Vždycky jsem nade vše milovala svoje rodiče, kteří pro mě dělali vše, co mohli. Měli jsme se dobře, cítila jsem lásku i emoční bezpečí. Pak mi však máma občas připadala divná. Později jsem zjistila, že je alkoholička. Čtenářka Aneta napsala další díl seriálu Můj boj s nemocí.
Začalo to v době, když mi bylo 6 let. Vnímala jsem, že máma není pořád stejná. Vlastně jako bych měla dvě mámy – tu moji milovanou a divnou. Divná máma byla unylá, nevnímala, byla zpomalená a hodně spala. Milovaná máma byla energická, veselá, laskavá a neskutečně milující.

Jako malá holka jsem před tou divnou mámou utíkala k babičce a milovanému dědovi. Tam jsem se cítila vždycky naprosto skvěle. Později jsem začala chápat, že divná = opilá. A začala jsem to nesnášet.

Mnohokrát jsem měla cukání dát jí facku. Nemohla jsem to ustát. Snažila jsem se chránit svoji o čtyři roky mladší ségru. Nalhávala jsem jí, že je vše v pořádku. Ale i ona rostla, stejně jako já a brzy pochopila, co se děje.

Táta nás nevnímal. Neslyšel naše slova. Nechtěl je slyšet. Pracoval jako voják z povolání a nebyl často doma. Když přijel, chtěl mít klid. Nechtěl vidět ani důkazy v podobě lahví, které jsme se sestrou nacházely všude. Cítila jsem se strašně sama.

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Máma onemocněla rakovinou prsu

Když mi bylo 18 let, diagnostikovali mamce rakovinu prsu. Bylo to nejhorší období mého života. Viděla jsem, jak mi chřadne před očima. Jezdila jsem s ní na chemoterapie, oholila jí padající vlasy, píchali jí injekce do břicha a pořád jsme nacházeli prázdné lahve. Bála jsem se, že mi umře. Tak moc jsem se bála.

Mamka naštěstí vše zvládla. Vše kromě pití. Rakovinu přeprala, ale pití ne. Neustále se to opakovalo v cyklech. Chvíli milovaná, chvíli divná. A já? Asi jsem se s tím naučila žít. Měla jsem přítele a pomalu jsem přesunula pozornost z mámy na něj. Zamilovala jsem se až za hrob. Mámy pití však neustávalo. Občas naopak gradovalo.

Dala jsem jí ultimátum

V mých 28 letech, kdy se mi narodil první syn, měla máma delirium tremens. Chtěla skočit z okna, měla halucinace, nevěděla kde je a co se děje. Trvalo to celou noc. U všeho byla má sestra. Já jsem byla doma s miminkem a přijela jsem až nad ránem spolu se sanitkou.

Ten den si pamatuju jako dnes. Řekla jsem mámě, že už nemůžu. A pokud bude takhle pokračovat, svého vnuka neuvidí. Máma mě zná a ví, jak moc zásadová jsem. Nemluvím do větru. Rozhodla se pro léčbu závislosti a také ji absolvovala.

A od té doby? Nepije. Já už mám tři syny, je mi 36 a tomu mému prvnímu chlapečkovi je 9 let. Moje mamka je 9 let abstinent bez recidivy. Je skvělá babička. A já? Pochopila jsem ji. Odpustila a snažím se zacelit všechny svoje šrámy na duši.

Názor adiktoložky Moniky Plocové

Aneta mluví otevřeně o životě s blízkým člověkem, který se utápí v bludném kruhu závislosti na alkoholu. Aneta byla nucena se naučit zodpovědnosti za sestru i rodinu, kterou její matka díky alkoholismu pozbyla. Aneta, její setra i otec se dostali do pozice spoluzávislého člověka. Život všech tří se zúžil na řešení problémů okolo alkoholismu matky. Aneta řešila domácnost a ochraňovala setru, otec se uzavřel a přestal v rodině fungovat.

Spoluzávislost brání lidem v okolí alkoholika v žití vlastního zdravého života. Aneta proto utekla brzo za svým přítelem a následně se vdala. V terapiích jsme s Anetou zpracovávali pocit přílišné zodpovědnosti plynoucí z původní rodiny, pocity nedůvěry, hledání vlastního místa v životě, nacházení vlastní identity. Dospělé děti alkoholiků prožívají v dospělosti podobné pocity jako Aneta. Tito lidé hledají důvod, proč se chovají, jak se chovají. Původ je právě ve vyrůstání v rodině alkoholika.

Aneta na sobě pracovala terapeuticky tři roky. Dnes cvičí jógu, běhá, věnuje se rodině a studuje adiktologii. Nyní přijde podpořit benefiční akci Branického Sanatoria – Běh z pekla do nebe – kdy poběží s celou rodinou. Podpořit akci můžete i vy.

