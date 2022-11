Fitko pro vaši hlavu. Trénink mozku zlepší paměť i schopnost soustředění

Zapamatujte si jména

Jak že se to jmenovala? Kdo z nás by to neznal: S někým se seznámíte – a při příštím setkání máte naprosté okno. S tím se ale dá ledacos dělat. Pomůckou vám můžou být vymyšlené příběhy. Váš společný přítel vám například představí Ivanu, na které vás zaujmou zrzavé vlasy. Jak si spojíte jméno s touhle informací?

Mozek si dokáže věci lépe zapamatovat, když jsou ve spojení s obrazy nebo historkami. K tomu slouží takzvané oslí můstky: Jméno Ivana obsahuje slovo vana. Vytvořte si tedy trochu absurdní představu, jak si Ivana barví vlasy ve staré zrezlé vaně. Podle trenérů paměti platí, že když si budeme pamatovat něčí jména, potěší to nejen je, ale i nás samotné. Zkrátka čím víc se učíme, tím víc toho pobereme.