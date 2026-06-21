Jak byste podrobněji popsal, co lidé při mozkové mlze prožívají? A co pro ni bývá typické?
Mozková mlha (anglicky brain fog, pozn. red.) není oficiální medicínská diagnóza, ale laický, popisný pojem. Používá se pro soubor subjektivně vnímaných kognitivních potíží, typicky pro zpomalené myšlení, horší soustředění, sníženou pozornost, zapomínání, potíže s hledáním slov, mentální únavu nebo pocit, že člověk mentálně nefunguje tak ostře jako dříve. Právě tato subjektivní a proměnlivá povaha je důvodem, proč nejde o přesně vymezenou nosologickou jednotku, tedy konkrétně definované onemocnění či chorobný stav. Vědecky je přesnější chápat mozkovou mlhu jako symptomový komplex, tedy soubor několika příznaků, které mohou mít více biologických, psychických i funkčních příčin.
Mozková mlha je běžná také u lidí s trávicími problémy, zejména se syndromem dráždivého střeva (IBS) a se zánětlivými onemocněními střev (IBD), jako je Crohnova choroba a ulcerózní kolitida.