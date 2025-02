Pozor na mráz. Co dělat, aby vás nepřekvapily omrzliny

Není omrzlina jako omrzlina. S těmi opravdu těžkými mají co do činění především horolezci a dobrodruzi, kteří častokrát hazardují se svým životem v extrémních podmínkách. V lehčí formě se ale mohou týkat každého z nás, když zrovna vyrazíme užít si do hor zimních radovánek a naše tělo není na nízké teploty trénované.

Někdo problém s omrzlinami bagatelizuje, ve skutečnosti však jde o zdraví! Dobré je vědět, že každá omrzlina, a zvláště ta malá, na sebe vždy předem upozorní.

„Začneme mít pocit jakéhosi mravenčení na konci končetin, nebo v místě, kterého se tento problém týká,“ popisuje lékařka Eliane Luo a dodává, že následně přechází mravenčení do nepříjemného trnutí a posléze do znecitlivění. Kůže na postiženém místě ztvrdne, nereaguje na doteky a mění svou barvu.

„Většinou bývá porcelánově bílá anebo bílá s červenými flíčky, lehce kropenatá,“ dodává odbornice. Co tedy dělat, jakmile se nás problém s omrzlinou začne týkat?

Ohřejte se v teplé, nikoli horké vodě

„Základem je urychleně ponořit postižená místa do teplé vody. Ale pozor – voda nesmí být příliš horká – způsobila by nám nepříjemný šok. Maximální teplota je do 35 stupňů, nikdy víc!“ varuje expertka.

Následně doporučuje omrzlinu pečlivě osušit a pokud možno vydezinfikovat, aby se do poškozené pokožky nedostala infekce.

Zkuste třeba zázvor, kurkumu či třezalku

Pak už se můžeme spolehnout na dary přírody, která má pro nás připraveny pozoruhodné pomocníky. Na omrzliny prvního a druhého stupně, tedy takové, které zvládneme překonat sami, aniž bychom vyhledali lékařskou pomoc, se hodí třezalkový olej.

„Vmasírujte ho na postiženém místě do kůže a toto ošetření opakujte alespoň třikrát denně. Nejenže zmírní bolest a pnutí, ale začne danou oblast také léčit,“ pochvaluje si lékařka Eliane Luo.

Dále se pro tyto účely hodí také aloe vera, která urychluje hojení kůže. Tu ovšem používejte až ve chvíli, kdy je místo dostatečně prohřáté. Prokrvení zajistí zázvor, kurkuma nebo kayenský pepř. Můžete je smíchat s troškou medu a dané místo připraveným balzámem potírat. A pokud máte po ruce rakytníkový olej, i ten dokáže divy.

Proti omrzlinám je ovšem nejlepší prevence. Než se tedy vydáte na výlet do mrazivého počasí, pečlivě si potřete místa, která nedokážete schovat a budete je vystavovat mrazu, tučným a mastným krémem. Výborná jsou pro tento účel přírodní másla, která jsou běžně dostupná v drogeriích.

Nezapomínejte ani na péči o rty. K dostání jsou speciální balzámy, které se používají právě při velmi nízkých teplotách. Mějte je stále po ruce a aplikujte pokaždé, když pocítíte nepříjemný chlad.

V neposlední řadě myslete na vhodné oblečení – ideální je obléci více tenčích vrstev, které můžete případně odkládat. Odborníci doporučují hlavně vlnu a merino. Na huňaté a objemné svetry zapomeňte, na výlet do hor nejsou vhodné. Rukavice a čepice jsou samozřejmostí. Nejenže ochrání, ale slouží i jako elegantní módní doplněk.