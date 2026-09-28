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Nebuďte nudný muž. Expert Jan König radí, jak předejít poškození mozku po mrtvici

Ivan Brezina
  20:00

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Jan König | foto: Anna Kristová, MAFRA

Buďme přesní: kromě prasknutí se žilka v mozku může i ucpat. V obou případech to končí mozkovou mrtvicí, zvanou také iktus nebo pepka. Jaké jsou pak možnosti návratu do života? To prozradil expert Jan König v rozhovoru pro magazín Víkend DNES.

Je mi skoro šedesát. Mám se začít bát mozkové mrtvice?
Záleží na tom, ve které části planety žijete. Statistiky ukazují, že se to celosvětově zhoršuje. V bohatých zemích, kam patří i Česko, se situace naopak zlepšuje.

Čím to je?
Příčin je víc, ale asi 60 až 80% mozkových mrtvic se dá předejít zdravým životním stylem, který se v bohatých zemích začíná prosazovat. Dopřáváme si zdravější stravu, méně kouříme a pijeme, víc sportujeme. To všechno přispívá k lepšímu stavu našich cév. V oblastech, kde se tohle neřeší, je iktus častější. Třeba Afrika nebo Asie jsou na statistických mapách úplně rudé. V Česku navíc máme i skvělou akutní lékařskou péči, takže čím dál víc lidí mrtvici přežije.

Po mrtvici mozek neztrácí schopnost učit se a měnit. Dokáže vytvářet nová nervová spojení a hledat nové cesty, jak převzít funkce poškozených oblastí.

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Nebuďte nudný muž. Expert Jan König radí, jak předejít poškození mozku po mrtvici

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Buďme přesní: kromě prasknutí se žilka v mozku může i ucpat. V obou případech to končí mozkovou mrtvicí, zvanou také iktus nebo pepka. Jaké jsou pak možnosti návratu do života? To prozradil expert...

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