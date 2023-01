Bolest se stává civilizační chorobou, řada lidí je křehká, říká lékař

Algeziologie je poměrně nový obor. Čím se zabývá?

Název vychází z řeckého slova algos, což je bolest. Obor vznikl už poměrně dávno v USA a postupně se rozšířil do celého světa. K nám přišel v devadesátých letech. Zabývá se léčbou zejména chronické bolesti.

Proč ale vznikl samostatný obor, když bolest bývá spojena s nějakým zdravotním problémem, který lze zařadit do již existujících lékařských oborů?

Skvělá otázka. Většina oborů vnímá bolest jako příznak neboli symptom. Pokud bolest trvá déle – podle definice Světové organizace léčby bolesti víc než tři měsíce – začnou se poté na každém z nás projevovat určité doprovodné příznaky, které poukazují na to, že bolest již není fyziologická. To znamená, že neplní svoji primární funkci alarmu, který má upozorňovat na akutní stav. Pokud akutní stav odezní, ale bolest stále trvá a pacienta nadále omezuje či mu narušuje jeho každodenní život, pak to začíná řešit algeziologie.