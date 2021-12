Zapomínání není jen tak. Pozor na stres i zahlcení informacemi

Zíráte do otevřené lednice a za nic na světě si nemůžete vzpomenout, co jste to vlastně chtěli? Nebo marně přemýšlíte, kam jste večer zaparkovali auto? Nejste sami. Otázkou zůstává, proč tomu tak je.