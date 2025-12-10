Vodík jako pohon tělesné kondice? Mohl by zpomalit proces stárnutí, líčí vědec

„Pro stárnoucí populaci, která se přirozeně hůř vyrovnává se zánětlivými procesy a oxidačním stresem, bude mít molekulární vodík stále rostoucí význam,“ uvádí docent Michal Botek z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Botek se již devátým rokem věnuje výzkumu účinků inhalace molekulárního vodíku a konzumace hydrogenované vody na fungování lidského těla. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Jan Čáp
  20:00
Již devátým rokem se věnuje výzkumu účinků inhalace molekulárního vodíku a konzumace hydrogenované vody na fungování lidského těla. „Pro stárnoucí populaci, která se přirozeně hůř vyrovnává se zánětlivými procesy a oxidačním stresem, bude mít stále rostoucí význam,“ uvádí Michal Botek z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Podle jeho odhadu dnes v Čechách a na Moravě využívají stovky až tisíce sportovců vodík jako doplněk stravy, který urychluje regeneraci a obecně přispívá k ochraně organismu před nadměrným opotřebením.

Co je to vlastně oxidační stres, proti němuž molekulární vodík v lidském těle bojuje?
Oxidační stres je stav, kdy množství reaktivních forem kyslíku – takzvaných škodlivých volných radikálů – přesáhne antioxidační kapacitu organismu, která tyto reaktivní molekuly neutralizuje. Volné radikály, jejichž přebytek poškozuje buněčné struktury, vznikají jako přirozený vedlejší produkt buněčného metabolismu po celý život a podle některých teorií mohou přispívat k procesu buněčného stárnutí (takzvaná aging theory, pozn. red.). Lidský organismus je vybaven sofistikovaným antioxidačním systémem zahrnujícím enzymy, které napomáhají udržovat rovnováhu mezi tvorbou a eliminací volných radikálů. A tento systém lze podpořit i stravou bohatou na přírodní antioxidanty (například pestrobarevné ovoce, zelenina, ořechy, pozn. red.).

Náš přístup někdy ostře kontrastuje s postoji laické i odborné veřejnosti. Ta má tendenci považovat molekulární vodík buď za holý nesmysl, nebo naopak za „zázračnou molekulu“ s všestranným účinkem.

Vstoupit do diskuse

Vodík jako pohon tělesné kondice? Mohl by zpomalit proces stárnutí, líčí vědec

„Pro stárnoucí populaci, která se přirozeně hůř vyrovnává se zánětlivými...

Již devátým rokem se věnuje výzkumu účinků inhalace molekulárního vodíku a konzumace hydrogenované vody na fungování lidského těla. „Pro stárnoucí populaci, která se přirozeně hůř vyrovnává se...

