusy, takže ho neustále vyplazuje. Má také špatný sací reflex a problémy s polykáním. Trpí častým sliněním a pohyby jazyka, strkáním předmětů nebo rukou do pusy a mimovolnými pohyby úst. Má dominantní spodní čelist, sice normální velikosti, ale vyčnívající, a široce posazené zuby.

Dále trpí hypopigmentací, tedy nedostatkem kožní pigmentace, má světlejší vlasy a oči. Má horší termoregulaci a velkým problémem jsou poruchy spánku, protože nemá potřebu tolik spát.

Ve dvou letech jsme poprvé navštívili lázně v Teplicích v Čechách, kde Elišce velmi pomohli. Bylo nám doporučeno absolvovat je dvakrát ročně, takže takový pobyt opakujeme zhruba každého půl roku. Navštěvujeme oční kliniku, ortopedii, psychologii, neurologii, nefrologii, logopedii, ranou péči a akupunkturu.

Od září 2014 Eliška navštěvuje speciální denní stacionář s vodoléčbou, každodenní rehabilitací, dvakrát týdně hipoterapií, muzikoterapií a ergoterapií. Má speciálního pedagoga a celý kolektiv lidí, kteří se o ni skvěle starají.

V září 2019 začala navštěvovat také speciální základní školu Rooseveltova, která má v denním stacionáři detašované pracoviště.

Vždycky je naděje

Eliška je těžce mentálně a tělesně postižená, žije ve svém vlastním světě. V současné době nemůže pořádně chodit, i když několik metrů ujde, umí sedět a lézt, ale podle rehabilitační terapeutky to ještě není pořádné plazení ani chůze.

Je na úrovni dítěte, a tedy plně závislá na péči druhé osoby. Miluje vodu, plavání, aquaparky, dětská hřiště, houpačky a prolézačky, hudební a svítící hračky a ze všeho nejvíc maminku a tatínka.

Během posledních několika let se Eliška zlepšila v motorice, proto bychom ji rádi přivedli k samostatné chůzi. Dokázala fungovat bez plenek a už „neokusuje“ předměty. V budoucnu zkusíme nějaký alternativní způsob komunikace (iPad, flashkarty), protože v současné době bohužel nekomunikuje téměř vůbec.

Dělá nám radost každý její malý pokrok. Je to naše velká bojovnice, krásná holčička, usměvavé sluníčko, které milujeme nade vše. Druhá dcera Sofie se nám narodila v květnu 2015 a syn Matyáš v říjnu 2017. Věříme, že oba sourozenci budou svou sestřičku ve vývoji podporovat.