Závratě nepodceňujte, mohou být příznakem vážné nemoci

První pomoc Pokud se vám začne motat hlava, nebudete asi hned přemýšlet o dlouhodobé léčbě. Pomoci si musíte okamžitě. V situacích, kdy ji vyvolá třeba pobyt ve výšce, se snažte dostat co nejrychleji tam, kde je vám dobře. Zhluboka dýchejte a zavřete na chvíli oči. Mnohdy pomůže i to, když hlavu a krční páteř protáhnete – stačí jí prostě jenom kroutit. Závrať často vyvolá i nedostatek tekutiny. Napijte se čisté vody a klidně si dejte i malou svačinku. Snažte se na chvíli si někam sednout. Nejprve dejte hlavu mezi kolena a ohněte se až k nim. A pak si naopak sedněte hodně zpříma. Mělo by to pomoci.