Mozková mlha není lenost. Proč ztrácíte koncentraci a jak vrátit mozku energii

Hledáte slova, nedokážete se soustředit na práci, čtení nebo sledování filmu? Máte pocit, že jsou vaše myšlenky jako v husté mlze? Nejste sami. Termín mozková mlha (brain fog) se v angličtině objevil už v 19. století, ale do širšího povědomí se dostal především během pandemie covidu-19, kdy mnoho lidí po prodělané infekci popisovalo přetrvávající kognitivní potíže.
Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Nejde o oficiální diagnózu, ale o velmi reálný subjektivní prožitek zhoršení mentální výkonnosti, který může mít mnoho příčin – od nedostatku spánku až po chronická onemocnění. Pro odborníky je tedy mozková mlha komplexní soubor potíží, které zasahují pozornost, paměť, rychlost myšlení i mentální energii.

Dobrou zprávou je, že ve většině případů jde o stav, který lze výrazně ovlivnit životním stylem, psychickou pohodou i cílenou péčí o tělo a mozek.

Jak se mozková mlha projevuje

  • Zhoršená koncentrace
  • Zapomínání věcí
  • Hledání slov
  • Mentální únava i po malé námaze
  • Pocit otupělosti nebo zahlcení podněty
  • Pomalejší myšlení, které obrazně až bolí
  • Neschopnost zorganizovat si efektivně povinnosti

Co způsobuje mozkovou mlhu

Nejde o jednu příčinu, ale o souhru biologických, psychických i životních faktorů. Mezi nejčastější patří nedostatek kvalitního spánku, který je důležitý pro stabilizaci paměti, obnovu nervových spojení a „úklid“ odpadních látek v mozku. Svou roli hraje i chronický stres, kdy mozek funguje v režimu přežití, nikoli v režimu optimálního výkonu.

Doprovázet může i deprese, úzkosti a další psychické obtíže, kdy je mozek unavený nejen fyzicky, ale i emočně. Mozková mlha je popisována i v období menopauzy, při poruchách štítné žlázy nebo během silných hormonálních výkyvů.

Výzkumy poukazují také na souvislost mezi mozkovou mlhou a chronickým zánětem v těle. U některých lidí se může objevit i po prodělaných infekcích, například v rámci tzv. long covidu.

Jak se zbavit mozkové mlhy

Univerzální pilulka, která mozkovou mlhu okamžitě rozpustí, neexistuje. Nejlepší výsledky přináší kombinace změn v životním stylu a případné řešení konkrétní příčiny.

Nakrmte svůj mozek. Prospějí mu ryby, rajčata, špenát i brokolice

Základní pravidlo zní: spěte dostatečně a pravidelně. Důležitý je i pravidelný pohyb, který zlepšuje prokrvení mozku, podporuje tvorbu nových nervových spojení a zmírňuje stres. Pozitivně působí svižná chůze, jízda na kole, plavání, jóga nebo tai-či. Naopak příliš intenzivní zátěž může mít opačný efekt – u některých lidí nadměrná námaha mozkovou mlhu zhoršuje.

Nezapomínejte ani jíst pravidelně a ideálně ve stylu středomořské kuchyně, která je bohatá na čerstvou zeleninu a ovoce, mořské ryby, olivový olej, ořechy, semena a luštěniny. Důležitý je také dostatečný pitný režim a stabilní příjem energie během dne.

Proč multitasking zhoršuje soustředění a mentální únavu

Multitasking znamená snahu dělat více věcí najednou – například odpovídat na e-maily během porady nebo přepínat mezi několika úkoly. Mozek však ve skutečnosti neumí vykonávat více náročných činností současně, pouze mezi nimi velmi rychle přepíná. Tento proces ho stojí energii, zvyšuje chybovost a prohlubuje mentální únavu. Pokud vás trápí mozková mlha, je omezení multitaskingu jedním z nejúčinnějších kroků. Jednoduché pravidlo zní: vždy dělejte jen jednu věc, které věnujte plnou pozornost. Vypněte si notifikace a další rušivé podněty, mezi úkoly si dávejte krátkou pauzu a pracujte v časových blocích (např. 25–45 minut).

Jak pracovat s energií při mozkové mlze a chronické únavě

Moderní přístup nazývaný pacing učí vnímat energii jako cenný, ale omezený zdroj, se kterým je potřeba zacházet vědomě. Místo střídání extrémů (vyčerpání a následného „kolapsu“) vede k tomu, abyste si aktivity plánovali strategicky a průběžně je prokládali odpočinkem.

Základem je uvědomit si, co vás během dne vyčerpává – například porada, odpovídání na maily nebo každodenní vaření večeří, a co vás naopak nabíjí – hudba, procházka, čtení.

Sedm otázek pro test paměti. Zjistěte, v jaké kondici je váš mozek

Denní úkoly si rozdělte na menší bloky a nezapomínejte na pauzy. Využít je můžete na protažení, dechová cvičení, kávu či čaj a nejlépe bez mobilu. Vždy dělejte jen jednu věc, využívejte seznamy a poznámky a náročnější úkoly si plánujte na dobu, kdy máte nejvíc energie.

Stanovujte si realistické cíle a přijměte své limity, a to nejen v práci, ale i v soukromí. Vědomě si začněte vybírat, čemu a komu energii věnujete, a co můžete naopak s klidným svědomím odložit nebo odmítnout.

Ptáme se odborníka

Mgr. Kristýna Kubíková, nutriční terapeutka

Mohou při mozkové mlze pomoci i doplňky stravy?
Mozková mlha bývá způsobena přetížením nervového systému – ať už vlivem chronického stresu nebo hormonální nerovnováhy. Na podporu nervového systému se často doporučuje hořčík, avšak klasické formy mají problém proniknout do mozku. Speciální forma hořčíku, zvaná hořčík l-treonát, tuto bariéru překonává, a je tak předmětem vědeckého zkoumání. Některé studie naznačují, že by díky schopnosti snižovat neuroinflamaci skutečně mohl pomáhat při mozkové mlze.

Článek vyšel v květnovém vydání časopisu Zdraví.

Mozková mlha není lenost. Proč ztrácíte koncentraci a jak vrátit mozku energii

